Volkswagen Group rafforza la partnership con NXP sui semiconduttori

Volkswagen Group e NXP Semiconductors, una delle principali aziende al mondo nel campo dei semiconduttori per l’automotive, ampliano la propria collaborazione nella tecnologia dei semiconduttori per il settore automobilistico. NXP è stata scelta come partner tecnologico strategico e fornirà i propri microcontrollori (MCU) come componente comune della futura architettura zonale dei veicoli software-defined del Gruppo.

La famiglia di MCU S32K5 nella futura architettura SDV

Volkswagen Group e NXP Semiconductors hanno annunciato, in vista dell’International Suppliers Fair (IZB) di Wolfsburg, di aver siglato una partnership strategica. La famiglia di microcontrollori (MCU) S32K5 di NXP è destinata a diventare una componente importante della futura architettura software-defined vehicle (SDV) di Volkswagen Group, supportando il controllo zonale in tutti i Brand e segmenti di auto. Il primo veicolo dotato della nuova architettura è previsto per il 2027.

I moderni veicoli devono supportare un numero sempre maggiore di funzioni digitali. La gestione di queste funzioni tramite unità di controllo elettroniche (ECU) separate aumenta la complessità nello sviluppo e nella gestione dei componenti, limitandone la scalabilità. L’architettura zonale affronta questa sfida utilizzando potenti microcontrollori per consolidare molteplici funzioni del veicolo in un numero inferiore di ECU.

Il ruolo dei microcontrollori nei controller di zona

Accanto ai processori ad alte prestazioni, che forniscono la potenza di calcolo centrale e prendono decisioni complesse per funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come la guida automatizzata e i sistemi di infotainment avanzati, i microcontrollori S32K5 svolgono il ruolo di processori principali dei controller di zona del veicolo. Collegano sensori e attuatori, raccolgono ed elaborano i dati provenienti da specifiche aree del veicolo e gestiscono funzioni come illuminazione, impostazioni relative a carrozzeria, comfort, telaio e sistemi di sicurezza.

I microcontrollori S32K5 di NXP consentono di integrare nei controller di zona funzioni che in precedenza richiedevano chip e unità di controllo elettroniche separati, riducendo così la complessità dell’hardware. Sono destinati a costituire un componente comune della futura architettura zonale SDV sviluppata da Rivian e Volkswagen Group Technologies, LLC (RV Tech), la joint venture tra il Gruppo Volkswagen e Rivian. L’architettura è destinata a essere utilizzata sui veicoli di entrambe le aziende, consentendo al contempo funzionalità ed esperienze specifiche per ciascun Brand.

La strategia Volkswagen sui semiconduttori

La partnership rientra nella più ampia strategia del Gruppo Volkswagen nel settore dei semiconduttori. Attraverso partnership dirette e di lungo periodo con aziende leader nel settore dei semiconduttori, il Gruppo Volkswagen combina le proprie competenze nel settore automotive con tecnologie all’avanguardia nel campo dei chip, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento e contribuire congiuntamente allo sviluppo di tecnologie chiave per le future generazioni di veicoli. Questo approccio supporta il piano di trasformazione del Gruppo per il 2030, puntando a sfruttare le sinergie tra Brand e mercati, ed armonizzando le tecnologie chiave.

Karsten Schnake, membro dell’Extended Executive Committee e del Consiglio di Amministrazione del Brand Volkswagen con responsabilità per gli Acquisti, ha dichiarato: “I semiconduttori sono una tecnologia strategica per l’industria automobilistica. Negli ultimi anni abbiamo ampliato sistematicamente il nostro ecosistema tecnologico e sviluppato partnership con aziende leader lungo l’intera catena del valore. La nostra partnership con NXP rappresenta un ulteriore passo in questo percorso e dimostra come Volkswagen Group stia assumendo un ruolo più attivo nella catena del valore dei semiconduttori: definiamo con anticipo le nostre esigenze tecnologiche, sfruttiamo le sinergie trasversali ai Brand e garantiamo maggiore certezza nella pianificazione di lungo periodo per entrambe le parti”.

Werner Tietz, membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per Ricerca e Sviluppo a livello di Gruppo, ha dichiarato: “La nostra futura architettura di zona, sviluppata da RV Tech e supportata da partner tecnologici strategici come NXP, crea una base tecnologica scalabile per diversi Brand e segmenti di auto del nostro Gruppo. Armonizzando le tecnologie chiave a livello di Gruppo, riduciamo la complessità, sfruttiamo le economie di scala e acceleriamo l’innovazione, garantendo al contempo funzionalità digitali avanzate”.

Il commento di NXP Semiconductors

Rafael Sotomayor, Presidente e CEO di NXP Semiconductors, ha dichiarato: “I veicoli intelligenti e software-defined devono funzionare in modo sicuro, protetto e affidabile. Insieme al Gruppo Volkswagen e RV Tech, NXP sta combinando capacità di elaborazione in tempo reale, intelligenza periferica affidabile e innovazione software continua per creare una base scalabile per la prossima generazione di veicoli intelligenti”.

Lars Reger, Vicepresidente esecutivo e Direttore tecnico (CTO) di NXP Semiconductors, ha dichiarato: “La differenziazione basata sul software rappresenta il nuovo punto di riferimento per il settore automobilistico e NXP è lieta che la famiglia di semiconduttori S32K5 sia stata adottata nella nuova innovativa architettura a zone di RV Tech, uno degli approcci più sofisticati allo sviluppo ottimizzato e alle caratteristiche distintive nell’industria automobilistica odierna. In qualità di processore principale dei controller zonali del veicolo, S32K5 è progettato per garantire elaborazioni in tempo reale sicure, aggiornamenti OTA rapidi e protetti, e il consolidamento di funzioni, che insieme costituiscono la base per un veicolo flessibile e costantemente aggiornabile”.

Domande frequenti sulla partnership Volkswagen-NXP

Cosa fornirà NXP a Volkswagen Group?

NXP fornirà i propri microcontrollori della famiglia S32K5 come componente comune della futura architettura zonale dei veicoli software-defined di Volkswagen Group.

Quando arriverà il primo veicolo con la nuova architettura?

Il primo veicolo dotato della nuova architettura zonale software-defined è previsto per il 2027.

Chi sviluppa la nuova architettura zonale?

L’architettura è sviluppata da Rivian e Volkswagen Group Technologies, LLC (RV Tech), la joint venture tra il Gruppo Volkswagen e Rivian, ed è destinata a essere utilizzata sui veicoli di entrambe le aziende.

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