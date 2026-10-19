Anche Fiat ha pronta la sua e-car: si potrebbe chiamare Koala

Uno dei modelli di maggior interesse del Salone di Parigi 2026, che ha chiuso i battenti nella giornata di ieri, è stata la nuova Citroen 2 CV. Mostrata in versione concept ed in arrivo nel 2028 nella sua versione di serie. Ma questo modello avrà una sua gemella, targata Fiat, come svelato dal nuovo numero uno del marchio italiano Arnaud Belloni: “Sarà qualcosa di sorprendente”, le sue parole ai colleghi di Autocar. E spunta anche il possibile nome, Fiat Koala.

Una Panda 100% elettrica

Si tratterà di un’elettrica entry level, dal prezzo di circa 15.000 euro, e potrebbe trattarsi della versione a zero emissioni dell’attuale Fiat Pandina (ex Panda), ormai da anni la vettura più venduta in Italia, con ampio distacco sulle inseguitrici. Questo nuovo modello condividerà con la nuova 2 CV la nuova piattaforma elettrica di Stellantis, sviluppata appositamente per i veicoli a zero emissioni di piccole dimensioni: “Stiamo lavorando ad alcuni veicoli basati su questa piattaforma per auto elettriche – ha proseguito Belloni – Stiamo preparando una vettura compatta che prenderà ispirazione dalla 2 CV: sarà qualcosa di sorprendente”.

Un modello che, secondo quanto annunciato dai vertici del marchio, è “pronta quanto tanto la 2 CV”, ma Fiat ha deciso di non svelarla, almeno per il momento. Presumibilmente per non mettersi in competizione o oscurare la cugina francese, durante il salone ‘di casa’. “Il livello di maturità del concept è paragonabile a quello della 2 CV – ha detto il responsabile del design Francois Leboine – seguiremo esattamente lo stesso percorso. Lo sveleremo al momento opportuno”. Che, evidentemente, non è ancora arrivato. Ma non dovrebbe mancare molto.

Il nome Koala

Come dicevamo, è già stato ipotizzato anche il nome di questo nuovo modello: Fiat Koala. Queste indiscrezioni arrivano direttamente dallo stesso Belloni che, sempre in questa intervista, ha svelato la registrazione di questo marchio: “Il nome Koala ora appartiene a Fiat – ha affermato – Abbiamo un Koala, un Panda e un Grizzly”. Mantenendo così questo filone legato agli animali, per dare i nomi ad alcuni modelli, nella categoria con dimensioni un po’ più ridotte.

L’Europa e le e-car

La nuova Fiat Koala (se si chiamerà così) rientrerà nella nuova idea dell’Unione Europea, legata alla categoria delle e-car, riprendendo le famose ‘kei car’ giapponesi. Un progetto per creare una nuova categoria di automobili elettriche di dimensioni ridotte, leggere ed economiche, per favorire la diffusione dell’elettrificazione nel Vecchio Continente. Dove sta ancora facendo un po’ fatica a prendere piede, soprattutto in alcuni paesi, tra cui c’è anche l’Italia.

L’intento è anche quello di incentivare la produzione all’interno dell’UE e, di conseguenza, rafforzare la filiera industriale del Vecchio Continente, compresa la produzione di batterie, rendendo così meno dipendente dalle forniture estere. Il tutto, ovviamente, senza ridurre gli standard di sicurezza. Ma introducendo dei regolamenti più proporzionati alle dimensioni ed alla tipologia delle vetture, evitando investimenti troppo onerosi per le case automobilistiche.

Come sarà la nuova Fiat Koala?

Fiat Koala è il possibile nome di una nuova vettura elettrica compatta del marchio italiano. Secondo le anticipazioni, potrebbe essere una versione a zero emissioni dell’attuale Fiat Pandina, ispirata alla filosofia delle piccole auto elettriche.

Quanto potrebbe costare la Fiat Koala?

Il prezzo ipotizzato è di circa 15.000 euro. L’obiettivo sarebbe proporre un modello elettrico entry level, rendendo la mobilità a zero emissioni più accessibile a una fascia ampia di automobilisti.

Quale piattaforma utilizzerà la Fiat Koala?

La vettura dovrebbe condividere con la nuova Citroën 2 CV una piattaforma elettrica sviluppata da Stellantis per le auto a zero emissioni di piccole dimensioni. Il progetto Fiat sarebbe già a un livello di maturità paragonabile a quello del concept francese, ma la presentazione non è ancora stata annunciata.

Che rapporto avrà con il progetto europeo delle e-car?

La possibile Fiat Koala si inserirebbe nell’iniziativa europea dedicata alle piccole auto elettriche, ispirata alle kei car giapponesi. Il progetto punta a favorire vetture compatte ed economiche, sostenere la produzione nell’Unione Europea e rafforzare la filiera industriale, comprese le batterie, mantenendo gli standard di sicurezza.

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