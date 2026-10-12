McLaren 750S, addio nel 2027: la produzione sta per finire

La McLaren 750S è vicina alla fine del suo ciclo di vita, cosa che avverrà nel 2027. La Casa automobilistica britannica ha infatti confermato che la produzione della 750S terminerà il prossimo anno e che in queste settimane sta raccogliendo gli ultimi ordini prima di chiudere definitivamente il capitolo 750S. Tra pochi mesi dunque calerà definitivamente il sipario su una supercar che ha saputo distinguersi all’interno di un segmento che è radicalmente cambiato negli ultimi anni, con le sue principali concorrenti che sono diventate sempre più pesanti e hanno adottato motorizzazioni elettrificate, per lo più ibride.

Il debutto nel 2017 e il plus della leggerezza

Derivata dalla 720S e diretta erede della 650S, la Mclaren 750S debuttò al Salone di Ginevra del 2017 presentandosi con prestazioni da vera top assoluta e lanciando il guanto di sfida a supercar come le Lamborghini Huracan e la Ferrari 488 GTB. Dimostrandosi su alcuni circuiti persino più veloce della McLaren P1, la 750S conservava l’impostazione di base della 720S, mantenendo gran parte del design, potenziando il motore V8 biturbo da 4.0 litri e riducendo il peso di 30 kg, un fattore quest’ultimo che ha garantito una leggerezza distintiva mentre gran parte delle rivali si appesantivano sulla spinta dell’elettrificazione.

La limited edition 788HS

Lo scorso luglio, McLaren ha svelato l’ultime ed estrema variante dell’auto, la 788HS, versione che sarà prodotta in serie limitata di 200 esemplari, ognuno dei quali con motore potenziato che eroga 777 CV e 800 Nm di coppia. La McLaren 788HS si caratterizzata anche da una serie di aggiornamenti estetici e aerodinamici che la rendono ancora più esclusiva, fornendole tutte le carte in regola per proporsi come un’auto da collezione.

Segmento in continua evoluzione

La fine della 750S non è una notizia inaspettata. La vettura di Woking ha ormai quasi dieci anni, un lasso di tempo considerevole nel mondo delle supercar. Le sue principali concorrenti attuali, Lamborghini Temerario e Ferrari 296 GTB, sono entrambe ibride, offrono una potenza nettamente superiore e sono più rispettose dell’ambiente. Ciononostante, la combinazione tra potenza e leggerezza della 750S le ha permesso di rimanere competitiva.

“La 750S incarna tutto ciò che definisce una supercar McLaren: prestazioni di riferimento, un coinvolgimento di guida entusiasmante, innovazione tecnica, un design espressivo e ampie possibilità di personalizzazione. Lascerà un’eredità straordinaria”, ha dichiarato Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer di McLaren.

Nel 2028 addio alla Artura

Quale sarà il futuro di McLaren? Oltre all’addio della 750S, McLaren ne prepara un altro, quello della Artura, che uscirà di produzione nel 2028. A colmare il vuoto lasciato da questi due modelli arriverà una nuova vettura, nota internamente come P34. Le prime indiscrezioni su questo modello sono emerse il mese scorso, suggerendo che sarà dotato di un motore V6 ibrido biturbo di nuova concezione, capace di offrire più potenza e coppia rispetto alla 750S, ma inevitabilmente peserà anche di più.

Domande frequenti su McLaren 750S

Quando terminerà la produzione della McLaren 750S?

La produzione della McLaren 750S terminerà nel 2027. La Casa britannica ha confermato che sta raccogliendo gli ultimi ordini prima di interrompere definitivamente la produzione della supercar.

Quale motore monta la McLaren 750S?

La McLaren 750S è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a una configurazione progettata per privilegiare prestazioni elevate e leggerezza. Queste caratteristiche le hanno permesso di rimanere competitiva nel segmento delle supercar.

Quale auto sostituirà la McLaren 750S?

McLaren sta lavorando a una nuova vettura, conosciuta internamente con il nome in codice P34. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe adottare un nuovo motore V6 biturbo ibrido, con una potenza e una coppia superiori a quelle della 750S. Le specifiche definitive non sono ancora state confermate.

Qual è la differenza tra McLaren 750S e McLaren 788HS?

La McLaren 788HS è una variante più estrema ed esclusiva della 750S, prevista in una serie limitata di 200 esemplari. Il suo motore sviluppa 777 CV e 800 Nm di coppia ed è accompagnato da aggiornamenti estetici e aerodinamici pensati per esaltarne le prestazioni e l’esclusività.

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