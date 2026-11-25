La nuova Lancia Gamma arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo mese di gennaio, ma l’ammiraglia del marchio del Gruppo Stellantis è già stata presentata ufficialmente all’ultimo Salone di Parigi 2026 ed anche avvistata più volte su strada. Come in questa occasione, in cui la protagonista è la versione 100% elettrica, nelle immagini pubblicate da Walter Wayr per GabetzSpyUnit. Saranno tre le varianti a zero emissioni, oltre a quella ibrida.

Identità italiana, prodotta a Melfi

Questo modello ha una forte anima italiana, visto che è stata disegnata e progettata interamente nel nostro Paese e verrà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Una vettura realizzata sulla piattaforma STLA Medium e con un design elegante, che ha preso spunto dalla moda e dall’architettura. Il frontale mette in primo piano la firma luminosa a calice, già vista sulla Ypsilon di ultima generazione, con un’apertura inferiore per richiamare il passato.

La vista laterale, invece, richiama chiaramente alla Lancia Gamma del 1976, per continuare questo mix di elementi moderni con altri storici, che riprendono la tradizione del marchio italiano. Per chiudere su un posteriore, dove ritroviamo l’elemento del calice e dove spiccano anche le pinne che, oltre a completare il tetto fastback, forniscono un contributo all’aerodinamica. Non manca anche la scritta Lancia a tutta larghezza, così come il più piccolo badge Gamma.

Interni eleganti ed ecologici

Queste immagini spia non mostrano gli interni, ma abbiamo già potuto vedere come sarà l’abitacolo della nuova Gamma, sia a Parigi sia nel test drive in anteprima del mese scorso. Un ambiente elegante, con luce ambientale dai toni sofisticati, un ampio numero di vani portaoggetti e sedili con trama a cannelloni orizzontali, ispirandosi alle vetture del passato del brand. Non manca una particolare attenzione al rispetto dell’ambiente con oltre il 60% degli elementi provenienti da processi produttivi in cui vengono utilizzati materiali riciclati e riciclabili. Ovviamente c’è spazio anche per la tecnologia, con l’ampio sistema multimediale ed il quadro strumenti digitale.

Tre opzioni a zero emissioni

Come dicevamo, la variante mostrata in queste foto è quella 100% elettrica. Ma sono tre le opzioni per chi sceglie la Lancia Gamma a zero emissioni: la Standard Range da 230 cavalli e 450 chilometri di autonomia, la Long Range da 245 CV e percorrenza estesa fino a 740 chilometri e la più sportiva HF, con 375 CV, trazione integrale ed un’autonoma fino a 676 chilometri. Inoltre, è disponibile anche una versione ibrida 48V da 145 cavalli, per oltre 1.000 km con un pieno.

Tre allestimenti, prezzi da 39.900 euro

La nuova Lancia Gamma sarà, appunto, lanciata a livello commerciale a gennaio 2027 e sarà proposta con tre allestimenti (LS, LX e HF Line), riprendendo così nomi iconici del marchio italiano. Il listino parte dai 39.900 euro della LS Hybrid ed arriva ai 59.900 euro della HF Integrale elettrica, mentre le altre due varianti a zero emissioni propongono un prezzo base di 45.900 euro nella versione Standard Range, per salire a 51.900 euro per la versione Long Range.

Quando arriverà la nuova Lancia Gamma nelle concessionarie?

La nuova Lancia Gamma sarà lanciata commercialmente a gennaio 2027. Presentata ufficialmente al Salone di Parigi 2026, è stata già avvistata più volte sulle strade italiane. La vettura è stata disegnata e progettata interamente in Italia e verrà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, sulla piattaforma STLA Medium.

Quali motorizzazioni elettriche saranno disponibili per la Lancia Gamma?

La nuova ammiraglia sarà proposta in tre varianti 100% elettriche. La Standard Range sviluppa 230 CV e dichiara 450 km di autonomia, mentre la Long Range raggiunge 245 CV e fino a 740 km. Al vertice della gamma ci sarà la HF, con 375 CV, trazione integrale e un’autonomia dichiarata fino a 676 km.

La nuova Lancia Gamma sarà disponibile anche ibrida?

Sì, accanto alle tre versioni elettriche ci sarà una motorizzazione ibrida 48V da 145 CV, capace di percorrere oltre 1.000 km con un pieno. Una soluzione che amplia la scelta per chi preferisce non passare ancora alla mobilità completamente elettrica.

Quanto costa la nuova Lancia Gamma e quali allestimenti prevede?

La gamma sarà articolata in tre allestimenti: LS, LX e HF Line. Il listino partirà da 39.900 euro per la LS Hybrid. La versione elettrica Standard Range avrà un prezzo iniziale di 45.900 euro, mentre la Long Range partirà da 51.900 euro. Al vertice si posizionerà la HF Integrale elettrica, proposta a 59.900 euro.

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