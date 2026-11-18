Dopo la recente presenza a Ecomondo, le novità di Piaggio Commercial, che si concretizzano nelle nuove versioni del Piaggio Porter, valicano le Alpi e sbarcano in Francia, precisamente a Parigi, dove dal 24 al 26 novembre si terrà, a Paris Expo Porte de Versailles, il Salon des Maires et des Collectivités Locales. Alla kermesse che rappresenta il principale appuntamento francese dedicato ad amministrazioni pubbliche, responsabili di flotte e operatori dei servizi territoriali.

Porter in versione termica ed elettrica

All’evento parigino il costruttore porterà due versioni del Piaggio Porter, il city truck compatto pensato per muoversi agevolmente nei centri urbani. La prima è il Porter NP6, equipaggiato da un motore termico, e proposto con allestimento vasca per l’igiene urbana, destinato alla pulizia e alla manutenzione degli spazi pubblici. La seconda è il Porter NPE, variante con alimentazione elettrica, con pianale ribaltabile posteriore, studiato per accompagnare la transizione energetica di aziende e operatori dei servizi tecnici e ambientali.

Adattabilità a più contesti d’uso

Condividendo una medesima base tecnica, compatta, versatile e adattabile, il Piaggio Porter propone una gamma “trasformabile” con gli allestimenti che cambino a seconda delle esigenze di utilizzo. Agilità, buona capacità di carico e ampie possibilità di personalizzazione rendono i nuovi Piaggio Power NP6 e NPE soluzioni che ben si sposano con le necessità operative di municipalità, aziende di servizi e squadre di manutenzione.

La partecipazione di Piaggio al Salon des Maires et des Collectivités Locales arriva a poche settimane dall’ingresso dei Porter NP6 e NPE nel catalogo UGAP, la principale centrale d’acquisto pubblica francese, che permette agli enti locali transalpini di acquistare beni senza gare separate, con procedure più snelle. Per Piaggio Commercial, la presenza delle sua doppia proposta, termica ed elettrica, nel catalogo UGAP è un passaggio strategico importante per crescere nel mercato delle collettività e nei rapporti con enti pubblici ed amministrazioni locali.

Quali modelli Piaggio Porter saranno presentati al Salon des Maires di Parigi?

Piaggio Commercial porterà al Salon des Maires et des Collectivités Locales il Porter NP6, con motore termico e allestimento con vasca per l’igiene urbana, e il Porter NPE, versione elettrica equipaggiata con pianale ribaltabile posteriore.

Qual è la differenza tra Piaggio Porter NP6 e Porter NPE?

La principale differenza riguarda il sistema di alimentazione: il Porter NP6 è equipaggiato con un motore termico, mentre il Porter NPE è completamente elettrico. Entrambi condividono una base tecnica compatta e versatile, pensata per le attività professionali e i servizi urbani.

A chi sono destinati i nuovi Piaggio Porter NP6 e NPE?

I due veicoli sono rivolti principalmente a municipalità, amministrazioni pubbliche, aziende di servizi e operatori impegnati nella manutenzione del territorio, nella gestione degli spazi pubblici e nell’igiene urbana. Le diverse possibilità di allestimento consentono di adattarli a specifiche esigenze operative.

Che cos’è il catalogo UGAP e perché è importante per Piaggio Commercial?

UGAP è la principale centrale d’acquisto pubblica francese. L’inserimento dei Porter NP6 e NPE nel suo catalogo consente agli enti locali di acquistare i veicoli attraverso procedure semplificate, senza dover avviare singole gare d’appalto. Per Piaggio Commercial rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la propria presenza nel mercato francese delle forniture pubbliche.

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