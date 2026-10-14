Alfa Romeo Edizione Luna Rossa, al vertice della gamma

Al Salone di Parigi, a fianco del concept Cuorerosso, che rappresenta il futuro di Alfa Romeo, c’erano anche i modelli della gamma Edizione Luna Rossa, i quali incarnano i valori attuali del brand e sottolineano una collaborazione che va oltre il mondo automotive e la sponsorizzazione, visto che la casa del biscione offre supporto al team pronto a competere nell’America’s Cup 2027 anche a livello di sviluppo e progettazione dell’imbarcazione. Tornado alle auto, che abbiamo visto da vicino a Napoli, occasione della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, ci sono tanti dettagli che rendono particolari questi modelli che si posizionano al vertice dell’offerta del marchio.

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa, Junior e Tonale hanno una livrea che richiama i colori dello scafo

Le Alfa Romeo Junior e Tonale Edizione Luna Rossa sfoggiano entrambe una nuova tonalità di grigio, con lo stesso punto di colore dello scafo di Luna Rossa. Una livrea, impreziosita dal liner Luna Rossa dal colore rosso acceso con scritta bianca che arricchisce la fiancata dei due modelli, mentre il body kit Glossy Black offre un ulteriore contrasto cromatico nel corpo vettura. A livello estetico i due Suv sfoggiano cerchi esclusivi in Glossy Black nella misura di 18 pollici sulla Junior e di 20 pollici per la Tonale. Il rosso diventa un elemento di rottura, a livello di colori e contagia il logo Alfa Romeo fuori e dentro, sul volante e nel logo Luna Rossa nei pannelli porta e nei sedili specifici con rivestimenti realizzati con tecnologia 3D Knit. Inoltre, Junior presenta nel suo abitacolo una nuova grafica ispirata alla struttura delle vele per plancia e tunnel centrale, mentre Tonale ripropone il medesimo tema mediante l’illuminazione ambientale. Con un listino che parte da 37.800 euro per Junior e da 48.950 euro per Tonale, questi due modelli possono essere scelti nella versione Luna Rossa sia con unità ibride: mild per Junior, mild e plug-in per Tonale; sia con propulsore 100% elettrico per Junior o turbodiesel per Tonale. Su entrambe è possibile avere anche la trazione integrale, mentre il range di potenza va dai 145 CV della Junior mild hybrid ai 270 CV della Tonale plug-in hybrid.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, una caratterizzazione più soft nell’Edizione Luna Rossa

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa offrono la scelta tra una livrea bianca e le colorazioni extra serie come il nero ed il rosso Etna. Questo particolare racconta di auto più discrete rispetto a Junior e Tonale, ma curate nei dettagli. Infatti, come sulle altre due vetture della gamma Edizione Luna Rossa, ritroviamo il logo Alfa Romeo in variante rossa, mentre la carrozzeria viene impreziosita da particolari in fibra di carbonio, partendo dallo scudetto frontale fino ad arrivare alle calotte dei retrovisori, con la Giulia che ha preso in prestito dalla Quadrifoglio sia le minigonne che lo spoiler. Anche su Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa i cerchi sono specifici, precisamente da 19 pollici su Giulia e da 21 pollici su Stelvio, e mettono in evidenza le pinze di colore rosso. Non ci sono toni di grigio all’interno come sugli altri due Suv citati nell’articolo, perché l’abitacolo ha una caratterizzazione scura interrotta dal logo Alfa Romeo in rosso al centro del volante e dai liner di Luna Rossa nei sedili e nell’inserto in carbonio sulla plancia. La fibra di carbonio interna richiama quella del corpo vettura ed interessa anche i pannelli porta ed il tunnel centrale. Sotto il cofano di Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa ritroviamo il 2.2 turbodiesel che lavora in sinergia con il cambio automatico a 8 rapporti, nelle varianti da 160 o 210 CV, nel primo caso con la sola trazione posteriore, nel secondo con trazione. I prezzi partono da 71.250 euro per la Giulia e da 73.350 euro per la Stelvio.

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