Linktour ALUMI Creative Collection a Parigi: tre quadricicli elettrici d’autore

Al Mondial de l’Auto di Parigi 2026 Linktour presenta la ALUMI Creative Collection: tre interpretazioni del quadriciclo elettrico ALUMI, guidate dalla filosofia “Un ALUMI, Trois Arts de Vivre”. Si tratta di una special edition nata dalla collaborazione con lo studio di design milanese SPINZI STUDIO, di una versione pensata per andare oltre i confini urbani e di una nuova livrea, Atlas Blue.

Una filosofia centrata sulla persona

Linktour Automobile, marchio specializzato in veicoli a nuova energia per una mobilità cittadina raffinata, è importato e distribuito in Italia da ATFlow. A Parigi ha costruito la propria presenza attorno a un’idea: i veicoli compatti non devono dominare il paesaggio urbano, ma integrarsi nel suo tessuto.

ALUMI by SPINZI: l’arte della pausa

Realizzata con lo studio milanese SPINZI STUDIO, questa special edition unisce mobilità, design industriale ed estetica contemporanea degli interni. Il quadriciclo è concepito come un rifugio ispirato all’architettura residenziale, con materiali selezionati, motivi geometrici circolari e una matericità piacevole al tatto.

ALUMI by SPINZI: il frontale con i motivi circolari

SPINZI STUDIO ha progettato in esclusiva anche i cerchi in lega di alluminio forgiato e il supporto per smartphone in alluminio, realizzato a mano.

Il cerchio in alluminio forgiato disegnato da SPINZI STUDIO

ALUMI in Atlas Blue: la visione di andare oltre

La nuova livrea Atlas Blue, prevista per il lancio commerciale nel 2027, prende il nome dal Titano della mitologia greca che sosteneva la volta celeste. La finitura, profonda e brillante, richiama l’immensità dell’Oceano Atlantico e le tonalità del crepuscolo parigino.

ALUMI in colorazione Atlas Blue

ALUMI VIA: oltre la città

ALUMI VIA estende l’uso del quadriciclo elettrico oltre i centri urbani, verso esplorazioni suburbane, weekend e gite fuori porta. L’estetica è ispirata all’esplorazione, senza cadere nei cliché dell’off-road.

Light Moves Urban Life

A unire le tre versioni è la filosofia “Light Moves Urban Life”. Sul fronte della leggerezza, grazie alla produzione circolare e alla filosofia “From Can to Car” Linktour trasforma l’alluminio riciclato in una architettura monoscocca fino al 45% più leggera rispetto alle piattaforme tradizionali in acciaio. Per il movimento, ALUMI promette agilità in città, connettività digitale e personalizzazione con la Art Window. Per la vita urbana, ha ottenuto riconoscimenti internazionali tra cui Red Dot Award, iF Design Award, German Design Award e TITAN Brand Award.

Con il consolidamento della presenza commerciale in Europa, in Italia attraverso la distribuzione di ATFlow, il brand prosegue il percorso da Parigi verso le metropoli di tutto il mondo.

Domande frequenti sulla Linktour ALUMI Creative Collection

Che cos’è la ALUMI Creative Collection?

È l’insieme di tre interpretazioni del quadriciclo elettrico ALUMI presentate da Linktour al Mondial de l’Auto di Parigi 2026.

Quali sono le tre versioni?

ALUMI by SPINZI, ALUMI in colorazione Atlas Blue e ALUMI VIA.

Chi ha collaborato con Linktour?

Lo studio di design milanese SPINZI STUDIO, che ha firmato la special edition ALUMI by SPINZI, i cerchi in alluminio forgiato e il supporto per smartphone in alluminio.

Quando arriva la livrea Atlas Blue?

Il lancio commerciale è previsto per il 2027.

Chi distribuisce Linktour in Italia?

ATFlow, società al 100% del Gruppo Autotorino.

Quanto è leggera la piattaforma di ALUMI?

Secondo Linktour la monoscocca in alluminio riciclato è fino al 45% più leggera rispetto alle piattaforme tradizionali in acciaio.

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