Arriva un nuovo sconto per il diesel, la benzina sotto i 2 €/l

Gli ultimi due giorni sono arrivati rincari per il diesel, dopo la fine dello sconto sulle accise di sabato scorso. Ma il Governo ha varato un nuovo decreto, nella giornata odierna, con il nuovo taglio della tassa sul gasolio da oggi fino al 23 novembre, sempre pari a 4,88 centesimi al litro (IVA compresa). Nel frattempo, sta proseguendo la lenta discesa del prezzo della benzina, che oggi torna sotto i 2 euro al litro nella media nazionale al self, dopo quasi tre mesi.

Il nuovo taglio delle accise

Dunque, è arrivato un nuovo sconto sul diesel. Il ministero dell’Economia, con il decreto del 9 novembre 2026, ha stabilito la “rideterminazione temporanea dell’aliquota d’accisa” sul gasolio, grazie al meccanismo delle accise mobili. In particolare, la misura viene finanziata dalle maggiori entrate fiscali arrivate allo Stato ad ottobre, grazie all’aumento del prezzo del gasolio. Queste risorse vengono riutilizzate per ridurre le tasse ed applicare questo sconto.

La riduzione sarà, come dicevamo, sempre di 4,88 centesimi al litro (IVA compresa), cioè la stessa rimasta in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre. Un risparmio piuttosto contenuto per quanto riguarda gli automobilisti, visto che il prezzo del diesel resterà ampiamente sopra i 2 euro al litro, come ormai è diventata una costante, dalle settimane seguenti allo scoppio della guerra in Iran. Comunque, il nuovo taglio delle accise sarà in vigore fino al 23 novembre.

La benzina sotto i 2 euro al litro

La media nazionale, rilevata oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non ha ovviamente ancora recepito questo nuovo sconto e, di conseguenza, i costi del diesel sono ancora in rialzo, sulla scia della fine del taglio del 7 novembre. Entrando nel dettaglio, su rete stradale la media nazionale è pari a 2,240 euro al litro (+8 millesimi rispetto a ieri), mentre sulla rete autostradale il prezzo è di 2,292 euro/litro, con un aumento di 5 millesimi.

Continua, seppur sempre molto a rilento, la discesa per il costo della benzina. E, come ipotizzavamo nei giorni scorsi, oggi è stato ‘abbattuto’ il muro dei 2 euro al litro, per la prima volta dallo scorso 19 agosto. Il prezzo medio della verde su rete stradale è pari a 1,998 euro al litro (-2 millesimi), mentre è rimasto identico in autostrada, a 2,028 €/l. Con una nuova discesa del prezzo del petrolio, dopo le parole di Donald Trump con la frenata agli attacchi sull’Iran.

Non sono altrettanto positive, invece, le notizie per quanto riguarda il Gpl ed il metano, che proseguono il loro balzo in avanti degli ultimi giorni. Anche oggi c’è stata una crescita per entrambi, portando la media rispettivamente a 0,831 euro al litro (+5 millesimi) ed a 2,142 euro/kg (+1). Un continuo aumento per questi carburanti alternativi, a causa della crescita delle quotazioni internazionali di propano e butano e dell’aumento della domanda invernale.

Quanto vale il nuovo sconto sulle accise del diesel e fino a quando sarà valido?

Il Governo ha introdotto un nuovo taglio temporaneo delle accise sul gasolio pari a 4,88 centesimi al litro, IVA compresa. La misura, stabilita con il decreto del Ministero dell’Economia del 9 novembre 2026 attraverso il meccanismo delle accise mobili, resterà in vigore fino al 23 novembre. Lo sconto viene finanziato utilizzando le maggiori entrate fiscali incassate dallo Stato a ottobre grazie all’aumento del prezzo del gasolio.

Quanto costa attualmente il diesel in Italia?

Prima che il nuovo taglio venga recepito dai listini, la media nazionale sulla rete stradale è di 2,240 euro al litro, con un aumento di 8 millesimi rispetto al giorno precedente. In autostrada il prezzo medio raggiunge invece 2,292 euro al litro, in crescita di 5 millesimi.

La benzina è tornata sotto i 2 euro al litro?

Sì, per la prima volta dal 19 agosto. La media nazionale al self service sulla rete stradale è scesa a 1,998 euro al litro. In autostrada, invece, il prezzo medio resta a 2,028 euro al litro.

Come stanno andando i prezzi di GPL e metano?

Prosegue la crescita anche per i carburanti alternativi. Il GPL raggiunge una media di 0,831 euro al litro, mentre il metano sale a 2,142 euro al chilogrammo. Gli aumenti sono legati alle maggiori quotazioni internazionali di propano e butano e alla crescita della domanda invernale.

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