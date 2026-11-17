Torino, 17 novembre 2026. Alfa Romeo lancia la nuova campagna TV “The Crew”, che vede protagonisti alcuni velisti del team Luna Rossa e celebra l’incontro tra le emozioni della vela e il piacere di guida del Biscione. Lo spot accompagna il pubblico verso il Porte Aperte del 21 e 22 novembre, l’appuntamento negli showroom italiani dedicato alla nuova Edizione Luna Rossa, la serie speciale declinata su Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.

“The Crew”: la campagna TV che unisce vela e strada

On-air da domenica 15 novembre, il nuovo spot “The Crew” racconta l’affinità tra due mondi apparentemente lontani ma accomunati dallo stesso spirito competitivo: la vela ad alte prestazioni e la guida sportiva Alfa Romeo. La forza del vento, la precisione delle manovre e l’adrenalina della velocità, mentre lo scafo di Luna Rossa si solleva sulle onde, richiamano le sensazioni che contraddistinguono la guida di un’Alfa Romeo, dove il design senza tempo si unisce a una dinamica adrenalinica.

La nuova Edizione Luna Rossa, protagonista della campagna “The Crew”

A rendere ancora più autentico il racconto contribuisce la partecipazione di alcuni protagonisti del team Luna Rossa che hanno prestato il proprio volto alla campagna, tra cui Maria Giubilei, Maria Vittoria Marchesini, Vittorio Bissaro e Marco Gradoni. Lo spot, firmato dall’agenzia Publicis Collective e diretto dal duo D I • A L (Alice Gatti e Diego Indraccolo) per la produzione Movie Magic, porta sullo schermo il talento e lo spirito di squadra delle grandi competizioni veliche, in vista della Louis Vuitton 38ª America’s Cup 2027.

Porte Aperte del 21 e 22 novembre: tutte le promozioni Alfa Days

Il 21 e 22 novembre gli showroom Alfa Romeo in Italia aprono le porte agli appassionati per scoprire dal vivo la nuova Edizione Luna Rossa e l’intera gamma del Biscione. L’appuntamento coincide con gli Alfa Days, l’iniziativa dedicata a una selezione di vetture in pronta consegna che offre un bonus di 6.000 euro su Alfa Romeo Junior e di 9.000 euro su Alfa Romeo Tonale, applicabile al prezzo di listino e non cumulabile con altre promozioni in corso. Il voucher è valido per ordini con consegna e immatricolazione entro il 27 novembre 2026.

Grazie agli Alfa Days e alle formule di finanziamento dedicate, Alfa Romeo Junior è proposta a partire da 24.500 euro con Finanziamento Stellantis Financial Services (anticipo 5.836 euro, 35 rate da 159 euro, TAN fisso 7,99% e TAEG 10,2%), mentre Alfa Romeo Tonale parte da 31.900 euro. Le promozioni di novembre interessano anche l’Edizione Luna Rossa su tutti e quattro i modelli della serie speciale: Junior Edizione Luna Rossa con anticipo di 9.142 euro e 35 rate da 199 euro, Tonale Edizione Luna Rossa a 299 euro al mese per 35 rate, mentre Stelvio e Giulia Edizione Luna Rossa sono entrambe proposte con 47 rate da 549 euro al mese.

Edizione Luna Rossa: il top di gamma per Junior, Tonale, Giulia e Stelvio

Alfa Romeo Giulia Edizione Luna Rossa

Con l’Edizione Luna Rossa prosegue la partnership tra Alfa Romeo e il team velico italiano, in vista della Louis Vuitton 38ª America’s Cup 2027: una collaborazione che va oltre la sponsorizzazione sportiva, abbracciando lo scambio di competenze tecniche e la creazione di vetture esclusive come la Giulia Quadrifoglio Edizione Luna Rossa, prodotta in soli dieci esemplari già tutti venduti. Il testimone passa ora all’Edizione Luna Rossa, declinata sull’intera gamma attraverso quattro interpretazioni dedicate a Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, tutte posizionate al vertice delle rispettive offerte.

A identificarla è il logo Alfa Romeo rosso dedicato e una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa, dove bianco, nero, grigio e rosso vengono reinterpretati attraverso accostamenti e dettagli specifici, sia all’esterno sia nell’abitacolo, con personalizzazioni dei sedili e il logo Luna Rossa presente su tutte e quattro le vetture. Junior e Tonale interpretano il progetto attraverso soluzioni stilistiche specifiche, mentre Giulia e Stelvio ne esprimono l’anima più esclusiva.

Domande frequenti su Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Quando si svolge il Porte Aperte Alfa Romeo con l’Edizione Luna Rossa?

Il Porte Aperte si svolge il 21 e 22 novembre 2026 negli showroom Alfa Romeo in Italia, con la possibilità di scoprire dal vivo la nuova Edizione Luna Rossa e approfittare delle promozioni Alfa Days valide fino al 30 novembre.

Su quali modelli è disponibile l’Edizione Luna Rossa?

L’Edizione Luna Rossa è disponibile su quattro modelli Alfa Romeo: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, tutti posizionati al vertice delle rispettive gamme con un logo rosso dedicato e una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni del team Luna Rossa.

Chi sono i protagonisti della campagna “The Crew”?

Lo spot vede protagonisti alcuni velisti del team Luna Rossa, tra cui Maria Giubilei, Maria Vittoria Marchesini, Vittorio Bissaro e Marco Gradoni, in onda dal 15 novembre 2026.

Quanto vale il bonus Alfa Days su Junior e Tonale?

Gli Alfa Days offrono un bonus di 6.000 euro su Alfa Romeo Junior e di 9.000 euro su Alfa Romeo Tonale, applicabile al prezzo di listino sulle vetture in pronta consegna e valido per ordini con consegna e immatricolazione entro il 27 novembre 2026.

Cos’è la partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa?

È una collaborazione tra Alfa Romeo e il team velico italiano Luna Rossa in vista della Louis Vuitton 38ª America’s Cup 2027, che unisce scambio di competenze tecniche e la creazione di vetture esclusive come la Giulia Quadrifoglio Edizione Luna Rossa, prodotta in dieci esemplari.

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