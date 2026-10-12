BYD Shark, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test
Il pick-up ibrido plug-in conquista il massimo punteggio, con l'87% in Safety Assist
Il pick-up BYD Shark ottiene le cinque stelle Euro NCAP: 82% in Adult Occupant, 86% in Child Occupant, 74% in Vulnerable Road Users e 87% in Safety Assist. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.
I risultati nei quattro ambiti
Secondo la scheda di Euro NCAP, la BYD Shark ottiene: 82% in Adult Occupant, 86% in Child Occupant, 74% in Vulnerable Road Users e 87% in Safety Assist.
Euro NCAP indica come modello testato la BYD Shark PHEV con guida a sinistra, un pick-up con massa in ordine di marcia di 2.710 kg. La Shark era già stata valutata da ANCAP nel 2025: Euro NCAP ha eseguito test aggiuntivi, ma per il resto il rating si basa sui risultati ANCAP.
Cosa dice Euro NCAP
Nella prova di impatto frontale con sovrapposizione parziale l’abitacolo è rimasto stabile e i valori dei manichini hanno indicato una buona protezione di ginocchia e femori di guidatore e passeggero. BYD ha dimostrato che un livello di protezione simile sarebbe garantito a occupanti di corporatura diversa e seduti in posizioni diverse. L’analisi del carrello d’impatto e della barriera deformabile ha però indicato che la Shark sarebbe un partner d’urto aggressivo in una collisione frontale.
Il video del crash test
Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della BYD Shark.
Domande frequenti su BYD Shark e Euro NCAP
Quante stelle ha ottenuto la BYD Shark ai test Euro NCAP?
Cinque stelle su cinque.
Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?
Adult Occupant 82%, Child Occupant 86%, Vulnerable Road Users 74%, Safety Assist 87%.
Quale versione è stata testata?
La BYD Shark PHEV con guida a sinistra, pick-up da 2.710 kg.
Il rating si basa solo sui test Euro NCAP?
No: la Shark era già stata valutata da ANCAP nel 2025; Euro NCAP ha eseguito test aggiuntivi e per il resto si basa sui risultati ANCAP.
Quando è stata pubblicata la valutazione?
Il 12 ottobre 2026.
Dove si può vedere il video del test?
Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP.
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