ASI e MASAF, accordo triennale per unire auto storiche e ippica

Dai cavalli ai cavalli vapore, il passo è breve, in un binomio che attraversa la storia della mobilità e che ha trovato espressione domenica 11 ottobre, all’Ippodromo di Vinovo (Torino), in occasione del “Derby Day” del trotto, dove l’Automotoclub Storico Italiano e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste (MASAF), tramite la Direzione Generale per l’Ippica, hanno siglato un protocollo d’intesa triennale per valorizzare il turismo di prossimità e l’ippica come patrimonio storico e culturale.

Gli obiettivi dell’accordo

Il documento, sottoscritto da Alberto Scuro, Presidente ASI, e Remo Chiodi, Direttore Generale per l’Ippica, si pone tre obiettivi principali: organizzare eventi motoristici all’interno degli ippodromi nazionali, abbinandoli al calendario ufficiale delle corse; promuovere attività culturali e dimostrative dedicate alle carrozze storiche, con il contributo della neo-istituita Commissione ASI Carrozze; sviluppare itinerari a bordo di veicoli d’epoca che colleghino le bellezze paesaggistiche locali agli ippodromi, trasformati in poli di interesse storico e sportivo.

Alla base dell’accordo tra ASI e MASAF c’è una visione più ampia dell’ippica, non solo come disciplina sportiva, ma come parte integrante del patrimonio culturale e territoriale italiano. Non a caso parliamo di un settore che, al di là delle semplici corse dei cavalli, custodisce secoli di storia, pratiche artigianali e tradizioni locali, fattori che lo rendono un elemento del Made in Italy da proteggere, promuovere e valorizzare. Grazie a quest’intesa sarà più facile per il pubblico vivere le corse dei cavalli e gli eventi ippici come occasione per scoprire anche le eccellenze paesaggistiche e culturali dei luoghi coinvolti.

Le dichiarazioni di Scuro e Chiodi

“Il motorismo storico e il mondo dell’ippica hanno molte affinità, – ha sottolineato Scuro – e grazie a questo protocollo avremo le opportunità per valorizzarle. Cavalli, carrozze e veicoli storici sono uniti dall’evoluzione della mobilità e della locomozione, per questo in ASI abbiamo istituito la Commissione Carrozze e non è un caso se la potenza dei motori è espressa sin dalle origini in cavalli vapore. Nell’anno in cui ASI celebra il suo 60° anniversario della fondazione, siamo felici di condividere con un’istituzione come il MASAF una nuova, importante tappa del nostro lungo viaggio per la tutela del motorismo storico”.

Sulla stessa linea Chiodi che ha affermato: “Il piano di rinnovamento e rilancio dell’ippica italiana si fonda anche su una strategia di promozione e comunicazione basata sul rafforzamento del legame tra ippica, territorio e cultura italiana, con l’avvio di iniziative di valorizzazione delle eccellenze del territorio e la creazione di eventi integrati che permettano di coniugare passioni differenti e complementari tra loro. Gli ippodromi potranno essere sede di raduni organizzati con l’obiettivo primario di valorizzare il motorismo storico in tutte le sue declinazioni, anche con particolare riferimento a collaborazioni con gli Enti Locali e Associazioni presenti sul territorio, proprio nell’ottica di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e territoriale italiano”.

Domande frequenti su auto storiche e ippica

Che cos’è l’accordo tra ASI e MASAF?

ASI e MASAF hanno siglato un protocollo d’intesa triennale per valorizzare il motorismo storico, l’ippica e il patrimonio culturale italiano. L’accordo prevede iniziative congiunte per promuovere eventi, tradizioni e attrazioni territoriali.

Quali iniziative prevede l’accordo tra ASI e MASAF?

Il protocollo prevede l’organizzazione di eventi dedicati ai veicoli storici negli ippodromi italiani, attività culturali e dimostrative legate alle carrozze d’epoca e itinerari turistici che colleghino gli ippodromi alle bellezze paesaggistiche e culturali dei territori.

Qual è il ruolo degli ippodromi nel progetto di ASI e MASAF?

Gli ippodromi potranno diventare luoghi di incontro tra sport, cultura e motorismo storico, ospitando raduni di veicoli d’epoca ed eventi collegati al calendario delle corse. L’obiettivo è ampliare l’interesse del pubblico e valorizzare il patrimonio storico e turistico locale.

Come verrà promosso il turismo di prossimità attraverso le auto storiche?

Il progetto punta a creare itinerari a bordo di veicoli d’epoca che colleghino gli ippodromi alle attrazioni culturali e paesaggistiche dei territori circostanti. In questo modo, gli eventi motoristici potranno diventare un’occasione per scoprire le eccellenze locali e sostenere il turismo di prossimità.

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