LEPAS a Wuhu: 300 tester alla prova di L4, L6 e L8

Dal 18 al 24 ottobre LEPAS, marchio premium a nuova energia del gruppo Chery, mette al volante della propria gamma oltre 300 tester provenienti da mercati internazionali, tra cui Italia, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia e Sudafrica. Le prove si svolgono a Wuhu, in Cina, nell’ambito della prima Global Elegant Lifestyle Week del marchio, in concomitanza con il CHERY International User Summit 2026.

Le prove riproducono le situazioni della guida quotidiana: traffico cittadino, fondi stradali impegnativi e manovre di parcheggio. I banchi di prova sono due: il comportamento su strada, con erogazione, sterzo e stabilità, e il parcheggio automatico.

L4, L6 e L8 alla prova su strada

A disposizione dei partecipanti ci sono LEPAS L4, L6 e L8, che coprono le motorizzazioni elettriche e ibride plug-in della gamma. I tester, definiti dal marchio “test drive ambassador”, valutano l’erogazione della potenza, la risposta dello sterzo e la stabilità di marcia, confrontando il carattere di guida dei tre modelli. L’obiettivo è verificare come la gamma risponde alle abitudini di automobilisti molto diversi tra loro, in una fase in cui LEPAS sta accelerando l’espansione sui mercati internazionali.

Parcheggio automatico: APA, RPA e SIVP

Il secondo banco di prova riguarda i sistemi di sosta, usati in diverse situazioni:

APA (Automated Parking Assist): esegue in automatico la manovra di parcheggio.

(Automated Parking Assist): esegue in automatico la manovra di parcheggio. RPA (Remote Parking Assist): permette di comandare la manovra dall’esterno della vettura.

(Remote Parking Assist): permette di comandare la manovra dall’esterno della vettura. SIVP (Super Intelligent Valet Parking): la funzione di parcheggio automatico in modalità valet, disponibile sulla L8 PHEV.

Il parcheggio automatico LEPAS, uno dei due banchi di prova della settimana

I commenti dei clienti per migliorare tecnologie e servizi

Durante la settimana LEPAS raccoglie direttamente dai partecipanti commenti sulla guida e sulle esigenze di mobilità delle città di provenienza: indicazioni che verranno usate per affinare le tecnologie di bordo e i servizi rivolti ai clienti. Il programma, intitolato “TOGETHER IN ELEGANCE”, comprende anche un’area dedicata alle tecnologie del gruppo Chery, con i robot AiMOGA con cui il pubblico può interagire.

LEPAS in Italia

In Italia LEPAS è arrivata a luglio 2026 con la L8, SUV plug-in hybrid di segmento D da 279 CV, ordinabile negli allestimenti Essence ed Elegance; il secondo comprende l’assistenza automatica al parcheggio. Al Salone Auto Torino di settembre il marchio ha esposto anche la L6. Come per tutti i marchi del gruppo Chery in Italia, la garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sui componenti elettrificati.

Domande frequenti su LEPAS a Wuhu

Quanti tester partecipano alle prove LEPAS?

Oltre 300, provenienti da mercati come Italia, Regno Unito, Thailandia, Brasile, Indonesia e Sudafrica.

Quali modelli LEPAS vengono provati?

L4, L6 e L8, nelle versioni elettriche e ibride plug-in della gamma.

Che cosa significano APA, RPA e SIVP?

Automated Parking Assist, Remote Parking Assist e Super Intelligent Valet Parking, il parcheggio automatico in modalità valet disponibile sulla L8 PHEV.

Quando si svolgono le prove?

Dal 18 al 24 ottobre a Wuhu, durante la prima Global Elegant Lifestyle Week di LEPAS.

Quali modelli LEPAS si vendono in Italia?

La L8, SUV plug-in hybrid da 279 CV, è in Italia da luglio 2026; la L6 è stata esposta al Salone Auto Torino.

Che garanzia hanno le LEPAS in Italia?

Sette anni o 150.000 km sulla vettura e otto anni o 160.000 km sui componenti elettrificati.

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