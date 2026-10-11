Audi RS 5 a Singapore: la tinta ispirata al cielo notturno
Nel video Audi la RS 5 in Titanium Silver Grey, per la première asiatica in occasione del Gran Premio di Singapore
Audi ha pubblicato un nuovo video dedicato alla Audi RS 5, intitolato “A bow to Singapore’s night sky”: protagonista una livrea speciale Titanium Silver Grey, ispirata al passaggio di Singapore dal crepuscolo illuminato al cielo notturno. L’occasione è la première della RS 5 in Asia, in concomitanza con il Gran Premio di Singapore di Formula 1.
Una tinta che cambia con la luce
Secondo Audi, la RS 5 si mostra in «un colore che non si può nominare»: la tonalità Titanium Silver Grey guadagna profondità e appare diversa a seconda delle condizioni di luce che attraversa l’auto in movimento. Il progetto è presentato come una celebrazione della ricca cultura e delle influenze di Singapore.
Première asiatica e Formula 1
Il video, di 79 secondi, accompagna il debutto della RS 5 in Asia ed è legato alla presenza di Audi in Formula 1 con l’Audi Revolut F1 Team, nel segno dello slogan #WeRaceForProgress. La finitura speciale della pellicola mostrata nel filmato non è disponibile all’acquisto.
I dati dichiarati della RS 5 Avant
Per l’Audi RS 5 Avant Audi indica un consumo combinato ponderato di 4,5-3,9 l/100 km e un consumo elettrico di 18,7-17,8 kWh/100 km, con emissioni di CO₂ di 102-88 g/km (classe CO₂ C-B). A batteria scarica il consumo sale a 10,2-9,6 l/100 km (classe G).
Il video
Domande frequenti sulla Audi RS 5 a Singapore
Cosa mostra il video di Audi?
Una Audi RS 5 in una tinta speciale ispirata al passaggio di Singapore dal crepuscolo al cielo notturno.
Come si chiama la tinta?
Titanium Silver Grey: secondo Audi guadagna profondità e cambia aspetto con le variazioni di luce.
Perché la RS 5 è a Singapore?
Per la première della Audi RS 5 in Asia, in occasione del Gran Premio di Singapore.
La finitura speciale si può acquistare?
No: Audi precisa che la pellicola speciale non è disponibile per l’acquisto.
Quanto consuma la RS 5 Avant?
Consumo combinato ponderato di 4,5-3,9 l/100 km e 18,7-17,8 kWh/100 km, con CO₂ di 102-88 g/km.
Quanto dura il video?
79 secondi, pubblicato sul canale ufficiale di Audi.
Seguici qui