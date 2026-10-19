LEPAS a Wuhu: 300 tester alla prova di L4, L6 e L8

Prove su strada e di parcheggio automatico con APA, RPA e SIVP durante la prima Global Elegant Lifestyle Week

di Redazione19 Ottobre, 2026

LEPAS L4, L6, L8

Dal 18 al 24 ottobre LEPAS porta a Wuhu oltre 300 tester alla guida di L4, L6 e L8, valutando guida e parcheggio automatico.

Dal 18 al 24 ottobre LEPAS, marchio premium a nuova energia del gruppo Chery, mette al volante della propria gamma oltre 300 tester provenienti da mercati internazionali, tra cui Italia, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia e Sudafrica. Le prove si svolgono a Wuhu, in Cina, nell’ambito della prima Global Elegant Lifestyle Week del marchio, in concomitanza con il CHERY International User Summit 2026.

Le prove riproducono le situazioni della guida quotidiana: traffico cittadino, fondi stradali impegnativi e manovre di parcheggio. I banchi di prova sono due: il comportamento su strada, con erogazione, sterzo e stabilità, e il parcheggio automatico.

L4, L6 e L8 alla prova su strada

A disposizione dei partecipanti ci sono LEPAS L4, L6 e L8, che coprono le motorizzazioni elettriche e ibride plug-in della gamma. I tester, definiti dal marchio “test drive ambassador”, valutano l’erogazione della potenza, la risposta dello sterzo e la stabilità di marcia, confrontando il carattere di guida dei tre modelli. L’obiettivo è verificare come la gamma risponde alle abitudini di automobilisti molto diversi tra loro, in una fase in cui LEPAS sta accelerando l’espansione sui mercati internazionali.

Parcheggio automatico: APA, RPA e SIVP

Il secondo banco di prova riguarda i sistemi di sosta, usati in diverse situazioni:

  • APA (Automated Parking Assist): esegue in automatico la manovra di parcheggio.
  • RPA (Remote Parking Assist): permette di comandare la manovra dall’esterno della vettura.
  • SIVP (Super Intelligent Valet Parking): la funzione di parcheggio automatico in modalità valet, disponibile sulla L8 PHEV.
Il parcheggio automatico LEPAS, uno dei due banchi di prova della settimana
Il parcheggio automatico LEPAS, uno dei due banchi di prova della settimana

I commenti dei clienti per migliorare tecnologie e servizi

Durante la settimana LEPAS raccoglie direttamente dai partecipanti commenti sulla guida e sulle esigenze di mobilità delle città di provenienza: indicazioni che verranno usate per affinare le tecnologie di bordo e i servizi rivolti ai clienti. Il programma, intitolato “TOGETHER IN ELEGANCE”, comprende anche un’area dedicata alle tecnologie del gruppo Chery, con i robot AiMOGA con cui il pubblico può interagire.

LEPAS in Italia

In Italia LEPAS è arrivata a luglio 2026 con la L8, SUV plug-in hybrid di segmento D da 279 CV, ordinabile negli allestimenti Essence ed Elegance; il secondo comprende l’assistenza automatica al parcheggio. Al Salone Auto Torino di settembre il marchio ha esposto anche la L6. Come per tutti i marchi del gruppo Chery in Italia, la garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sui componenti elettrificati.

Domande frequenti su LEPAS a Wuhu



Quanti tester partecipano alle prove LEPAS?

Oltre 300, provenienti da mercati come Italia, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia e Sudafrica.

Quali modelli LEPAS vengono provati?

L4, L6 e L8, nelle versioni elettriche e ibride plug-in della gamma.

Che cosa significano APA, RPA e SIVP?

Automated Parking Assist, Remote Parking Assist e Super Intelligent Valet Parking, il parcheggio automatico in modalità valet disponibile sulla L8 PHEV.

Quando si svolgono le prove?

Dal 18 al 24 ottobre a Wuhu, durante la prima Global Elegant Lifestyle Week di LEPAS.

Quali modelli LEPAS si vendono in Italia?

La L8, SUV plug-in hybrid da 279 CV, è in Italia da luglio 2026; la L6 è stata esposta al Salone Auto Torino.

Che garanzia hanno le LEPAS in Italia?

Sette anni o 150.000 km sulla vettura e otto anni o 160.000 km sui componenti elettrificati.

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