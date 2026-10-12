Renault E-Space Concept: la monovolume elettrica a sei posti con cabina di vetro

12 ottobre 2026 – In anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026, Renault presenta la E-Space Concept, erede contemporanea della Espace del 1984 e manifesto delle “voitures à vivre”. La concept 100% elettrica è lunga 4,70 metri, ha una cabina completamente vetrata e un abitacolo a sei sedili singoli su pianale piatto.

Renault E-Space Concept, la monovolume elettrica presentata a Parigi

Un’alternativa a SUV e berline

Secondo Renault, la E-Space Concept riprende i codici originali della monovolume di cui il marchio è stato pioniere con la prima Espace del 1984 e li proietta in una visione ultramoderna. Il progetto parte dallo spazio interno, poi rivestito da una carrozzeria che esalta la superficie vetrata laterale e zenitale. Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group e CEO del marchio Renault, la definisce «un fulgido esempio di come la tradizione può ispirare il futuro».

Design esterno e proporzioni

La concept misura 4,70 m di lunghezza, 2,02 m di larghezza e 1,67 m di altezza, con sbalzi ridotti e ruote da 23 pollici ai quattro angoli. Il parabrezza prosegue la linea del cofano, richiamando il “profilo da TGV” della prima Espace, mentre la lama del paraurti anteriore è mobile e può avvicinarsi alla strada per ottimizzare l’aerodinamica alle alte velocità. Dietro, lo spoiler ricorda quello delle Espace 2 e 3. Uno “skateboard” nero sottolinea la zona tecnica con la batteria e le appendici aerodinamiche.

La nuova firma luminosa, davanti e dietro, è una grande “U” che avvolge la calandra come una cintura luminosa, con il logo che sembra fluttuare in un gioco di pixel. Come spiega Alexandre Malval, Direttore del Design Renault, il linguaggio formale tende alla semplificazione «senza alcun timore del vuoto».

Il posteriore con lo spoiler e la firma luminosa a “U”

Una cabina di vetro ispirata al Bauhaus

Con la luce naturale al centro del progetto, i designer hanno realizzato una cabina completamente vetrata ispirata all’architettura del Bauhaus e, in particolare, a quella di Ludwig Mies van der Rohe (Farnsworth House). Il tetto è in vetro e i finestrini scendono molto sotto la linea di cintura, che è già bassa. L’abitacolo si può guardare dall’esterno e permette di guidare con il gomito appoggiato al finestrino.

Interni: sei sedili singoli e “disposizione da TGV”

L’abitacolo luminoso con sei sedili singoli

Le doppie porte controvento senza montante centrale si aprono su sei sedili singoli disposti su un pianale completamente piatto. Il design si ispira agli arredi, con scocche laccate in linea con le creazioni di Pierre Paulin. I due sedili della seconda fila ruotano di 180° per formare una “disposizione da TGV” con la terza fila; in configurazione normale, i passeggeri della seconda fila hanno tavolini “da aereo” con display da 12,3 pollici fissati agli schienali della prima fila. Nella configurazione a quattro posti i sedili della seconda fila si piegano per formare un grande tavolo. Una console telecomandata scorre lungo l’abitacolo e racchiude purificatore d’aria, piccolo frigorifero, joystick per videogiochi e perfino un gioco da tavolo, “Forza 4”.

I sedili singoli ispirati all’arredamento

OpenR Panorama e volante steer-by-wire

Il display OpenR Panorama pillar to pillar

Al posto della plancia c’è OpenR Panorama, un display curvo da 1.130 x 110 mm che si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo e non è touchscreen. Renault precisa che sarà disponibile sugli altri modelli di gamma alta: le future Rafale e Scenic saranno le prime a riceverlo. Le funzioni si gestiscono con due schermi flessibili attorno alla base tubolare del volante, che adotta la tecnologia steer-by-wire e non ha collegamenti meccanici.

Il ritorno del colore e i materiali naturali

La carrozzeria e gli interni giocano su una palette di rossi: scarlatto, porpora e granato. La moquette alta 3 cm è 100% lana lavorata a tufting, con il centro color corallo che si scurisce verso i bordi. Gli elementi decorativi sono in paglia colorata, mentre la concept rinuncia a pelle e legno. Le vernici interne usano una resina di origine biologica (18%), il volante è in parte rivestito con un materiale che contiene il 26% di olio di ricino e il 25% di cotone biologico, e gli pneumatici impiegano in media il 19% di gomma naturale da foreste gestite in modo responsabile.

Domande frequenti sulla Renault E-Space Concept

Che cos’è la Renault E-Space Concept?

È una concept car 100% elettrica presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026: erede contemporanea della Espace del 1984, riprende i codici della monovolume e il concetto di “voitures à vivre”.

Quali sono le dimensioni della E-Space Concept?

È lunga 4,70 m, larga 2,02 m e alta 1,67 m, con ruote da 23 pollici.

Quanti posti ha?

Ha sei sedili singoli disposti su un pianale completamente piatto, con configurazioni diverse a seconda della fila, fino alla modalità a quattro posti con grande tavolo.

Che cos’è OpenR Panorama?

È un display curvo da 1.130 x 110 mm che sostituisce la plancia tradizionale. Arriverà su altri modelli di gamma alta Renault: Rafale e Scenic saranno i primi.

La E-Space Concept diventerà un’auto di serie?

Il comunicato la presenta come uno studio di design e una visione del marchio: non annuncia una produzione né un prezzo.

Che materiali usa?

Moquette in lana, decorazioni in paglia colorata al posto di pelle e legno, resine di origine biologica e un volante con olio di ricino e cotone biologico.

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