Il fermo amministrativo è una delle situazioni più temute da chi ha un debito con il Fisco o con un ente locale: blocca l’uso dell’auto senza bisogno di sequestrarla fisicamente. ACI, nella guida pubblicata su “L’Automobile”, spiega cos’è, quando viene applicato e come si può risolvere.

Indice

Cos’è il fermo amministrativo

Secondo ACI, il fermo amministrativo viene applicato quando il proprietario di un veicolo è moroso, cioè non ha adempiuto al pagamento di una multa, del bollo o di altri tributi e tasse riguardanti il veicolo. È un vero e proprio blocco, in senso figurativo e non fisico: l’auto non può più circolare, pur restando nella disponibilità materiale del proprietario.

Quali debiti possono portare al fermo

Prima di applicare il fermo, il destinatario viene preventivamente informato del debito da saldare tramite una cartella. Trascorsi 60 giorni dall’invio della cartella senza che il pagamento sia avvenuto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per recuperare le somme richieste dagli enti creditori, tra cui, appunto, il fermo amministrativo.

Dove non può circolare né sostare il veicolo

Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare su strada. ACI sottolinea un aspetto spesso trascurato: non può nemmeno sostare in strada, quindi va necessariamente ricoverato in uno spazio privato finché il fermo non viene rimosso.

Si può vendere un’auto con il fermo amministrativo?

Sì: un veicolo su cui pende un fermo amministrativo può essere venduto, ma chi acquista deve essere informato della situazione, perché una volta formalizzato il passaggio di proprietà dovrà procedere al saldo della sanzione che ha portato al fermo. Il veicolo non può invece essere radiato dal PRA, demolito o esportato finché il fermo resta attivo.

Come si risolve: pagamento e rateizzazione

Per risolvere la questione è sufficiente pagare il debito verso l’ente che detiene il credito. È anche possibile rateizzare la sanzione: al versamento della prima rata viene predisposta la sospensione del fermo, mentre la cancellazione definitiva avviene solo quando il debito viene saldato per intero. Se invece il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione può agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Sospensione e cancellazione del fermo

La differenza tra sospensione e cancellazione è importante: la sospensione, legata al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione, permette di tornare a circolare mentre si continua a pagare; la cancellazione effettiva e definitiva del fermo dai registri avviene invece solo a saldo completo del debito, inclusi eventuali interessi e spese di procedura.

Domande frequenti sul fermo amministrativo auto

Un’auto con il fermo amministrativo può circolare?

No, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare su strada e non può nemmeno sostare in strada: va ricoverato in uno spazio privato.

Si può vendere un’auto con il fermo amministrativo?

Sì, ma l’acquirente deve essere informato della situazione: dopo il passaggio di proprietà dovrà occuparsi di saldare la sanzione che ha causato il fermo.

Dopo quanto tempo dalla cartella scatta il fermo amministrativo?

Trascorsi 60 giorni dall’invio della cartella senza pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con il fermo amministrativo, tra le altre azioni di recupero del credito.

Come si cancella il fermo amministrativo?

Pagando interamente il debito. In caso di rateizzazione, il fermo viene sospeso dopo il pagamento della prima rata, ma la cancellazione definitiva arriva solo a saldo completo.

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