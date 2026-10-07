Porsche Mission S: la nuova supercar debutterà il 15 ottobre

Una nuova supercar, targata Porsche, è in arrivo. Si tratta della Mission S, di cui il marchio tedesco ha proposto un breve video teaser sui propri canali social, dando appuntamento per la serata del prossimo 15 ottobre per la presentazione. “È la nostra dichiarazione d’amore per le auto sportive”, è il messaggio dell’azienda, legato a questo filmato, senza rilasciare ulteriori dettagli. L’unica indicazione arrivata dal marchio è legata al motore centrale.

Il video teaser

Le immagini non sono molte, ma qualcosa iniziano a lasciare intravvedere di questo nuovo modello, atteso comunque inizialmente come una concept car a questa prima presentazione, per poi arrivare successivamente con la versione di serie. Tornando al video, tra gli elementi chiaramente visibili ci sono i gruppi ottici anteriori circolari a LED, così come il classico scudetto sul cofano e il logo con l’ormai tradizionale font in corsivo dei modelli della casa di Zuffenhausen.

Ibrida o termica

Questo quanto si può vedere dal video, mentre per il resto bisognerà attendere i prossimi giorni per avere qualche informazione in più. Massimo riserbo, da parte della casa tedesca, sulla parte tecnica della Mission S. Tuttavia, recentemente Porsche ha fatto un passo indietro sull’elettrico, tornando a dare ampio spazio alle motorizzazioni termiche ed ibride. E, di conseguenza, pare difficile questo modello diventi 100% elettrico. Più probabile sia endotermico o plug-in.

L’ultima Porsche ‘estrema’ con motore centrale risale al 2013, quando venne presentata la supersportiva in serie limitata 918 Spyder, mentre tre anni fa venne presentata la Mission X Concept, dotata di motori elettrici e con un rapporto peso/potenza pari ad un chilogrammo per cavallo. Comunque sia la motorizzazione prescelta, il prezzo della Misson S di serie sarà decisamente elevato, da collocarsi ben sopra a quello attuale della 911.

Meno auto, maggiore guadagno

La futura Porsche Mission S è stata confermata nell’ambito del piano “Sportwagenschmiede ’35” di Porsche, illustrato questa settimana dall’amministratore delegato Michael Leiters. La casa automobilistica, infatti, punta ad un cambiamento nella propria strategia, dopo i numeri recenti non particolarmente soddisfacenti: produrre un minor numero di vetture, ma registrando un margine di guadagno più elevato su ciascuna di esse. Ed un modello esclusivo e ad alto prezzo, come la futura Mission S, rientra perfettamente in questo discorso.

Porsche punta inoltre a posizionare l’intero marchio e tutti i suoi modelli su una fascia superiore, aumentando del 20% il prezzo medio di vendita dei modelli più costosi e incrementando i margini su tutta la gamma. Secondo Leiters, questo consentirà a Porsche di tagliare i costi, favorendo al contempo un aumento del 30% nei volumi di vendita delle versioni rimanenti. L’azienda intende inoltre valorizzare la propria tradizione per offrire varianti della 911 ancora più “emozionali” e mettere in risalto il DNA del modello in tutta la gamma.

Appuntamento al 15 ottobre

Non manca molto, comunque, per conoscere i dettagli della Porsche Mission S Concept. La casa ha annunciato la presentazione per giovedì 15 ottobre, alle ore 22.30 (italiane). Non sarà uno dei nuovi modelli del Salone di Parigi 2026, visto che l’apertura è fissata per il 12 ottobre. A meno che non venga successivamente portata all’appuntamento francese ‘in ritardo’.

Quando sarà presentata la Porsche Mission S?

La Porsche Mission S sarà presentata giovedì 15 ottobre alle ore 22.30 italiane. Il marchio tedesco ha diffuso un breve video teaser sui propri canali social, definendola una dichiarazione d’amore per le auto sportive. La prima presentazione dovrebbe riguardare la concept car, mentre la versione di serie arriverà successivamente.

Cosa sappiamo della Porsche Mission S?

Porsche ha mantenuto il massimo riserbo sulle caratteristiche tecniche. L’unica informazione ufficiale riguarda la presenza del motore centrale. Dal teaser sono invece visibili i gruppi ottici anteriori circolari a LED, lo scudetto sul cofano e il logo Porsche.

Sarà elettrica, termica o ibrida?

Il testo non conferma ancora la motorizzazione. Considerata la recente strategia Porsche, che prevede maggiore spazio per motori termici e ibridi, l’ipotesi più probabile indicata nell’articolo è quella di una soluzione endotermica o plug-in.

Perché la Mission S è importante per Porsche?

Il modello rientra nel piano “Sportwagenschmiede ’35”, orientato a produrre meno vetture aumentando il margine su ciascuna. Una supercar esclusiva e dal prezzo superiore a quello della 911 si inserisce quindi nella nuova strategia del marchio.

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