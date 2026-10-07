Auto elettriche, in Germania il divario di prezzo con benzina e diesel si riduce

Il fattore prezzo è ancora oggi tra quelli che più pesano sulla crescita a rilento delle auto elettriche in Europa. Rimane infatti ancora ampio il divario di prezzo tra una vettura elettrica e un’endotermica di pari categoria, con listini più elevati per i veicoli a batteria che dunque necessitano ancora di maggior disponibilità economica da parte dei potenziali acquirenti rispetto alle versioni con motore a combustione interna.

Gap che si riduce

Differenze di prezzo che però si stanno sempre più riducendo, come per esempio avviene in Germania, dove i listini delle auto elettriche e quelli delle endotermiche tornano ad avvicinarsi. L’indicazione che sul mercato tedesco le auto elettriche riducono il loro sovrapprezzo rispetto alla vetture a benzina e diesel arriva dall’indagine condotta dal Center Automotive Research (CAR), secondo cui a settembre 2026 il sovrapprezzo medio tra i 25 modelli più venduti delle due categorie, elettriche ed endotermiche, è sceso a 2.124 euro, 125 euro in meno rispetto ad agosto.

La spinta di sconti e promozioni sulle elettriche

Il quadro, allargando la prospettiva sul medio periodo, mostra una marcate discesa della differenza di prezzo. Il gap resta più alto rispetto ai 1.328 euro registrati a dicembre 2025, ma è molto lontano dagli oltre 6.500 euro di ottobre 2024, appena due anni fa. Dati che confermano dunque come il peso del costo extra delle BEV, almeno in Germania, si alleggerisce mese dopo mese. Va comunque tenuto conto di come una spinta determinante al riavvicinamento dei prezzi sia arrivata dagli sconti, con quelli applicati alle elettriche che, sul mercato tedesco, sono saliti in media dal 17,4% al 17,9% in solo mese, un chiaro segnale di una concorrenza sempre più serrata tra i costruttori.

Il direttore del CAR, Ferdinand Dudenhoffer, indica come altro elemento incisivo sulla riduzione del gap l‘arrivo di modelli EV più accessibili, come la Volkswagen ID. Polo, che aumenta la pressione sui prezzi delle utilitarie elettriche già presenti sul mercato. Una dinamica che, a suo avviso, potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi, rendendo il passaggio all’elettrico più sostenibile per il portafoglio degli automobilisti.

Il trend verso la parità di prezzo

C’è in ogni caso da fare una precisazione metodologica relativa allo studio, dato che il confronto, oltre a basarsi sui prezzi di listino al netto di iniziative promozionali, sconti e incentivi statali, riguarda due gruppi di modelli, non vetture necessariamente equivalenti per dimensioni, dotazioni e segmento. Il dato va quindi letto come un indicatore di tendenza più che come un confronto diretto tra singole auto, con valori che in ogni caso delineano una direzione chiara: quella di un mercato tedesco che, con più offerte e nuove EV entry level in arrivo, si avvia verso una progressiva parità di prezzo, uno dei nodi che più hanno frenato la diffusione delle elettriche negli ultimi anni.

Domande frequenti su auto elettriche e prezzi in Germania

Quanto è il divario di prezzo tra auto elettriche e endotermiche in Germania?

A settembre 2026 il sovrapprezzo medio delle auto elettriche rispetto alle vetture a benzina e diesel è sceso a 2.124 euro, 125 euro in meno rispetto ad agosto. Il dato riguarda i 25 modelli più venduti delle due categorie analizzati dal Center Automotive Research (CAR).

I prezzi delle auto elettriche stanno diminuendo?

Sì. In Germania il divario di prezzo tra auto elettriche ed endotermiche si è ridotto sensibilmente negli ultimi anni: dai oltre 6.500 euro di ottobre 2024 ai 2.124 euro di settembre 2026. A favorire questa tendenza sono anche gli sconti sempre più consistenti applicati dai costruttori alle vetture elettriche.

Le auto elettriche stanno diventando convenienti quanto le auto a benzina e diesel?

Il divario si sta riducendo, ma a settembre 2026 non era ancora completamente azzerato. Inoltre, il confronto del CAR è basato su gruppi di modelli che non sono necessariamente equivalenti per dimensioni, dotazioni e segmento, quindi il dato indica soprattutto una tendenza verso una maggiore parità di prezzo.

Perché le auto elettriche costano sempre meno rispetto alle endotermiche?

Oltre agli sconti più elevati, contribuisce l’arrivo sul mercato di modelli elettrici più accessibili, come la Volkswagen ID. Polo, che aumenta la concorrenza nella fascia delle utilitarie elettriche e può spingere i costruttori a rivedere i prezzi delle proprie offerte.

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