Mazda Halloween: vernice metallizzata in omaggio su tutta la gamma

In occasione di Halloween, Mazda presenta una nuova campagna promozionale dedicata al colore e al design, due elementi centrali nell’identità della Casa giapponese. Con questa iniziativa, valida fino al 7 novembre 2026, la vernice metallizzata, inclusa la tinta Soul Red Crystal, è offerta su tutta la gamma Mazda, con un vantaggio che può raggiungere i 1.650 euro.

Il colore come estensione del Kodo Design

Mazda dedica da sempre particolare attenzione alla qualità e alla profondità delle proprie verniciature, considerate un’estensione del linguaggio stilistico della Casa giapponese. Nel Kodo Design – Soul of Motion, le superfici della carrozzeria sono studiate per catturare e riflettere la luce, dando movimento alle forme. Le finiture metallizzate valorizzano questo dialogo tra luce e colore, esaltando le linee di ogni modello e offrendo a ciascun cliente la possibilità di esprimere il proprio stile.

La promozione si aggiunge alle offerte già in corso, rendendo ancora più conveniente scegliere una nuova Mazda e personalizzarla nel colore che meglio esprime il proprio stile. L’iniziativa è valida fino al 7 novembre 2026 per le vetture immatricolate entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Mazda CX-30 2027 e Mazda CX-5: minitasso al 2,99%

Al centro della campagna anche due proposte dedicate a Mazda CX-30 2027 e Mazda CX-5, disponibili con la formula Mazda Advantage e un minitasso promozionale. Mazda CX-30 2027, evoluzione del crossover ibrido giapponese, è proposta a partire da 24.950 euro e offre vantaggi fino a 3.900 euro. Con Mazda Advantage è disponibile da 159 euro al mese, con tasso al 2,99% oltre alla vernice metallizzata in omaggio. Design distintivo, tecnologia e piacere di guida si uniscono in una proposta pensata per chi cerca agilità e versatilità senza rinunciare allo stile.

Mazda CX-5 Centre Line, il SUV ibrido creato per sorprendere, beneficia invece di vantaggi fino a 3.500 euro. La formula Mazda Advantage prevede una rata a partire da 259 euro al mese, con tasso al 2,99%, accompagnata anche in questo caso dalla vernice metallizzata in omaggio. Una soluzione rivolta a chi desidera comfort, spazio e qualità costruttiva in un SUV dal carattere autenticamente Mazda.

Con questa iniziativa Mazda celebra il legame tra design, cura dei dettagli e personalità, con un vantaggio concreto che si aggiunge alle promozioni già in corso. È possibile consultare le offerte sulla pagina ufficiale Mazda.it.

Domande frequenti sulla promozione Mazda Halloween

Fino a quando è valida la promozione Mazda Halloween?

La campagna è valida fino al 7 novembre 2026, per vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2026.

Quanto si risparmia con la vernice metallizzata in omaggio?

Il vantaggio può raggiungere i 1.650 euro ed è valido su tutta la gamma Mazda, inclusa la tinta Soul Red Crystal.

Quali condizioni sono previste per Mazda CX-30 2027 e Mazda CX-5?

Entrambe sono disponibili con la formula Mazda Advantage e un minitasso promozionale al 2,99%, oltre alla vernice metallizzata in omaggio.

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