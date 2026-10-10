Alfa Romeo Cuorerosso: primi dettagli del concept di Parigi

Cuorerosso, quando e dove debutta

Un progetto nato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino

La filosofia driver-centric di Alfa Romeo

Non un modello di serie, ma un manifesto progettuale

Domande frequenti su Alfa Romeo Cuorerosso

Che cos’è Alfa Romeo Cuorerosso?

Quando verrà presentata Alfa Romeo Cuorerosso?

Dove si potrà vedere Cuorerosso al Salone di Parigi?

Cuorerosso diventerà un’auto di serie?

Che cosa significa filosofia driver-centric per Alfa Romeo?

Quali dati tecnici ha Alfa Romeo Cuorerosso?

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Alfa Romeo ha svelato i primi dettagli di, la concept car che il Biscione presenterà in anteprima mondiale ilal Salone di Parigi. Il comunicato diffuso da Torino il 10 ottobre 2026 offre un primo sguardo a carrozzeria e abitacolo, a pochi giorni dall’apertura della rassegna francese.La concept car Cuorerosso sarà svelata ilal, sullo stand Alfa Romeo nel, all’interno del centro espositivo. Alfa Romeo parla di un debutto ormai vicino e invita gli Alfisti di tutto il mondo a iniziare il conto alla rovescia verso un nuovo capitolo firmato dal marchio.Cuorerosso nasce al, dove l’inconfondibile design italiano del marchio continua a evolvere attraverso la ricerca di nuove forme e una cura artigianale di ogni dettaglio. Le immagini diffuse mostrano pochi, suggestivi frammenti del progetto: scorci della carrozzeria e dell’abitacolo, che anticipano la visione con cui il Biscione guarda al futuro.Gli scorci diffusi richiamano soprattutto un principio da sempre al cuore del marchio: l’automobile nasce intorno a chi la guida. Si tratta di una filosofiache mette il piacere di guida al centro dell’esperienza e interpreta ogni innovazione in funzione dell’emozione al volante.Alfa Romeo precisa che Cuorerosso non è l’anticipazione di un modello di serie, né un semplice esercizio di stile. Il concept viene descritto come unche esplora nuovi linguaggi e soluzioni, indicando la direzione con cui il marchio guarda alla mobilità di domani. Al momento il comunicato non fornisce dati tecnici, motorizzazioni o dimensioni: nuove informazioni sono attese con la presentazione ufficiale a Parigi.Cuorerosso è una concept car di Alfa Romeo progettata al Centro Stile di Torino. Il marchio la descrive come un manifesto progettuale sul futuro della mobilità e sul design italiano, non come anticipazione di un modello di serie.Alfa Romeo Cuorerosso sarà svelata in anteprima mondiale il 12 ottobre 2026 al Salone di Parigi 2026. Il comunicato con i primi dettagli è stato diffuso a Torino il 10 ottobre 2026.La concept sarà esposta sullo stand Alfa Romeo, nel padiglione n.4 del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles, sede del Salone di Parigi 2026.Secondo Alfa Romeo, Cuorerosso non è l’anticipazione di un modello di serie. Il concept è pensato come un manifesto progettuale che esplora nuovi linguaggi e soluzioni per indicare la direzione futura del marchio.Significa che l’automobile nasce intorno a chi la guida: il piacere di guida è al centro dell’esperienza e ogni innovazione viene interpretata in funzione dell’emozione al volante.Il comunicato del 10 ottobre 2026 non riporta dati tecnici, motorizzazioni o dimensioni. Mostra soltanto scorci della carrozzeria e dell’abitacolo, in attesa della presentazione ufficiale del 12 ottobre a Parigi.