Torino, 17 novembre 2026. Da 120 anni, Lancia occupa un posto unico nella storia internazionale dell’automobile, coniugando l’eleganza italiana con un’ingegneria pionieristica, l’innovazione tecnologica e una straordinaria tradizione nel motorsport. Fondato a Torino nel 1906, il Marchio celebra questo traguardo a Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano Rho, dove una selezione delle sue più significative vetture stradali e da competizione ripercorre un viaggio dalle origini di Lancia alla sua rinascita odierna.

Indice

Lo stand Lancia Classiche: l’eredità incontra il futuro del Marchio

Nel cuore dello stand Lancia Classiche si incontrano due generazioni dell’ammiraglia del Marchio. La nuova Lancia Gamma, dopo la sua anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi, è esposta accanto alla Gamma originale, che nel 2026 celebra il suo 50° anniversario: insieme, i due modelli mostrano come il design italiano distintivo, il comfort e l’innovazione tecnologica siano rimasti centrali per Lancia nelle diverse epoche. Progettato per il mercato europeo e prodotto nello stabilimento italiano di Melfi, il nuovo crossover fastback reinterpreta l’eredità delle ammiraglie Lancia attraverso il design italiano, il comfort e la tecnologia. Accanto è esposta la Lancia Gamma del 1976: presentata al Salone dell’Automobile di Ginevra e sviluppata con Pininfarina, l’ammiraglia abbinava una carrozzeria aerodinamica a due volumi e un abitacolo spazioso a un motore boxer da 2,5 litri interamente in alluminio, capace di erogare 140 CV. L’esposizione celebra inoltre due elementi distintivi dell’identità Lancia, l’eleganza e il DNA sportivo: l’Aurelia B24 Spider del 1955, disegnata da Pininfarina e prodotta in soli 240 esemplari, con le proporzioni equilibrate, il parabrezza panoramico avvolgente e i caratteristici paraurti anteriori sdoppiati che creano un profilo inconfondibile, mentre il sofisticato motore V6 da 2,5 litri riflette l’impegno di Lancia verso l’eccellenza ingegneristica; appartiene alla famiglia Aurelia B24, la cui versione Convertibile divenne celebre anche nel film di Dino Risi del 1962 “Il sorpasso”.

La Lancia Gamma del 1976, che nel 2026 celebra il suo 50° anniversario

La nuova Lancia Gamma, esposta accanto all’ammiraglia originale del 1976

Dalla Rally 037 alla Ypsilon Rally2 HF Integrale: il ritorno nel rally

La Lancia Rally 037 del 1983 rappresenta uno dei capitoli più celebrati della storia internazionale del Marchio nel motorsport ed è presentata nella sua inconfondibile livrea Martini Racing. Sviluppata congiuntamente da Lancia, Abarth e Pininfarina, abbinava un motore sovralimentato in posizione centrale alla trazione posteriore: nel 1983 conquistò il titolo Costruttori del Campionato del Mondo Rally, diventando l’ultima vettura a due ruote motrici a vincere il campionato contro avversarie a trazione integrale, un risultato che resta una pietra miliare nella straordinaria storia di Lancia nei rally, che comprende 10 titoli Costruttori nel Campionato del Mondo Rally. Oggi questa eredità agonistica entra in una nuova era: dopo un’assenza di oltre trent’anni, Lancia è tornata alle competizioni nel 2025 con la Ypsilon Rally4 HF e un programma motorsport dedicato ai talenti emergenti e ai team privati. Nella stagione d’esordio 2026, la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo mondiale WRC2 a squadre, riportando Lancia ai vertici del rally internazionale.

La Lancia Rally 037 del 1983 in livrea Martini Racing, vincitrice del titolo Costruttori WRC 1983

120 anni di Lancia attraverso nove icone dell’Heritage HUB

Il viaggio per il 120° anniversario di Lancia prosegue nell’area Celebration di Milano AutoClassica, situata di fronte alla Club House del Salone e dedicata agli anniversari più significativi: qui Lancia Classiche presenta nove vetture provenienti dall’Heritage HUB di Torino, sede di una delle collezioni Lancia più complete al mondo, dieci anni dopo che le celebrazioni per il 110° anniversario furono ospitate in un’area analoga nel 2016. Il racconto inizia con la 12 HP del 1908, successivamente denominata Alpha, la prima vettura prodotta dall’azienda fondata da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, il cui telaio leggero e la trasmissione ad albero evidenziarono fin dagli esordi un’attenzione all’innovazione. Gli anni Trenta sono rappresentati dalla Lancia Artena Cabriolet del 1931 e dalla Lancia Aprilia del 1936, considerata l’ultima eredità di Vincenzo Lancia: l’Aprilia stabilì nuovi standard ingegneristici con la costruzione a scocca portante e le sospensioni indipendenti sulle quattro ruote. Due modelli molto diversi tra loro illustrano la ricerca dell’eccellenza negli anni Cinquanta: la monoposto di Formula 1 Lancia D50, progettata da Vittorio Jano, che costituì la base della vettura con cui Juan Manuel Fangio vinse il Campionato del Mondo del 1956, e la Lancia Flaminia Berlina del 1957, ammiraglia disegnata da Pininfarina per il jet set internazionale. L’eredità nel motorsport è rappresentata dalla Lancia Stratos HF stradale, disegnata da Bertone con un motore Ferrari V6 in posizione centrale e tre titoli Costruttori consecutivi dal 1974 al 1976, e dalla Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, che con la famiglia Delta conquistò sei titoli Costruttori consecutivi dal 1987 al 1992, un record tuttora imbattuto. Completano l’esposizione la Gamma Coupé del 1976, disegnata da Aldo Brovarone, e la Lancia Thema 8.32 del 1986, spinta da un motore Ferrari V8 a 32 valvole, oltre alla nuova Lancia Gamma nella versione Gamma LX 100% elettrica da 230 CV, che insieme alla Ypsilon definisce il nuovo linguaggio stilistico del Marchio.

La Lancia D50, la monoposto di Formula 1 progettata da Vittorio Jano

Il programma della giornata inaugurale: Giolito e Biasion

Il programma della giornata inaugurale di giovedì 19 novembre prevede, alle ore 12:00 nell’area Celebration, un incontro con Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy. Seguirà alle 14:30 una conferenza presso lo stand ACI, con Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e oggi ambasciatore e collaudatore della Marca torinese, insieme a Luca Martello, in rappresentanza di Lancia Corse. Nel loro insieme, le due esposizioni di Milano AutoClassica 2026 sottolineano il legame duraturo tra l’eredità di Lancia e la sua rinascita, oggi rappresentata dalla nuova Ypsilon, dalla nuova Gamma e dal ritorno del Marchio nel motorsport internazionale.

Domande frequenti su Lancia a Milano AutoClassica 2026

Quando si svolge Milano AutoClassica 2026?

Milano AutoClassica 2026, la 16ª edizione del Salone dell’Auto Classica e Sportiva, si svolge dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano Rho; la giornata inaugurale di giovedì 19 novembre include gli eventi dedicati al 120° anniversario di Lancia.

Quali vetture Lancia sono esposte allo stand Lancia Classiche?

La nuova Lancia Gamma accanto alla Gamma originale del 1976, l’Aurelia B24 Spider del 1955 e la Rally 037 del 1983 in livrea Martini Racing.

Quali vetture sono esposte nell’area Celebration per il 120° anniversario?

Nove vetture provenienti dall’Heritage HUB di Torino: la 12 HP del 1908, l’Artena Cabriolet del 1931, l’Aprilia del 1936, la D50 di Formula 1, la Flaminia Berlina del 1957, la Stratos HF, la Delta HF Integrale Evoluzione, la Gamma Coupé del 1976, la Thema 8.32 del 1986 e la nuova Gamma LX 100% elettrica.

Quanti titoli ha vinto Lancia nel Campionato del Mondo Rally?

Lancia vanta 10 titoli Costruttori nel Campionato del Mondo Rally, tra cui i tre consecutivi della Stratos HF (1974-1976) e i sei consecutivi della famiglia Delta (1987-1992), record tuttora imbattuto.

Lancia è tornata a correre nei rally?

Sì, dopo oltre trent’anni di assenza Lancia è tornata alle competizioni nel 2025 con la Ypsilon Rally4 HF; nella stagione d’esordio 2026 la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo mondiale WRC2 a squadre.

Chi partecipa agli incontri del 120° anniversario Lancia?

Giovedì 19 novembre intervengono Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, alle 12:00 nell’area Celebration, e Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally, alle 14:30 presso lo stand ACI insieme a Luca Martello di Lancia Corse.

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