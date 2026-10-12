Alpine A310 Vision: la concept retro-futuristica ispirata alla A310

La concept car celebra i 55 anni della A310 a quattro cilindri e i 50 della V6 con un design retro-futuristico

di Redazione12 Ottobre, 2026

Alpine A310 Vision

Alpine presenta la A310 Vision, concept car ispirata alla storica A310: 4,55 m di lunghezza, carrozzeria in alluminio, cerchi ad A e base sulla piattaforma APP.

Alpine presenta la A310 Vision, una concept car ispirata a una delle sue icone storiche, la Alpine A310. Il progetto celebra i 55 anni della versione a quattro cilindri e i 50 anni della V6 con una reinterpretazione retro-futuristica sviluppata dal team di design del marchio, partito da una vera A310 presente nello studio.

Un omaggio alla A310, non un modello di serie

La A310 Vision è un esercizio di stile che guarda al passato di Alpine per immaginarne il futuro. Non si tratta dell’anticipazione di un modello di produzione: è una concept car pensata per rendere omaggio a una delle principali icone della casa.

Le proporzioni sono quelle di una sportiva bassa e larga: la lunghezza è di 4,55 m, l’altezza di 1,18 m, la larghezza al posteriore di 2,03 m e il passo di 2,45 m. La base tecnica è la nuova piattaforma APP.

Design: cerchi ad A e carrozzeria in alluminio

La carrozzeria è in alluminio, con la parte inferiore nera trattata con un’impostazione organica ispirata alla Formula 1. Sopra la linea di cintura si sviluppa un tettuccio semi-trasparente. I cerchi hanno una forma ad “A”, triangolare, che richiama le ruote interamente metalliche delle prime versioni della A310.

Alpine A310 Vision, dettaglio del cerchio ad A
Il cerchio a forma di A, con la pinza freno rossa

Davanti, i fari sono integrati nella curva del frontale con un effetto “pop down”, mentre il cofano è dotato di una presa d’aria “S-duct”. Una lama battezzata “Y zero” attraversa la vettura.

Posteriore: alettone in due parti e luci a lama

Dietro, l’alettone è composto da due parti e la trasparenza richiama il ghiaccio e la montagna. I fanali sono a forma di lama e svolgono anche una funzione aerodinamica di carico.

Alpine A310 Vision, vista posteriore
La coda con alettone in due parti e fanali a lama
Alpine A310 Vision, dettaglio dell'alettone
Dettaglio dell’alettone e dei fanali posteriori

Abitacolo solo intravisto

L’interno è visibile solo attraverso il tettuccio semi-trasparente: si notano sedili dalle forme organiche, colori pieni in stile “color block” e comandi fisici ispirati all’alta fedeltà.

Il contesto: la storia di Alpine

Alpine è stata fondata nel 1955 da Jean Rédélé. Tra i modelli recenti figurano la A110 del 2017, la A290 del 2024 e la A390 del 2025.

Domande frequenti sulla Alpine A310 Vision



Che cos’è la Alpine A310 Vision?

È una concept car di Alpine ispirata alla storica A310, sviluppata dal team di design del marchio come reinterpretazione retro-futuristica.

La A310 Vision andrà in produzione?

No, il progetto non è l’annuncio di un modello di serie: è una concept car che rende omaggio alla A310.

Quali anniversari celebra?

I 55 anni della A310 a quattro cilindri e i 50 anni della versione V6.

Quali sono le dimensioni?

Misura 4,55 m di lunghezza, 1,18 m di altezza e 2,03 m di larghezza al posteriore, con un passo di 2,45 m.

Su quale piattaforma si basa?

Si basa sulla nuova piattaforma APP.

Come sono fatti i cerchi?

Hanno una forma ad “A”, triangolare, che richiama le ruote interamente metalliche delle prime A310.

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