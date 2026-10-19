BYD Shark ottiene le 5 stelle Euro NCAP

BYD Shark, il pick-up Super Hybrid con tecnologia DMO, ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP, il massimo riconoscimento assegnato dall’ente indipendente europeo per la sicurezza dei veicoli. Un risultato di rilievo anche perché arriva su un modello con telaio a longheroni.

Presentato al Salone dell’Auto di Parigi, BYD Shark ha registrato buoni risultati in tutte le principali aree di valutazione. Nei crash test Euro NCAP ha evidenziato la protezione offerta negli impatti frontali e laterali, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini; tra le dotazioni valutate positivamente c’è anche il sistema di rilevamento della presenza di minori a bordo.

I punteggi Euro NCAP di BYD Shark

Protezione degli occupanti adulti : 82%

: 82% Protezione dei bambini : 86%

: 86% Utenti vulnerabili della strada : 74%

: 74% Sistemi di assistenza alla sicurezza: 87%

Tra i sistemi di assistenza alla guida valutati ci sono la frenata automatica di emergenza (AEB), efficace nel rilevamento di veicoli, ciclisti e motociclisti, il mantenimento della corsia e l’assistenza intelligente alla velocità.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha commentato che le cinque stelle dimostrano la capacità di integrare sicurezza, tecnologia e prestazioni anche in un pick-up, offrendo il comfort di un SUV e versatilità su strada e in fuoristrada. Con Shark salgono a nove i modelli BYD premiati con il massimo punteggio Euro NCAP dall’ingresso nel mercato europeo nel 2022, dopo risultati come quelli di Dolphin Surf, Seal U, Seal U DM-i e Sealion 7.

Super Hybrid DMO: 436 CV e 675 km di autonomia

BYD Shark abbina la praticità di un pick-up a doppia cabina a cinque posti al comfort e alle tecnologie della gamma BYD. Il sistema Super Hybrid DMO combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 436 CV e 650 Nm di coppia. La Blade Battery da 32,2 kWh, integrata nel telaio con la tecnologia Cell-to-Chassis, contribuisce alla sicurezza strutturale e consente fino a 90 km in modalità elettrica. L’autonomia combinata raggiunge i 675 km.

Dotazioni e arrivo in Europa

Tra le dotazioni figurano il display centrale da 15,6 pollici, la strumentazione digitale da 10,25 pollici, l’head-up display, i sedili anteriori riscaldati e ventilati, l’impianto audio Dynaudio a 12 altoparlanti e la telecamera a 360°. Il sistema Vehicle-to-Load (V2L) permette inoltre di alimentare dispositivi elettrici esterni. BYD Shark arriverà in mercati europei selezionati nella prima metà del 2027.

Domande frequenti su BYD Shark

Quante stelle Euro NCAP ha ottenuto BYD Shark?

Cinque, il massimo punteggio.

Che punteggi ha ottenuto nelle singole aree?

82% per gli adulti, 86% per i bambini, 74% per gli utenti vulnerabili e 87% per i sistemi di assistenza alla sicurezza.

Che motore ha BYD Shark?

Il sistema Super Hybrid DMO: un 1.5 turbo benzina con due motori elettrici, per 436 CV e 650 Nm.

Quanto percorre in elettrico?

Fino a 90 km in modalità elettrica, con un’autonomia combinata di 675 km grazie alla Blade Battery da 32,2 kWh.

Quando arriva in Europa?

Nella prima metà del 2027, in mercati europei selezionati.

Quanti modelli BYD hanno le cinque stelle Euro NCAP?

Con Shark sono nove dall’ingresso del marchio in Europa nel 2022.

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