Alpine A110 GTS x Gentle Mates: speciale versione rosa ispirata al videogame Rocket League [FOTO]

Alpine ha realizzato speciale ed esclusiva versione della A110 GTS, con una livrea ispirata al mondo del videogioco Rocket League, che sottolinea il crescente impegno del marchio francese nel settore dell’eSport celebrato con un look unico dedicato alla collaborazione tra Alpine e Gentle Mates, club francese dei creators Squeezie, Gotaga e Brawks.

“Questa livrea – spiega Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine – rappresenta per Alpine un’occasione unica per collegare l’universo digitale di Gentle Mates con quello automobilistico di Alpine, sostenendo al contempo lo sviluppo dell’Esport in Francia. L’accoglienza di queste due importanti competizioni internazionali in Francia contribuirà a promuovere un settore in piena espansione, un asse strategico fondamentale per lo sviluppo della nostra marca”.

Carrozzeria rosa e grafiche speciali

L’originale Alpine A110 GTS sfoggia una speciale livrea rosa, ispirata alla “skin” 2025 di Gentle Mates disponibile su Rocket League, colore fortunato del team eSport francese dal momento della vittoria al Major di Rocket League nel 2024. L’audace e distintiva tinta rosa contrasta con un’elegante sfumatura sul resto della carrozzeria. Dal cofano al tetto c’è una linea tricolore che omaggia le livree iconiche di A110. Altri elementi stilistici distintivi sono la scritta Gentle sul cofano, la crasi tra la A di Alpine e Mates sul tetto, la sigla M8 (riferimento alla pronuncia inglese di Mate) sul lato destro, raffigurata dentro tre cuori (i tre giocatori della squadra), accanto al pegaso del loro logo. A completare la personalizzazione c’è il badge “World Series Championship” sul parafango posteriore sinistro.

Anteprima a Le Mans al GP Explorer 3

La speciale Alpine A110 GTS farà il suo debutto pubblico al GP Explorer 3, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 a Le Mans, dove il team di eSport francese sarà iscritto con la scuderia Lofi Girl Gentle Mates, con i piloti Gotaga e Nikof, mentre l’equipaggio Alpine gareggerà con un equipaggio totalmente al femminile con le content creators Ana e Kaatsup.

Rate this post