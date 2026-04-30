Alpine cresce nel 2026: vendite +54,7% nel primo trimestre

Alpine ha iniziato il 2026 mettendo a segno ottime performance commerciali che, sulla scia della crescita record a tre cifre nel 2025, hanno visto il marchio francese chiudere il primo trimestre 2026 con 3.246 veicoli venduti a livello globale, registrando un aumento del 54,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Alpine continua a crescere in Europa, con 3.096 unità vendute nei primi tre mesi del 2026, pari ad un +53,9%. A fare da traino è il boom del marchio nel Regno Unito, che registra un +1.595,2%, confermandosi secondo mercato per volumi per Alpine, alle spalle del mercato di casa, la Francia, dove il brand ha immatricolato 1.397 unità nel primo trimestre. Notevoli incrementi si sono registrati anche in Germania (+145,6%) e in Spagna (+185,2%).

Alpine A290, una compatta di successo

Un contributo determinante a questi numeri lo ha fornito la Alpine A290, con la compatta sportiva che è risultata il modello più venduto del marchio. Disponibile in diverse versioni (GT, GT Premium, GT Performance e GTS), la A290 offre due livelli di potenza (180 CV e 220 CV), abbinati alla batteria da 52 kWh. Disponibile nella maggior parte dei mercati in cui il marchio è presente, la Alpine A290 ha chiuso il primo trimestre con 2.452 immatricolazioni a livello globale (+63,9%).

Mentre la coupé sportiva a due posti A110 continua a dominare il suo segmento, con quota di mercato in Europa del 62%, nonostante sia a ridosso della fine della sua produzione prevista per quest’estate, in attesa dell’arrivo della nuova generazione, la A390 lanciata a metà del 2025 deve ancora esprimere il suo pieno potenziale, con l’ampliamento della commercializzazione su altri mercati europei. La sport fastback a 5 posti di Alpine equipaggiata con tre motori è disponibile con due livelli di potenza, 400 CV e 470 CV, per una vettura che nella sua versione più prestazionale scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Rete di distribuzione sempre più capillare in Europa

Il piano di espansione internazionale di Alpine ha beneficiato anche di una rete di distribuzione sempre più ampia, con l’apertura di 44 nuovi punti vendita che hanno portato il totale a 210 Alpine, Alpine Store e Atelier Alpine in 25 Paesi in tutto il mondo. Il marchio francese prevede nuove aperture nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere 300 punti vendita entro la fine dell’anno. Inoltre dopo quelli di Barcellona e Parigi, nel 2026 saranno inaugurati due nuovi Atelier Alpine, a Milano e a Londra.

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