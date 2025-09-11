ASI Autogiro d’Italia 2025: la 7^ edizione partirà il 14 settembre

Il Comune di Trieste ha ospitato la presentazione ufficiale dell’ASI Autogiro d’Italia 2025, evento che vedrà sessanta equipaggi su auto storiche percorrere un itinerario unico da Sanremo a Trieste, con tappe a Costigliole d’Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. La partenza è fissata per domenica 14 settembre alle 9.00 da Piazzale Carlo D’Apporto a Sanremo, mentre l’arrivo finale è previsto sabato 20 settembre alle 16.30 in Piazza Unità d’Italia. Alla presentazione hanno partecipato Giorgio Rossi, Riccardo Zavatti, Francesco Di Lauro, Giampiero Sacchi e Massimiliano Micor.

L’edizione 2025 unisce la passione per le auto storiche alla scoperta del territorio

L’edizione 2025 unisce la passione per le auto storiche alla scoperta del territorio, attraversando coste liguri, borghi storici e spettacolari paesaggi montani, con soste enogastronomiche e momenti di convivialità. Tra le novità spicca la “Staffetta dei Club ASI”, con auto storiche alimentate a bio-carburante di seconda generazione che porteranno il trofeo da una tappa all’altra. Tra gli apripista green anche l’iconica Alfa Romeo Alfetta della Polizia Stradale, simbolo della storia italiana del pronto intervento.

“L’edizione 2025 dell’Autogiro d’Italia ha un significato speciale – afferma il Presidente ASI Alberto Scuro – perché per la prima volta porta il nome ASI. Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto che offre un’esperienza unica, attraversando l’intero nord Italia. L’evento rappresenta un momento di aggregazione e riflette i valori che l’ASI promuove dal 1966. L’Automotoclub Storico Italiano è una federazione di club diffusi sul territorio nazionale che ne costituiscono la struttura operativa. Da qui nasce l’idea della staffetta, pensata per favorire inclusione, partecipazione e coinvolgimento di tutti i club lungo il percorso del tour.”

“Questa manifestazione – commenta Giampiero Sacchi, responsabile dell’organizzazione – nasce dalla passione per i motori e la cultura dei territori italiani. Quest’anno l’Autogiro toccherà 175 comuni, attraversando 15 province e 5 regioni. La collaborazione con ASI conferma come sinergie tra eventi e istituzioni possano generare cultura, condivisione ed energie nuove. Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia, il MIT, e le amministrazioni locali e provinciali delle tappe per il loro sostegno e disponibilità.”

