For Europe: Volkswagen a Parigi con l’agenda industriale

Parigi/Wolfsburg, 11 ottobre 2026 – Alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Auto di Parigi, il Gruppo Volkswagen ha portato al Palais de Tokyo l’evento “For Europe”, per mostrare come la forza industriale europea possa tradursi in prodotti competitivi, tecnologie e creazione di valore. Al centro la Electric Urban Car Family, presentata per la prima volta con tutti e quattro i modelli di serie sul palco.

Un’agenda industriale europea

Il Gruppo unisce trasformazione industriale, sovranità tecnologica e prodotti attrattivi in una agenda europea per il futuro, in stretta collaborazione con i responsabili politici. Il programma di trasformazione riduce la complessità di prodotti, processi e strutture, accelera i processi decisionali e concentra gli investimenti su tecnologie e segmenti ad alto valore. Il Gruppo promuove inoltre un quadro normativo che premi la creazione di valore in Europa, favorisca la diffusione della mobilità elettrica e garantisca una concorrenza internazionale leale.

Nel suo intervento principale, il ministro francese con delega per l’Industria, Sébastien Martin, ha condiviso la propria visione sul tema “Made in Europe”, seguito da un confronto con Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen. Il messaggio condiviso è che il futuro dell’Europa sarà costruito attraverso un’azione congiunta di imprese, sfera politica e società.

Electric Urban Car Family: quattro modelli, una base tecnica

Per la prima volta Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Škoda Epiq e CUPRA Raval sono stati presentati insieme sul palco. Oltre l’80% dei componenti e delle tecnologie è condiviso all’interno della famiglia, prodotta a Martorell e Pamplona; la base comune genera economie di scala e consente al tempo stesso design distintivi e identità di brand differenziate. Al momento dell’evento, per questa famiglia di modelli erano già stati raccolti quasi 150.000 ordini.

Le parole dei vertici del Gruppo

Per Oliver Blume, «l’Europa dispone di solide fondamenta: un’ampia base industriale, un elevato livello di capacità innovativa e una forza lavoro motivata e altamente qualificata». «È una responsabilità condivisa» ha aggiunto: le imprese devono diventare più competitive, i responsabili politici definire le giuste condizioni quadro. «Il futuro dell’Europa è nelle nostre mani».

Il CFO e COO Arno Antlitz ha spiegato che l’obiettivo del Future Plan è proteggere i punti di forza del Gruppo e collocarli su fondamenta finanziarie più sostenibili: «Volkswagen non si sta ritirando dal futuro. Stiamo investendo con maggiore focalizzazione e disciplina». Werner Tietz, responsabile Ricerca & Sviluppo, ha indicato la Electric Urban Car Family come esempio di tecnologia condivisa dove crea valore, con identità forti per ogni brand.

Secondo Thomas Schäfer, CEO del Brand Volkswagen, la famiglia mostra concretamente cosa significhi “For Europe”: «automobili solide, sviluppate e prodotte in Europa, che le persone desiderano davvero. Competitività, forza industriale e mobilità elettrica accessibile possono procedere di pari passo».

Scalabilità e intelligenza artificiale

Piattaforme, architetture e moduli saranno resi scalabili in modo ancora più coerente nel Gruppo. Sviluppo congiunto, riduzione delle duplicazioni e uso mirato dell’intelligenza artificiale nello sviluppo di hardware e software servono a ridurre i tempi di sviluppo; i brand manterranno la propria differenziazione attraverso design, carattere e posizionamento.

Domande frequenti sull’evento “For Europe” di Volkswagen

Cos’è “For Europe” del Gruppo Volkswagen?

Un’agenda industriale che unisce trasformazione, sovranità tecnologica e prodotti attrattivi, presentata al Palais de Tokyo di Parigi alla vigilia del Salone dell’Auto.

Quali modelli compongono la Electric Urban Car Family?

Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Škoda Epiq e CUPRA Raval, presentati insieme per la prima volta sul palco.

Dove vengono prodotti?

A Martorell e Pamplona, in Spagna.

Quanti componenti sono condivisi?

Oltre l’80% dei componenti e delle tecnologie è condiviso all’interno della famiglia.

Quanti ordini ci sono già?

Quasi 150.000 ordini raccolti per la Electric Urban Car Family al momento dell’evento.

Chi è intervenuto all’evento?

Il ministro francese dell’Industria Sébastien Martin, il CEO del Gruppo Oliver Blume, il CFO e COO Arno Antlitz, Werner Tietz per R&S e Thomas Schäfer, CEO del Brand Volkswagen.

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