Quando arriva il momento di cambiare auto, oggi la scelta non è più soltanto tra comprare o finanziare: tra le opzioni ci sono anche il leasing finanziario e il noleggio a lungo termine (NLT), due formule che in Italia stanno crescendo sia tra le aziende sia tra i privati. Capire le differenze tra acquisto, leasing e noleggio è il primo passo per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, senza lasciarsi guidare solo dalla rata mensile più bassa.

Indice

Acquisto, leasing o noleggio: le tre strade per guidare un’auto nuova

L’acquisto in contanti o a rate resta la strada più diretta: l’auto diventa di proprietà fin da subito (o al saldo dell’ultima rata del finanziamento classico), senza vincoli su chilometraggio o durata del possesso. È la soluzione che lascia più libertà nel tempo, ma espone interamente al rischio della svalutazione: un’auto nuova può perdere fino al 75% del proprio valore nei primi cinque anni di vita, un costo “nascosto” che chi acquista sostiene per intero.

Il leasing finanziario e il noleggio a lungo termine spostano invece il peso della svalutazione, in tutto o in parte, sulla società finanziaria o di noleggio, in cambio di un canone periodico. Non è un caso che siano le formule scelte dalla maggior parte delle aziende con il parco auto, ma che stiano conquistando sempre più spazio anche tra i privati, attratti dalla possibilità di guidare un’auto nuova senza anticipi elevati e senza pensare a manutenzione, assicurazione o rivendita del veicolo usato.

Il leasing finanziario: come funziona e quando conviene

Il leasing finanziario è un contratto con cui una società (il concedente) acquista l’auto scelta dal cliente (l’utilizzatore) e gliela mette a disposizione dietro il pagamento di canoni periodici, riconoscendo al termine un diritto di riscatto: pagando una somma finale prestabilita, l’utilizzatore può diventare proprietario del veicolo. Lo schema è disciplinato, per i profili generali, dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 sulla concorrenza.

Esistono due varianti principali, descritte ad esempio da Volkswagen Financial Services tra i prodotti disponibili sul mercato italiano: il leasing finanziario standard, in cui il riscatto finale corrisponde di norma a una percentuale non superiore al 25% del prezzo del veicolo, e un leasing a valore futuro garantito, in cui il riscatto è calcolato sul valore residuo atteso a fine contratto in base ai chilometri percorsi ogni anno, rendendo il canone più flessibile. In entrambi i casi è previsto generalmente un anticipo, tipicamente tra il 10% e il 30% del valore finanziato, e il cliente resta responsabile del pagamento del bollo auto e, salvo opzioni aggiuntive, di assicurazione e manutenzione.

Per le partite IVA il leasing offre vantaggi fiscali concreti: la deducibilità dei canoni ai fini delle imposte dirette arriva al 100% per i veicoli strumentali all’attività (ad esempio scuole guida, taxi, noleggiatori), scende al 20% per i veicoli a uso promiscuo (con un tetto di valore fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro) e sale all’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio. La detrazione IVA sui canoni segue un meccanismo simile, con percentuali che variano dal 40% al 100% a seconda dell’uso del veicolo. Per i privati, che non possono beneficiare di queste deduzioni, il leasing resta comunque un modo per diluire la spesa nel tempo e configurare l’auto su misura.

Il noleggio a lungo termine: tutto incluso, senza anticipo

Il noleggio a lungo termine è, dal punto di vista giuridico, un contratto di locazione (riconducibile all’articolo 1571 del Codice Civile): il cliente usa l’auto per un periodo stabilito dietro un canone periodico, ma la proprietà del veicolo resta sempre della società di noleggio. Alla scadenza il veicolo va restituito: non è previsto un riscatto, a differenza del leasing.

Il punto di forza dell’NLT è che il canone include già, di norma, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio pneumatici, soccorso stradale e veicolo sostitutivo, oltre alla gestione del bollo auto da parte della società di noleggio (che lo versa alle Regioni per conto del cliente). Non è previsto un anticipo iniziale significativo, e tutti i canoni hanno lo stesso importo per l’intera durata del contratto: un vantaggio non da poco per chi vuole pianificare la spesa auto senza sorprese.

Anche per l’NLT, come per il leasing, i vantaggi fiscali per le partite IVA dipendono dall’uso del veicolo: deducibilità e detrazione IVA seguono le stesse percentuali previste per gli altri strumenti di finanziamento auto strumentali, promiscui o assegnati ad agenti di commercio. Per i privati, invece, la convenienza dell’NLT va valutata soprattutto sul piano pratico: zero pensieri su manutenzione e assicurazione, ma anche nessuna proprietà finale e, in genere, limiti chilometrici annui da rispettare per evitare penali.

Le differenze principali tra le tre formule

Mettendo a confronto le tre strade, le differenze più rilevanti riguardano la proprietà del veicolo, l’anticipo richiesto e cosa è incluso nel canone.

Proprietà : con l’acquisto è immediata (o al saldo del finanziamento); con il leasing resta del concedente fino all’eventuale riscatto finale; con l’NLT resta sempre della società di noleggio, senza possibilità di riscatto.

: con l’acquisto è immediata (o al saldo del finanziamento); con il leasing resta del concedente fino all’eventuale riscatto finale; con l’NLT resta sempre della società di noleggio, senza possibilità di riscatto. Anticipo : variabile nell’acquisto a seconda del finanziamento scelto; tipicamente tra il 10% e il 30% nel leasing; generalmente assente nell’NLT, dove tutti i canoni hanno lo stesso importo.

: variabile nell’acquisto a seconda del finanziamento scelto; tipicamente tra il 10% e il 30% nel leasing; generalmente assente nell’NLT, dove tutti i canoni hanno lo stesso importo. Manutenzione e assicurazione : a carico del proprietario nell’acquisto; opzionali nel leasing (vanno aggiunte come servizi accessori); già incluse nel canone dell’NLT insieme a pneumatici, soccorso stradale e vettura sostitutiva.

: a carico del proprietario nell’acquisto; opzionali nel leasing (vanno aggiunte come servizi accessori); già incluse nel canone dell’NLT insieme a pneumatici, soccorso stradale e vettura sostitutiva. Bollo auto : a carico del proprietario nell’acquisto e nel leasing; gestito dalla società di noleggio (ma addebitato al cliente) nell’NLT.

: a carico del proprietario nell’acquisto e nel leasing; gestito dalla società di noleggio (ma addebitato al cliente) nell’NLT. Fine contratto: nessun vincolo nell’acquisto; diritto di riscatto a prezzo prestabilito nel leasing; restituzione obbligatoria del veicolo nell’NLT, salvo eventuale rinnovo o passaggio a un nuovo contratto.

Non esiste una formula valida in assoluto: chi percorre pochi chilometri e vuole restare proprietario dell’auto nel tempo trova spesso più conveniente l’acquisto; chi cambia auto spesso e vuole “liberarsi” da manutenzione e burocrazia si orienta su leasing o NLT; chi usa l’auto per lavoro valuta soprattutto l’impatto fiscale della scelta, che per partite IVA e aziende può pesare quanto, se non più, del canone stesso.

Il mercato italiano tra NLT e leasing: i numeri ANIASA e UNRAE

Il peso del noleggio a lungo termine sul mercato italiano è cresciuto in modo costante negli ultimi anni. Secondo il Rapporto ANIASA sul noleggio veicoli, la flotta NLT in Italia ha chiuso il 2024 a 1.287.000 veicoli, in crescita del 5,8% sul 2023 (1.217.000), con un giro d’affari del comparto NLT salito a oltre 12,5 miliardi di euro (+17% sul 2023). La quota dell’NLT sul mercato auto italiano complessivo è passata dal 15% a quasi il 24% nel giro di cinque anni. A fine 2024 i clienti NLT erano circa 268.000, di cui 170.000 privati, 95.000 aziende e 3.000 pubbliche amministrazioni: un segnale di quanto la formula si sia diffusa anche fuori dal mondo del business.

Il 2026, come riportato da motorionline sulla base dei dati del Centro Studi e Statistiche UNRAE, ha invece visto una fase di assestamento: nei primi nove mesi dell’anno i contratti di NLT per autovetture e fuoristrada si sono fermati a 773.114, in calo del 7,1% sullo stesso periodo del 2025. Un rallentamento che, secondo UNRAE, non intacca il ruolo strategico della formula locativa nel settore automotive italiano, ma ricorda che anche NLT e leasing risentono del clima generale di incertezza sugli acquisti auto, specialmente lato aziende.

Domande frequenti su acquisto, leasing e noleggio auto

Qual è la differenza principale tra leasing e noleggio a lungo termine?

Nel leasing finanziario l’utilizzatore può riscattare l’auto a fine contratto diventandone proprietario; nel noleggio a lungo termine il veicolo va invece sempre restituito alla società di noleggio, che ne resta proprietaria per l’intera durata del contratto.

Il noleggio a lungo termine è disponibile anche per i privati?

Sì. Secondo i dati ANIASA, a fine 2024 i clienti privati rappresentavano circa 170.000 dei 268.000 clienti NLT totali in Italia, un segmento in crescita accanto ad aziende e pubbliche amministrazioni.

Cosa è incluso nel canone del noleggio a lungo termine?

Di norma il canone NLT comprende RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio pneumatici, soccorso stradale, veicolo sostitutivo e la gestione del pagamento del bollo auto, che la società di noleggio versa per conto del cliente.

Il leasing auto conviene anche ai privati senza partita IVA?

I privati non possono beneficiare della deducibilità dei canoni né della detrazione IVA, vantaggi riservati a partite IVA e aziende in base all’uso del veicolo. Per un privato il leasing resta comunque utile per diluire la spesa nel tempo e, a differenza dell’NLT, mantiene la possibilità di riscattare l’auto a fine contratto.

Quanto pesa il noleggio a lungo termine sul mercato auto italiano?

Secondo ANIASA, la quota dell’NLT sul mercato auto italiano è passata dal 15% a quasi il 24% nell’arco di cinque anni, con una flotta che a fine 2024 ha superato 1,28 milioni di veicoli.

Vota: post