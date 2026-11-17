Aston Martin annuncia che correrà alla Dakar 2027, prendendo parte al rally raid più popolare con un’auto inedita, sviluppata dal team Racing della Casa britannica, che rende concreta la Dreadnought, la grintosa virtual car nata come veicolo militare esclusivamente digitale per il videogame “Call of Duty: Modern Warfare 4” e ora trasformata in vettura da competizione. Così la Aston Martin Dreadnought esce dalla schermo e prende vita, con il concept che passa dal virtuale alla sabbia reale del deserto del Sahara.

Tre auto, tre campioni: Alonso, Loeb e Moraes al volante della Dreadnought

Per questa nuova avventura sportiva Aston Martin ha scelto un terzetto di piloti di grande valore, affidando le tre vetture protagoniste alla Dakar 2027 a nomi di primo piano: Fernando Alonso, Sebastien Loeb e Lucas Moraes. Fernando Alonso, due volte campione del mondo di F1 e, torna alla Dakar sette anni dopo il 13° posto del 2020 su Toyota Hilux e avrà di nuovo accanto Marc Coma, cinque volte vincitore nella categoria moto.

Un Alonso determinato e carico per la nuova sfida ma senza che questo distolga l’attenzione dalla F1 che rimane la priorità del pilota spagnolo, come ha lui stesso affermato: “Dopo aver deciso di continuare a correre in Formula 1 con l’Aston Martin Aramco Formula One Team, ho riflettuto attentamente sulla Dakar. Alla fine, la decisione è diventata semplice. Volevo abbracciare completamente la sfida e affrontare sia la Formula 1 sia il Rally Dakar nello stesso anno. Nel 2020 la Dakar è stata una delle esperienze più impegnative ed entusiasmanti della mia carriera. Ho un enorme rispetto per questa gara e per gli specialisti che l’hanno saputa padroneggiare. Avere di nuovo Marc al mio fianco è molto importante, e con Aston Martin, Prodrive, Sébastien e Lucas abbiamo una squadra eccezionale. La Formula 1 resta la mia priorità. Ma sono un pilota, e sfide come questa sono il motivo per cui amo correre. Non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a ottenere”, ha dichiarato il pilota iberico.

Sulla Aston Martin Dreadnought ci sarà anche Sébastien Loeb, mostro sacro dei rally con i suoi nove titoli WRC, che cerca ancora il primo successo assoluto alla Dakar, competizione nella quale in carriera ha conquistato 28 vittorie di tappa e cinque podi. Ad affiancare Loeb nel ruolo di copilota ci sarà il belga Fabian Lurquin. Completa il trio di Aston Martin Racing Lucas Moraes, campione del mondo FIA Rally Raid in carica, che avrà accanto il copilota Pablo Moreno.

Prodrive dietro il progetto

Le Aston Martin Dreadnought da rally raid che gareggeranno alla Dakar 2027 sono progettate, costruite e gestite da Prodrive, storico partner di Aston Martin nelle corse GT endurance. La società britannica, con 40 anni di esperienza, è tra l’altro la vincitrice della classifica assoluta della Dakar di quest’anno con una vettura interamente sviluppata in casa. La Dreadnought, come spiega il CEO di Aston Martin Adrian Hallmark, è stata sviluppata per dominare qualsiasi terreno. Per il momento la Casa inglese, pur mostrando le prime immagini ufficiali del veicolo, non ha svelato le informazioni relative a motorizzazioni, caratteristiche e dettagli tecnici della vettura.

Il percorso: 11 tappe, 6.805 km

La 49esima edizione della Dakar si disputerà dal 9 al 23 gennaio 2027, con il programma che si apre con il prologo di 129 km a Loulé (Portogallo), mentre la prima tappa di 300 km si svolgerà il 10 gennaio con partenza dallo stadio dell’Algarve, per poi attraversare il Mediterraneo e proseguire il 12 gennaio in Marocco, concludendosi a Marrakech il 23 gennaio, dopo 11 tappe e 6.805 chilometri.

Aston Martin parteciperà alla Dakar 2027?

Sì, Aston Martin parteciperà alla Dakar 2027 con tre vetture Dreadnought, sviluppate dal reparto Racing della Casa britannica in collaborazione con Prodrive. Per il marchio si tratta di una nuova avventura nel mondo dei rally raid, con l’obiettivo di competere nel rally più impegnativo al mondo.

Quali piloti guideranno le Aston Martin Dreadnought alla Dakar 2027?

Le tre Aston Martin Dreadnought saranno affidate a Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes. Alonso correrà con il copilota Marc Coma, Loeb sarà affiancato da Fabian Lurquin, mentre Moraes avrà al suo fianco Pablo Moreno.

Che cos’è la Aston Martin Dreadnought?

La Dreadnought è un’inedita vettura da rally raid ispirata a un veicolo militare virtuale nato per il videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4. Aston Martin ha trasformato il concept digitale in un’auto da competizione reale, progettata per affrontare i terreni più impegnativi della Dakar. Le specifiche tecniche e la motorizzazione non sono ancora state comunicate.

Quando si svolgerà la Dakar 2027 e qual è il percorso?

La Dakar 2027 si disputerà dal 9 al 23 gennaio 2027. Il programma prevede 11 tappe e un totale di 6.805 chilometri, con partenza da Loulé, in Portogallo, e conclusione a Marrakech, in Marocco.

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