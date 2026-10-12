BYD Shark, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test

Il pick-up BYD Shark ottiene le cinque stelle Euro NCAP: 82% in Adult Occupant, 86% in Child Occupant, 74% in Vulnerable Road Users e 87% in Safety Assist. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.

I risultati nei quattro ambiti

Secondo la scheda di Euro NCAP, la BYD Shark ottiene: 82% in Adult Occupant, 86% in Child Occupant, 74% in Vulnerable Road Users e 87% in Safety Assist.

Euro NCAP indica come modello testato la BYD Shark PHEV con guida a sinistra, un pick-up con massa in ordine di marcia di 2.710 kg. La Shark era già stata valutata da ANCAP nel 2025: Euro NCAP ha eseguito test aggiuntivi, ma per il resto il rating si basa sui risultati ANCAP.

BYD Shark, test frontale a tutta larghezza

Cosa dice Euro NCAP

Nella prova di impatto frontale con sovrapposizione parziale l’abitacolo è rimasto stabile e i valori dei manichini hanno indicato una buona protezione di ginocchia e femori di guidatore e passeggero. BYD ha dimostrato che un livello di protezione simile sarebbe garantito a occupanti di corporatura diversa e seduti in posizioni diverse. L’analisi del carrello d’impatto e della barriera deformabile ha però indicato che la Shark sarebbe un partner d’urto aggressivo in una collisione frontale.

BYD Shark

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della BYD Shark.

Domande frequenti su BYD Shark e Euro NCAP

Quante stelle ha ottenuto la BYD Shark ai test Euro NCAP?

Cinque stelle su cinque.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

Adult Occupant 82%, Child Occupant 86%, Vulnerable Road Users 74%, Safety Assist 87%.

Quale versione è stata testata?

La BYD Shark PHEV con guida a sinistra, pick-up da 2.710 kg.

Il rating si basa solo sui test Euro NCAP?

No: la Shark era già stata valutata da ANCAP nel 2025; Euro NCAP ha eseguito test aggiuntivi e per il resto si basa sui risultati ANCAP.

Quando è stata pubblicata la valutazione?

Il 12 ottobre 2026.

Dove si può vedere il video del test?

Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP.

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