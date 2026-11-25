Leapmotor racconta la propria strategia per il mercato europeo: tecnologia globale, produzione in Europa e centralità del cliente sono i tre elementi che, secondo il marchio, avvicinano le sue vetture alle esigenze degli automobilisti europei.

Indice

Una prospettiva europea, fin dall’inizio

Secondo Leapmotor, i veicoli destinati al mercato europeo vengono sviluppati e messi a punto direttamente in Europa. Grazie alla joint venture con Stellantis, il marchio utilizza lo storico Centro Sperimentale di Balocco, in Italia, dove vengono ottimizzati dinamica del telaio, maneggevolezza, comfort di marcia e caratteristiche NVH (rumorosità, vibrazioni, ruvidità) per le strade e le preferenze di guida europee. Simulatori di guida avanzati permettono di testare più configurazioni, unendo la tecnologia globale di Leapmotor alla conoscenza di Stellantis delle dinamiche di guida europee.

Un centro di innovazione a Monaco di Baviera

Elemento centrale della strategia europea è il Leapmotor European Innovation Center di Monaco di Baviera, in Germania, descritto come il primo centro di innovazione del marchio al di fuori della Cina. Il centro riunisce competenze locali di design, ingegneria e testing e analizza le aspettative dei clienti europei su dinamica di guida, tecnologia ed equipaggiamenti, integrandole nello sviluppo dei futuri modelli. I valori del design Leapmotor, come purezza, equilibrio, qualità delle superfici e calore, vengono reinterpretati in chiave europea.

Soluzioni pensate per gli automobilisti europei

Il feedback dei clienti orienta, secondo Leapmotor, il percorso del marchio in Europa. Tra le soluzioni citate: il tergilunotto posteriore sulla B10, pensato per la visibilità in inverno; il sistema di sedili posteriori LeapFlex e il Leap Box impermeabile, disponibili su B03X e sulla nuova B03; tecnologie di sicurezza sviluppate secondo i requisiti normativi europei; e aggiornamenti periodici over-the-air (OTA), che fanno evolvere l’esperienza d’uso durante tutto il ciclo di vita dell’auto.

Produzione europea a Saragozza

La produzione della B10 è già avviata a Saragozza, in Spagna, e quella della B05 seguirà. Leapmotor collega la produzione locale, riassunta nel claim “Made in Europe, for Europe”, all’esperienza produttiva e alla presenza industriale europea di Stellantis, presentando lo stabilimento di Saragozza come un passo concreto verso l’ambizione di diventare una realtà pienamente integrata nell’ecosistema automobilistico europeo.

Domande frequenti su Leapmotor in Europa

Dove si trova il centro di innovazione europeo di Leapmotor?

A Monaco di Baviera, in Germania: è il primo centro di innovazione del marchio al di fuori della Cina.

Dove vengono prodotti i modelli Leapmotor per l’Europa?

A Saragozza, in Spagna, dove è già avviata la produzione della B10 e seguirà quella della B05.

Quali soluzioni specifiche Leapmotor ha sviluppato per i clienti europei?

Tra le altre, il tergilunotto posteriore sulla B10, il sistema di sedili posteriori LeapFlex e il Leap Box impermeabile su B03X e sulla nuova B03, oltre ad aggiornamenti over-the-air periodici.

Dove vengono messi a punto telaio e guidabilità dei modelli europei?

Nello storico Centro Sperimentale di Balocco, in Italia, grazie alla joint venture con Stellantis.

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