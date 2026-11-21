Guidare con l’assicurazione RC auto scaduta è uno degli errori più costosi che si possano fare: il Codice della Strada prevede sanzioni pesanti, ma esiste anche un periodo di tolleranza da conoscere. Ecco cosa dicono le norme e la guida IVASS sulla RC Auto.

Indice

Quanto dura la copertura dopo la scadenza

Secondo la guida IVASS sulla RC Auto, la polizza dura di regola un anno e diventa attiva dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio; non serve disdetta, perché il contratto si conclude automaticamente alla scadenza. È però previsto un periodo di tolleranza: la copertura assicurativa resta attiva per 15 giorni dopo la data di scadenza, anche senza aver pagato il rinnovo. Trascorsi questi 15 giorni senza rinnovo, il veicolo non è più coperto e non può legalmente circolare.

Cosa prevede il Codice della Strada per chi guida senza assicurazione

L’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli non possono circolare su strada senza la copertura assicurativa RC. Chi circola senza assicurazione è soggetto a una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. La norma precisa inoltre che il proprietario ha sempre l’onere di verificare che il veicolo non circoli senza assicurazione, anche quando è nella legittima disponibilità di un’altra persona (ad esempio in comodato).

La riduzione della sanzione entro i 15 giorni

Lo stesso articolo 193 prevede un’attenuante: la sanzione viene ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo viene comunque resa operante nei 15 giorni successivi al termine previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile, cioè proprio quel periodo di tolleranza descritto dalla guida IVASS. In altre parole, rinnovare la polizza entro 15 giorni dalla scadenza, anche se nel frattempo si è stati fermati con l’assicurazione formalmente scaduta, permette di dimezzare la sanzione.

Il sequestro del veicolo e la confisca in caso di recidiva

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’organo accertatore ordina che la circolazione cessi immediatamente e che il veicolo venga prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (sequestro). Il veicolo viene restituito solo se si paga la sanzione in misura ridotta, si corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e si garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia. Se lo stesso soggetto commette la stessa violazione almeno due volte in due anni, oltre alla sanzione raddoppiata scatta anche la sospensione della patente da uno a due mesi e, dopo il pagamento, il veicolo resta comunque sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni.

Come rinnovare la polizza in tempo

Per evitare ogni rischio, il consiglio più semplice è rinnovare la polizza prima della scadenza, senza contare sui 15 giorni di tolleranza che servono solo ad attenuare la sanzione in caso di controllo, non a rendere lecita la circolazione. Va inoltre ricordato che l’accertamento della mancanza di assicurazione può avvenire anche automaticamente, tramite il raffronto dei dati delle polizze con quelli rilevati da dispositivi come gli autovelox omologati o approvati, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Domande frequenti sull’assicurazione auto scaduta

Quanti giorni di tolleranza ha l’assicurazione auto scaduta?

15 giorni dalla data di scadenza, secondo la guida IVASS e l’articolo 1901 del Codice Civile. In questo periodo la copertura resta formalmente attiva.

Si può guidare con l’assicurazione scaduta da pochi giorni?

Nei 15 giorni di tolleranza la copertura assicurativa resta attiva. Oltre questo termine, circolare senza aver rinnovato è sanzionato dall’articolo 193 del Codice della Strada.

Quanto si rischia se si guida senza assicurazione?

Una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro, il sequestro del veicolo e, in caso di recidiva entro due anni, anche la sospensione della patente da uno a due mesi e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.

Rinnovando entro 15 giorni la sanzione si azzera?

Non si azzera, ma si riduce alla metà rispetto all’importo pieno, se l’assicurazione viene resa operante entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

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