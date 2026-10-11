Audi RS 5 a Singapore: la tinta ispirata al cielo notturno

Audi ha pubblicato un nuovo video dedicato alla Audi RS 5, intitolato “A bow to Singapore’s night sky”: protagonista una livrea speciale Titanium Silver Grey, ispirata al passaggio di Singapore dal crepuscolo illuminato al cielo notturno. L’occasione è la première della RS 5 in Asia, in concomitanza con il Gran Premio di Singapore di Formula 1.

Una tinta che cambia con la luce

Secondo Audi, la RS 5 si mostra in «un colore che non si può nominare»: la tonalità Titanium Silver Grey guadagna profondità e appare diversa a seconda delle condizioni di luce che attraversa l’auto in movimento. Il progetto è presentato come una celebrazione della ricca cultura e delle influenze di Singapore.

Première asiatica e Formula 1

Il video, di 79 secondi, accompagna il debutto della RS 5 in Asia ed è legato alla presenza di Audi in Formula 1 con l’Audi Revolut F1 Team, nel segno dello slogan #WeRaceForProgress. La finitura speciale della pellicola mostrata nel filmato non è disponibile all’acquisto.

I dati dichiarati della RS 5 Avant

Per l’Audi RS 5 Avant Audi indica un consumo combinato ponderato di 4,5-3,9 l/100 km e un consumo elettrico di 18,7-17,8 kWh/100 km, con emissioni di CO₂ di 102-88 g/km (classe CO₂ C-B). A batteria scarica il consumo sale a 10,2-9,6 l/100 km (classe G).

Il video

Domande frequenti sulla Audi RS 5 a Singapore

Cosa mostra il video di Audi?

Una Audi RS 5 in una tinta speciale ispirata al passaggio di Singapore dal crepuscolo al cielo notturno.

Come si chiama la tinta?

Titanium Silver Grey: secondo Audi guadagna profondità e cambia aspetto con le variazioni di luce.

Perché la RS 5 è a Singapore?

Per la première della Audi RS 5 in Asia, in occasione del Gran Premio di Singapore.

La finitura speciale si può acquistare?

No: Audi precisa che la pellicola speciale non è disponibile per l’acquisto.

Quanto consuma la RS 5 Avant?

Consumo combinato ponderato di 4,5-3,9 l/100 km e 18,7-17,8 kWh/100 km, con CO₂ di 102-88 g/km.

Quanto dura il video?

79 secondi, pubblicato sul canale ufficiale di Audi.

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