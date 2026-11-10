Genesis Roma: nuovo showroom con il Gruppo Apollonj Ghetti

Genesis apre il proprio showroom nella Capitale, nella sede di Roma Tiburtina del Gruppo Apollonj Ghetti. Nello spazio espositivo di Via Tiburtina 1123 nasce lo showroom più rappresentativo della presenza di Genesis in Italia, nuova tappa del percorso avviato a Padova presso Ferri Auto come prima vetrina nazionale del Brand. Il pubblico romano può ora scoprire la gamma 100% elettrica e la più ampia espressione dell’ospitalità Genesis.

Un punto di riferimento per la qualità coreana nella Capitale

A rappresentare Genesis a Roma è il Gruppo Apollonj Ghetti, realtà guidata da una famiglia che opera nel settore automobilistico da oltre quarant’anni. Presente con più sedi a Roma e nel Lazio, il Gruppo ha accompagnato negli anni la crescita dei marchi coreani, diventandone un punto di riferimento riconosciuto, con relazioni costruite nel tempo e una cura del cliente che prosegue lungo tutta la vita dell’auto.

Genesis arriva a Roma al fianco di un partner che ne condivide i valori. Questa apertura dà continuità a un percorso costruito sulla qualità delle relazioni, prima ancora che sui numeri, e conferma il nostro impegno verso il pubblico italiano. Insieme al Gruppo Apollonj Ghetti dedichiamo alla Capitale un luogo dove vivere l’ospitalità Son-nim e scoprire da vicino la nostra gamma. Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia

La scelta di Apollonj Ghetti risponde al criterio che guida la costruzione della rete italiana di Genesis, affidata a imprese radicate nei propri territori. Il nuovo showroom va oltre la vendita e assume il ruolo di casa romana del Brand, un luogo dove il prodotto si accompagna ai servizi e il rapporto con l’ospite continua ben oltre la consegna dell’auto. L’apertura onora l’impegno assunto al debutto, quando Genesis aveva indicato nella Capitale la seconda tappa del proprio cammino italiano, in uno sviluppo che farà crescere una rete post-vendita dedicata fino a coprire, entro la fine del 2028, buona parte del territorio italiano.

Accogliere Genesis è per la nostra famiglia il punto più alto di un percorso iniziato oltre quarant’anni fa. Conosciamo da vicino la qualità coreana, che abbiamo visto crescere insieme ai nostri clienti e che trova in Genesis la sua espressione più compiuta. Ai romani riserveremo la stessa cura che ha accompagnato la nostra storia, perché ogni ospite riceva in questo showroom l’accoglienza che la Capitale merita. Simone Maria Apollonj Ghetti, CEO del Gruppo Apollonj Ghetti

L’ospitalità Son-nim arriva a Roma

Lo showroom, su una superficie di 300 m², espone la gamma 100% elettrica disponibile sul mercato italiano, con la possibilità di prenotare un test drive. Lo spazio è concepito secondo l’ospitalità Son-nim, radicata nella tradizione coreana dell’accoglienza, per cui chi entra nello showroom viene ricevuto come ospite d’onore e la relazione assume la stessa importanza del prodotto. Questa filosofia trova espressione nel Genesis Brand Cube, un ambiente intimo e contemporaneo dedicato all’identità del Brand, nel quale la scoperta della gamma avviene con i tempi e la discrezione di un’accoglienza privata. Un team di consulenti dedicati accompagna l’ospite in ogni fase della scelta, con una consulenza personalizzata e riservata che consente di configurare ogni dettaglio della vettura, dalle tinte della carrozzeria alle finiture dell’abitacolo.

La cura per l’ospite prosegue anche dopo l’acquisto con il programma 5-Year Care Plan, di serie su tutta la gamma. Il piano comprende cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato con manutenzione programmata gratuita, effettuata esclusivamente da tecnici Genesis e con ricambi originali, oltre a cinque anni di assistenza stradale 24/7 in tutta Europa e agli aggiornamenti gratuiti del sistema di navigazione e infotainment, inclusi gli update software over-the-air. Completano l’esperienza i Genesis Connected Services, con funzioni digitali avanzate e la gestione remota del veicolo tramite app dedicata.

Genesis in Italia: gamma e offerta commerciale

Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio 2026, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. La gamma per l’Italia comprende attualmente tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e rifinito pensato per offrire precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa. Ad essi si affianca GV60 Magma, prima vettura ad alte prestazioni del Brand, che punta ad affermare un nuovo concetto di luxury performance.

Genesis accompagna il lancio con una strategia commerciale articolata in soluzioni di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi, queste ultime con formula tutto incluso, a partire da 449 € al mese, con finanziamento a partire da 399 € al mese per GV60.

Domande frequenti su Genesis Roma

Dove si trova il nuovo showroom Genesis di Roma?

Si trova in Via Tiburtina 1123, nella sede di Roma Tiburtina del Gruppo Apollonj Ghetti, concessionario che rappresenta il Brand nella Capitale.

Quali modelli Genesis sono esposti nello showroom?

Lo showroom espone la gamma 100% elettrica disponibile in Italia: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, con la possibilità di prenotare un test drive.

Cos’è l’ospitalità Son-nim?

È la filosofia di accoglienza di Genesis, radicata nella tradizione coreana dell’ospitalità, per cui chi entra nello showroom viene ricevuto come ospite d’onore e la relazione con il cliente ha la stessa importanza del prodotto.

Quali vantaggi offre il 5-Year Care Plan?

Include cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato con manutenzione programmata gratuita, cinque anni di assistenza stradale 24/7 in Europa e aggiornamenti gratuiti di navigazione e infotainment, inclusi gli update software over-the-air.

Quanto costa al mese la gamma Genesis a Roma?

Genesis propone soluzioni di noleggio a 36 mesi a partire da 449 € al mese e di finanziamento a 48 mesi a partire da 399 € al mese per GV60.

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