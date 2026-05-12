Suzuki Rally Cup 2026, al via una stagione da record tra giovani talenti e nuove Swift Sport Hybrid Rally5

Quasi vent’anni di storia, una lunga tradizione di successi e tanti giovani piloti diventati campioni: la Suzuki Rally Cup si prepara a inaugurare una delle stagioni più interessanti della sua storia. Il trofeo monomarca organizzato e promosso da Suzuki Italia arriva alla diciannovesima edizione con un format rinnovato, una partecipazione importante e un’identità sempre più orientata alla valorizzazione dei giovani talenti del rally italiano.

Suzuki Rally Cup 2026 si appresta al via nella Targa Florio

Il primo appuntamento sarà la Targa Florio Rally, in programma in Sicilia dal 15 al 16 maggio, gara inaugurale di un calendario composto da cinque round tutti inseriti nel percorso del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una scelta che conferma il profilo competitivo della serie, interamente su asfalto e pensata per offrire ai partecipanti un confronto tecnico di alto livello su alcuni degli scenari più prestigiosi del rallismo nazionale.

Saranno 13 gli equipaggi al via della nuova stagione, un numero significativo soprattutto per la composizione del gruppo. Ben 9 piloti saranno Under 23, un record che rafforza ulteriormente il ruolo della Suzuki Rally Cup come trampolino di lancio per gli aspiranti protagonisti della disciplina. Nel corso degli anni, il trofeo ha accompagnato la crescita di diversi piloti poi affermatisi ai vertici del rally italiano, a partire da Andrea Crugnola, oggi leader del CIAR e già quattro volte campione italiano assoluto.

La continuità di questo percorso è rappresentata anche da Sebastian Dallapiccola, ultimo Campione Italiano Junior, pronto ora a misurarsi nel FIA European Rally Championship. E proprio guardando a esempi di questo tipo, la nuova generazione di piloti Suzuki proverà a ritagliarsi spazio in una competizione che unisce accessibilità, formazione e confronto diretto.

Accanto ai giovani ci sarà anche il consueto nucleo di equipaggi più esperti, chiamati a garantire equilibrio e competitività a un campionato tradizionalmente eterogeneo. Tutti saranno in lotta per il montepremi complessivo di 150.000 euro, confermato anche per questa edizione. Oltre ai premi finali destinati al vincitore assoluto, al miglior navigatore e al miglior giovane della classifica Under 25, Suzuki Italia ha introdotto un ulteriore incentivo: l’iscrizione già pagata per tutti i concorrenti in ciascuna delle cinque gare in calendario.

Il calendario 2026 scatterà dunque con la Targa Florio Rally, per poi proseguire con il Rally Roma Capitale dal 3 al 7 luglio, appuntamento particolarmente rilevante anche perché valido per il FIA European Rally Championship e caratterizzato dal doppio punteggio. Seguiranno il Rally Regione Piemonte, in programma l’1 e 2 agosto, il Rally del Lazio il 19 e 20 settembre, e infine il Rallye Sanremo, fissato per il 17 e 18 ottobre, che ospiterà il gran finale della stagione.

Tra le novità più importanti c’è anche il rinnovamento del parco vetture. Per la prima volta, la Suzuki Rally Cup sarà composta esclusivamente da Swift Sport Hybrid Rally5, modello che ha conquistato gli ultimi cinque titoli nel Campionato Italiano R1. Tutte le vetture saranno equipaggiate con pneumatici Extreme Performance Tyres, garantendo così un pacchetto tecnico omogeneo e orientato al confronto diretto tra equipaggi.

In vista dell’avvio stagionale, Suzuki Italia ha organizzato nei giorni scorsi una sessione di test collettivi sugli asfalti attorno a Roccavignale, in Liguria. Il lavoro è stato coordinato da Emmetre Racing, struttura partner incaricata della gestione del trofeo, con l’obiettivo di consentire a tutti gli equipaggi di prendere confidenza con vetture, pneumatici e assetti prima del debutto ufficiale.

Ora l’attenzione si sposta sulla provincia di Palermo, dove dal 14 al 16 maggio la Suzuki Rally Cup sarà protagonista lungo le prove monumento del Circuito delle Madonie. La Targa Florio Rally aprirà così una stagione che promette spettacolo, crescita tecnica e un confronto generazionale particolarmente interessante.

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