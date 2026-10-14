Auto elettriche usate: batterie al 90% dopo 80 mila km, lo studio Motus-E

Le batterie delle auto elettriche durano più di quanto suggeriscano i timori sul loro deterioramento, e il mercato dell’usato potrebbe non riconoscerne adeguatamente il valore. È la conclusione dello studio «Quanto vale un’auto elettrica usata? La risposta è nella batteria», promosso da Motus-E, che propone di aggiornare le quotazioni delle vetture di seconda mano in base allo stato di salute effettivo degli accumulatori.

I numeri sulla durata delle batterie

Secondo i dati diffusi dai promotori, ricavati dall’osservazione di migliaia di casi reali, le batterie conservano quasi il 90% della capacità iniziale dopo oltre 80 mila chilometri. Superata questa percorrenza il deterioramento rallenta sensibilmente, con una capacità intorno all’80% a circa 200 mila chilometri. Guardando all’età dei veicoli, gli accumulatori mantengono in media oltre l’87% della capacità originaria dopo circa sette anni di utilizzo.

Come cambia la valutazione dell’usato

Il punto centrale dello studio è il rapporto tra queste prestazioni e il prezzo delle vetture. Secondo i promotori, le auto elettriche usate sono ancora valutate con modelli derivati da quelli dei veicoli a combustione, che non tengono adeguatamente conto delle caratteristiche della propulsione elettrica. Lo stato di salute della batteria, indicato con la sigla inglese SoH (State of Health), è invece un parametro determinante per stimare la capacità residua dell’accumulatore e, di conseguenza, l’autonomia e il valore economico del veicolo.

L’algoritmo proposto mette il SoH in relazione diretta con la quotazione dell’auto e interviene quando il valore misurato si discosta di oltre il 3% dal livello atteso: premia le vetture con batterie in condizioni migliori e penalizza quelle con un deterioramento superiore alla media. Non si tratta, quindi, di aumentare indistintamente il valore delle elettriche usate, ma di differenziare le quotazioni in base alle condizioni del singolo veicolo. Lo studio presenta anche l’applicazione a una vettura premium di segmento D: secondo i promotori, la simulazione mostra che un algoritmo specifico per l’elettrico può produrre una valutazione più accurata rispetto ai modelli tradizionali.

Meno del 3% degli annunci indica la salute della batteria

La diffusione di queste informazioni resta limitata: secondo lo studio, meno del 3% degli annunci di auto elettriche usate riporta dati sullo stato di salute della batteria. Una lacuna che, nella lettura dei promotori, riduce la trasparenza delle compravendite e può spingere verso il basso le quotazioni anche delle vetture con accumulatori in buone condizioni.

La proposta di Motus-E

Motus-E propone di integrare lo SoH nei modelli di calcolo del valore residuo e di inserirlo in tutti gli annunci di vendita, attraverso un formato standardizzato e verificabile, per consentire a venditori e acquirenti di confrontare i veicoli sulla base di un’informazione misurabile relativa al loro componente principale.

Secondo Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, il mercato non riconosce ancora adeguatamente la longevità delle batterie: in assenza di informazioni sul loro stato, i venditori rischiano di non vedere valorizzate le condizioni dell’auto e gli acquirenti dispongono di meno elementi per scegliere. L’obiettivo è rendere la salute della batteria un elemento ordinario della valutazione dell’usato elettrico, accanto a età, chilometraggio e condizioni complessive della vettura.

Domande frequenti sulla salute delle batterie e sull’usato elettrico

Quanta capacità conservano le batterie delle auto elettriche?

Secondo lo studio di Motus-E, quasi il 90% della capacità iniziale dopo oltre 80 mila km e circa l’80% a 200 mila km.

E in rapporto all’età dell’auto?

Gli accumulatori mantengono in media oltre l’87% della capacità originaria dopo circa sette anni di utilizzo.

Cos’è lo SoH?

È lo State of Health, lo stato di salute della batteria: indica la capacità residua dell’accumulatore e quindi l’autonomia e il valore del veicolo.

Come funziona l’algoritmo di valutazione proposto?

Lega lo SoH alla quotazione e interviene quando il valore misurato si discosta di oltre il 3% da quello atteso, premiando o penalizzando la singola vettura.

Quanti annunci indicano la salute della batteria?

Meno del 3% degli annunci di auto elettriche usate riporta dati sullo SoH.

Cosa chiede Motus-E?

Di integrare lo SoH nel calcolo del valore residuo e di inserirlo in tutti gli annunci, con un formato standardizzato e verificabile.

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