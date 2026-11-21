Ricevere una multa da un autovelox non significa doverla necessariamente accettare: il Codice della Strada prevede due strade alternative per contestarla. Ecco come funzionano il ricorso al Prefetto e il ricorso al Giudice di Pace, con i termini da rispettare secondo il testo di legge.

Indice

Le due strade: ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

Il Codice della Strada prevede due modalità alternative, mai cumulabili tra loro, per contestare una multa: il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203 CdS) e l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella pratica il Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). In entrambi i casi il termine è di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, a condizione che non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Come si fa il ricorso al Prefetto

Secondo l’articolo 203 del Codice della Strada, il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione può essere presentato all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato). In alternativa, il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto, che poi lo trasmette all’organo accertatore per l’istruttoria entro 30 giorni. Con il ricorso si possono allegare i documenti ritenuti utili e si può richiedere l’audizione personale.

Cosa succede dopo: i tempi di decisione del Prefetto

L’articolo 204 del Codice della Strada stabilisce che il Prefetto, esaminati verbale, atti e ricorso, deve adottare un’ordinanza motivata (di accoglimento con archiviazione, o di rigetto con ingiunzione di pagamento) entro un termine complessivo che cumula i tempi dell’istruttoria dell’organo accertatore e la decisione del Prefetto stesso. Un punto importante: se questi termini perentori decorrono senza che l’ordinanza sia stata adottata, il ricorso si intende accolto per silenzio-accoglimento. In caso di rigetto, l’ingiunzione di pagamento prevede una somma non inferiore al doppio del minimo edittale della sanzione.

Il ricorso al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso al Prefetto, l’articolo 204-bis del Codice della Strada consente di proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, nella pratica il Giudice di Pace del luogo della violazione. L’opposizione, regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è una vera e propria causa civile, con un impianto procedurale diverso e più formale rispetto al ricorso amministrativo: la decisione finale spetta a un giudice, non a un’autorità amministrativa.

Cosa succede se non si fa ricorso né si paga

Se entro il termine di 60 giorni non viene proposto alcun ricorso e non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale, oltre alle spese di procedimento: un importo che può quindi risultare più alto rispetto al pagamento in misura ridotta inizialmente previsto sul verbale.

Domande frequenti sul ricorso contro le multe

Quanto tempo c’è per fare ricorso contro una multa?

60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale, sia per il ricorso al Prefetto che per l’opposizione al Giudice di Pace.

Si possono fare entrambi i ricorsi, al Prefetto e al Giudice di Pace?

No, sono due strade alternative tra loro: scelta una delle due, non si può percorrere anche l’altra per la stessa multa.

Cosa succede se il Prefetto non risponde al ricorso?

Se i termini perentori previsti dalla legge decorrono senza che il Prefetto adotti l’ordinanza, il ricorso si considera accolto per silenzio-accoglimento.

Cosa succede se non si paga e non si fa ricorso entro 60 giorni?

Il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, più le spese di procedimento.

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