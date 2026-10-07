Alfa Romeo Cuorerosso: un video svela il sound del motore

L’Alfa Romeo Cuorerosso sarà uno dei modelli più attesi, almeno per quanto riguarda il pubblico italiano, del Salone di Parigi 2026. La presentazione è prevista per la mattina di lunedì 12 ottobre, ma il marchio del Biscione sta proseguendo a fornire qualche dettaglio, per avvicinarsi al debutto ufficiale. L’ultimo aggiornamento arriva dai canali social dell’azienda di Arese, con un breve video, in cui si possono notare gli inediti specchietti e, soprattutto, il sound del motore. Uno degli elementi più caratteristici di questa nuova concept.

Sembra il suono di un V6

Quest’ultimo è quello che, inevitabilmente, cattura maggiormente le attenzioni e le curiosità, visto che dalla casa italiana non è stato svelato alcun dettaglio, sul lato tecnico di questa vettura. Nella parte finale del video, si sente un sound cattivo, che pare tipico di un motore sei cilindri. Anche se, come dicevamo, non ci sono state conferme. Questo suono corposo, comunque, toglie ogni dubbio sul fatto che la Cuorerosso non sarà certamente 100% elettrica. Mentre è possibile possa essere elettrificata, ibrida o plug-in, per aumentare la potenza e le prestazioni. E anche con lo sguardo alle emissioni. Se diventerà di serie.

Specchietti con forma inedita

L’altro particolare, questa volta estetico, che si nota da questo teaser è lo specchietto retrovisore sinistro, che propone un disegno inedito. Sono presenti dei ‘tagli’ e tre elementi (verde, bianco e rosso) per comporre la bandiera italiana, nella parte inferiore. Insomma, una forma decisamente inedita. Per tutti gli altri elementi di design, invece, servirà attendere nuove indiscrezioni e anticipazioni da parte del Biscione oppure la presentazione ufficiale.

Il nome Cuorerosso

Nei giorni scorsi, invece, era stato svelato il nome di questa concept car: Cuorerosso. Una denominazione che racchiude l’essenza più profonda del marchio di Arese, fondendo due simboli profondamente radicati nell’identità: il Rosso, colore della passione e segno inconfondibile dell’immaginario Alfa Romeo, e il Cuore, origine di quella stessa energia e simbolo del rapporto viscerale che unisce ogni creazione del Biscione a chi la guida. Inoltre, gli alfisti sono legati da un legame speciale con il marchio, rendendolo un autentico Love Brand.

Appuntamento il 12 ottobre

Il nome, lo specchietto ed il sound del motore. Questo è quanto sappiamo, ad oggi, dell’Alfa Romeo Cuorerosso, di cui non conosciamo nemmeno segmento e categoria. Se non che sarà sicuramente un modello sportivo e verrà svelato come concept car. L’appuntamento è per lunedì prossimo, 12 ottobre, quando si apriranno le porte del Salone di Parigi 2026. In quell’occasione, forse conosceremo anche se, in futuro, questa vettura sarà anche un modello di serie.

Che cos’è l’Alfa Romeo Cuorerosso?

L’Alfa Romeo Cuorerosso è una nuova concept car sportiva che sarà presentata al Salone di Parigi 2026. Al momento non sono ancora stati comunicati il segmento e la categoria di appartenenza. Il marchio ha però confermato che si tratta di un modello destinato a rappresentare una nuova espressione dell’identità Alfa Romeo.

Cosa rivela il nuovo video teaser?

Il video mostra alcuni dettagli inediti della vettura, tra cui il retrovisore sinistro, caratterizzato da un nuovo disegno e da tre elementi nei colori verde, bianco e rosso. Soprattutto, nella parte finale si può ascoltare il sound del motore, che appare particolarmente corposo.

La Cuorerosso avrà un motore V6?

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla motorizzazione. Il sound ascoltato nel video sembra ricordare quello di un motore a sei cilindri, ma Alfa Romeo non ha fornito dettagli tecnici. Resta comunque la possibilità di una soluzione elettrificata, ibrida o plug-in.

Perché si chiama Cuorerosso?

Il nome unisce due elementi simbolici dell’identità Alfa Romeo: il “Rosso”, associato alla passione e all’immaginario del marchio, e il “Cuore”, inteso come origine dell’energia e del rapporto tra le vetture del Biscione e i loro appassionati. La concept sarà svelata il 12 ottobre.

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