Alfa Romeo e Scuderia del Portello a Monza e Misano

Torino, 26 ottobre 2026 – Alfa Romeo rinnova il proprio legame con il motorsport storico in occasione del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2026, affiancando la Scuderia del Portello sui circuiti di Monza e Misano con la “Casa Alfa Romeo” e il “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione”.

Alfa Romeo e Scuderia del Portello: il DNA racing in due autodromi

L’iniziativa vede Alfa Romeo al fianco della Scuderia del Portello, Squadra Corse ufficiale Alfa Romeo storiche dal 1982, in un progetto che va oltre la dimensione agonistica e interpreta i valori del Biscione, trasformando i weekend di gara in occasioni di incontro e condivisione. Nel paddock la “Casa Alfa Romeo” diventa un punto di riferimento per piloti, collezionisti e clienti, ma anche uno spazio di relazione con giornalisti, opinion leader e protagonisti del settore.

Alfa Romeo è l’unica Casa automobilistica ufficialmente presente nel Campionato Auto Storiche. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico del marchio milanese e rafforzarne il legame con una community globale che si riconosce nella ricerca continua delle prestazioni, dentro e fuori dalla pista.

Eugenio Franzetti, Global Director Marketing & Communication di Alfa Romeo, ha dichiarato: “Alfa Romeo è nata per emozionare, per superare ogni limite e per trasformare le sfide in pagine indimenticabili del motorsport. In questo racconto di passione e successi, la Scuderia del Portello riveste un ruolo fondamentale: da decenni custodisce, valorizza e porta sui circuiti di tutto il mondo l’eredità sportiva di Alfa Romeo”. Per Franzetti la Casa Alfa Romeo non è un semplice spazio espositivo, ma un luogo dove ogni Alfista può sentirsi parte di qualcosa di unico e autentico.

ACI Racing Weekend di Monza: oltre 30.000 spettatori e cinque podi di classe

Il primo appuntamento si è svolto dal 9 all’11 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza, in occasione dell’ACI Racing Weekend, che ha richiamato oltre 30.000 spettatori. Il programma ha visto alternarsi in pista vetture GT, monoposto Formula, prototipi e auto storiche.

Nella gara del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, 52 vetture si sono affrontate per 60 minuti. Le Alfa Romeo Giulietta della Scuderia del Portello hanno riunito tutte e tre le serie della Giulietta TI e, pur essendo le vetture più anziane e meno potenti in gara, hanno conquistato l’intero podio di classe con gli equipaggi Alessandro ed Emanuele Morteo, Mario Cajani e Gianluca Pellegrini/Andrea Stassano, primi, secondi e terzi.

A completare il bilancio di cinque podi di classe sono state le due Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974: Alberto Bergamaschi/Stefano Caprotti hanno vinto la classe, mentre Umberto e Maurizio Vaglio Bianco, padre e figlio, sono arrivati terzi di classe.

La Casa Alfa Romeo nel paddock di Monza con Giulia Quadrifoglio e Tonale Veloce Hybrid

La “Casa Alfa Romeo” è stata allestita nell’area hospitality della Scuderia del Portello. I visitatori hanno potuto scoprire un patrimonio sportivo che dagli anni Cinquanta arriva fino ai giorni nostri, con l’esposizione di due vetture attuali, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Tonale Veloce Hybrid, entrambe in livrea Rosso Competizione, grazie alla collaborazione con il concessionario Ellemotors di Monza.

L’accostamento tra le leggendarie vetture da corsa e i modelli contemporanei ha dato vita a un dialogo tra generazioni, mostrando come ricerca delle prestazioni, piacere di guida e stile italiano restino i tratti distintivi dell’identità Alfa Romeo. La presenza nelle aree hospitality e paddock ha inoltre favorito occasioni di networking con un pubblico qualificato, vicino al mondo delle vetture sportive.

Prossima tappa a Misano dal 6 all’8 novembre

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, organizzato da ACI Sport e PNK Motorsport, si terrà dal 6 all’8 novembre 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il programma comprende Coppa Italia Turismo, National GT Challenge, RS Cup, Formula Junior, Youngtimer Touring Cup, Trofeo Italia Classico, Trofeo Italia Storico e Coppa Clio Italia.

Anche in Romagna Alfa Romeo e Scuderia del Portello accoglieranno il pubblico nella “Casa Alfa Romeo”, nel paddock riservato alle vetture storiche. Tornerà così il “Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione”, che racconta attraverso le sue protagoniste le pagine più affascinanti della storia racing del Biscione, affiancato dai modelli più sportivi della gamma attuale. Le gare del campionato e le altre competizioni ACI Sport sono trasmesse in diretta su ACI Sport TV, ai canali 228 di Sky e 52 di Tivùsat.

Domande frequenti su Alfa Romeo e la Scuderia del Portello

Che cos’è la “Casa Alfa Romeo” nei circuiti di Monza e Misano?

La “Casa Alfa Romeo” è uno spazio allestito nel paddock dei weekend del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche. Accoglie piloti, collezionisti, clienti, giornalisti e appassionati del Biscione, unendo vetture storiche da competizione e modelli attuali come Giulia Quadrifoglio e Tonale Veloce Hybrid.

Quando si svolge la prossima tappa a Misano?

La tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli è in programma dal 6 all’8 novembre 2026. Alfa Romeo e Scuderia del Portello saranno presenti con la Casa Alfa Romeo e il Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione.

Quanti spettatori ha richiamato l’ACI Racing Weekend di Monza?

L’ACI Racing Weekend di Monza, disputato dal 9 all’11 ottobre 2026, ha richiamato oltre 30.000 spettatori. La Scuderia del Portello ha conquistato cinque podi di classe nelle gare delle auto storiche.

Chi è la Scuderia del Portello?

La Scuderia del Portello è la Squadra Corse ufficiale Alfa Romeo storiche dal 1982. Custodisce e porta sui circuiti l’eredità sportiva del Biscione con vetture come le Giulietta TI e le 2000 GT Veloce.

Quali vetture Alfa Romeo hanno vinto in classe a Monza?

Le Giulietta TI di Morteo, Cajani e Pellegrini/Stassano hanno conquistato l’intero podio di classe. Le Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974 hanno aggiunto la vittoria di classe di Bergamaschi/Caprotti e il terzo posto di Vaglio Bianco.

Dove si possono seguire le gare in diretta?

Le gare del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche e le altre competizioni ACI Sport sono trasmesse in diretta su ACI Sport TV, disponibile sul canale 228 di Sky e sul 52 di Tivùsat.

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