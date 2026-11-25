Stellantis ha annunciato che il CEO Antonio Filosa parteciperà a una “fireside chat” giovedì 3 dicembre 2026, dalle 14:20 alle 14:55, nell’ambito della 18ª edizione annuale della Industrials & Autos Week organizzata da Goldman Sachs.

Come seguire l’intervento di Antonio Filosa

L’intervento del CEO sarà trasmesso in diretta tramite webcast, il cui collegamento sarà reso disponibile anche nella sezione Investors del sito ufficiale di Stellantis, alla pagina dedicata a eventi e presentazioni. Per chi non potrà seguire la diretta, sarà messo a disposizione un replay dell’intervento.

Cos’è la Industrials & Autos Week di Goldman Sachs

La Industrials & Autos Week è un appuntamento annuale organizzato da Goldman Sachs che riunisce i vertici dei principali gruppi industriali e automobilistici mondiali per incontri con investitori e analisti. Quest’anno è giunta alla sua 18ª edizione. Stellantis è quotata al New York Stock Exchange (NYSE: STLA), su Euronext Milan (STLAM) ed Euronext Paris (STLAP), e controlla marchi come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, oltre ai servizi Free2move e Leasys.

Domande frequenti su Antonio Filosa e Goldman Sachs

Quando si terrà l’intervento di Antonio Filosa a Goldman Sachs?

Giovedì 3 dicembre 2026, dalle 14:20 alle 14:55, nell’ambito della 18ª edizione annuale della Industrials & Autos Week di Goldman Sachs.

Come si può seguire l’evento?

In diretta webcast, con il collegamento disponibile anche nella sezione Investors del sito Stellantis; per chi non può seguire la diretta sarà disponibile un replay.

Chi è Antonio Filosa?

È il CEO di Stellantis, il gruppo automobilistico che controlla marchi come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

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