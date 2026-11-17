Modena, 17 novembre 2026. Maserati sarà protagonista di Milano AutoClassica 2026, in programma dal 19 al 22 novembre, con due vetture che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono la stessa inconfondibile identità: la rara Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, recentemente certificata da Maserati Classiche, e l’attuale Maserati GranCabrio da 490 CV, espressione contemporanea dello spirito “Gran Turismo italiano” del Marchio.

Indice

Due Gran Turismo a confronto nello stand di Ruoteclassiche

I due esemplari saranno esposti presso lo stand B02 (padiglione 16) di Ruoteclassiche, la più importante ed autorevole testata italiana dedicata al motorismo storico, che ha scelto le due vetture come protagoniste della copertina di novembre. L’obiettivo della Casa modenese è raccontare, attraverso il confronto tra due vetture di epoche diverse, l’evoluzione dell’automobile, dei suoi linguaggi e delle innovazioni che ne hanno accompagnato il percorso, valorizzando il motorismo storico e mostrando quanto l’eredità culturale delle icone del passato sia un elemento imprescindibile per preservare stili, storie e patrimonio. La partecipazione al Salone, al fianco di Ruoteclassiche, si inserisce nel ricco calendario di eventi con cui Maserati sta celebrando quest’anno il centenario del suo iconico logo e del suo debutto nelle competizioni sportive: alla leggendaria Targa Florio del 1926 esordì infatti il Tridente, emblema di forza e potenza, che divenne prima il simbolo delle vetture da corsa Maserati e poi firma inequivocabile su tutti i modelli stradali. «La Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo, identificata dal telaio 101.505, è una pietra miliare nell’evoluzione del Tridente, che segna l’origine delle granturismo convertibile Maserati», ha dichiarato Cristiano Bolzoni, Head of Maserati Classiche. «Lo scorso aprile, proprio questo rarissimo esemplare ha ricevuto la centesima Certificazione di Autenticità Maserati Classiche, un traguardo che testimonia il nostro impegno nel custodire e valorizzare un patrimonio unico al mondo. Milano AutoClassica è quindi l’occasione ideale per condividere questa eredità con appassionati e collezionisti, dimostrando come la storia di Maserati non sia soltanto un patrimonio da preservare, ma una fonte inesauribile di ispirazione per il futuro. E la Nuova GranCabrio ne è il migliore esempio».

Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo, recentemente certificata da Maserati Classiche

Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo, un capolavoro certificato

Sviluppata dalla Carrozzeria Vignale sotto la direzione stilistica di Giovanni Michelotti, la 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo venne svelata al Salone dell’Automobile di Torino nel 1959 e realizzata in soli sei esemplari, un progetto unico mai destinato alla produzione di serie. Da questo prototipo prese forma la famosa 3500 GT Convertibile Vignale, realizzata in circa 250 esemplari tra il 1959 e il 1964, incarnando l’eleganza e l’innovazione tipiche del design italiano dell’epoca e definendo l’archetipo delle Maserati GranCabrio: vetture capaci di unire prestazioni sportive, eleganza e piacere della guida a cielo aperto. Realizzata a Modena alla fine degli anni Cinquanta, la rarissima vettura è stata sottoposta a un accurato restauro tra il 2023 e il 2026, eseguito nella stessa città che l’ha vista nascere e con il supporto diretto di Maserati Classiche, attraverso l’analisi degli archivi storici e il coinvolgimento degli specialisti del marchio: l’intervento ha permesso di riportare la vettura alla configurazione con cui era stata presentata al Salone di Torino del 1959. Uno degli elementi più distintivi della vettura è la sua composizione cromatica, che richiama direttamente l’identità della Carrozzeria Vignale: la carrozzeria color argento è abbinata a un abitacolo con interni in avorio e rosso, tappeti blu e raffinati dettagli dorati, una combinazione che richiama la palette del logo Vignale. Sotto il cofano si trova il rinomato sei cilindri in linea Maserati da 3.485 cc, alimentato da carburatori Weber e capace di sviluppare 235 CV a 5.500 giri/min, abbinato a un cambio manuale ZF a quattro rapporti; la configurazione tecnica comprende sospensioni anteriori a quadrilateri deformabili, ponte rigido posteriore con balestre longitudinali e le iconiche ruote a raggi Borrani, per una velocità massima di circa 235 km/h.

Gli interni in avorio e rosso della Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo richiamano la palette cromatica della Carrozzeria Vignale

Maserati Nuova GranCabrio, l’evoluzione contemporanea di un’icona italiana

Accanto alla preziosa vettura storica, in un confronto che racconta l’evoluzione del design e delle innovazioni del Tridente, la Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV interpreta in chiave contemporanea l’iconico “Gran Turismo a cielo aperto” insito nel DNA del Tridente. Erede delle affascinanti convertibili Maserati, il modello si presenta a Milano AutoClassica nell’esclusiva configurazione Blu Emozione con interni Greige. Il design è caratterizzato da proporzioni armoniose e linee scultoree: il nuovo frontale, interamente riprogettato, si distingue per le prese d’aria ridisegnate, gli air curtain ottimizzati e uno splitter centrale che incrementa la deportanza anteriore, mentre al posteriore debuttano gruppi ottici con nuove lenti chiare. L’abitacolo, pensato per i quattro posti autentici, è impreziosito da pelle a grana piena, pannelli in fibra di carbonio, cerchi Crio e dettagli cromati satinati; il tetto in tessuto si apre in soli 14 secondi anche in movimento, garantendo comfort termico e acustico eccezionale anche a capote aperta. Tra le novità tecniche, la nuova modalità di guida Country, esclusiva della versione da 490 CV, amplia la versatilità della vettura, mentre una nuova calibrazione della trasmissione assicura un carattere di guida più coinvolgente e i nuovi cerchi Tridente allargano la carreggiata di 10 mm, migliorando stabilità alle alte velocità e precisione in curva. Sotto il cofano ruggisce l’iconico V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, dotato dell’innovativa tecnologia a precamera brevettata derivata dalla Formula 1, che assicura prestazioni elevate e un sound inconfondibile.

La Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV nell’esclusiva configurazione Blu Emozione

Maserati Classiche e la Collezione Umberto Panini in mostra

La partecipazione a Milano AutoClassica è anche l’occasione per raccontare l’impegno di Maserati Classiche, il programma nato nel 2021 e con sede nelle officine Maserati di Modena, che assiste clienti e collezionisti nella conservazione delle vetture storiche del Tridente. Oggi il dipartimento è integrato nel progetto BOTTEGAFUORISERIE, dove competenze tecniche, ricerca storica e artigianalità modenese si uniscono per preservare l’eredità del marchio; tra le attività più apprezzate dalla clientela internazionale vi è il processo di Certificazione di Autenticità, affidato a un comitato di esperti che verifica ogni vettura attraverso un’analisi approfondita delle caratteristiche tecniche, della documentazione storica e degli archivi Maserati, riservato alle auto con oltre vent’anni di vita oltre a modelli speciali e serie limitate. A Milano AutoClassica 2026 la storia del Tridente sarà protagonista anche attraverso tre vetture provenienti dalla Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena, esposte nella hall centrale della manifestazione: la Maserati 6C34, testimonianza dell’epoca pionieristica dei Fratelli Maserati e della passione per le corse da cui nacque il mito del Tridente, la Maserati Tipo 61, simbolo delle imprese sportive della Casa modenese nelle gare endurance degli anni Sessanta, e la Maserati Alfieri, concept car presentata al Salone di Ginevra del 2014.

La Maserati Tipo 61 della Collezione Maserati Umberto Panini in mostra a Milano AutoClassica 2026

Domande frequenti su Maserati a Milano AutoClassica 2026

Quando si svolge Milano AutoClassica 2026?

Milano AutoClassica 2026 si svolge dal 19 al 22 novembre; Maserati sarà presente con due vetture esposte presso lo stand B02 (padiglione 16) di Ruoteclassiche.

Quali vetture Maserati sono esposte a Milano AutoClassica 2026?

La rara Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, certificata da Maserati Classiche, e la Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV in configurazione Blu Emozione, oltre a tre vetture della Collezione Maserati Umberto Panini esposte nella hall centrale.

Cos’è la Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo?

È un prototipo unico realizzato dalla Carrozzeria Vignale, svelato al Salone di Torino del 1959 e costruito in soli sei esemplari: ha ricevuto lo scorso aprile la centesima Certificazione di Autenticità Maserati Classiche.

Che motore ha la Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV?

Monta il V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, con tecnologia a precamera brevettata derivata dalla Formula 1; il tetto in tessuto si apre in 14 secondi anche in movimento.

Cos’è Maserati Classiche?

È il programma nato nel 2021 con sede nelle officine Maserati di Modena, oggi parte di BOTTEGAFUORISERIE, dedicato alla conservazione e certificazione di autenticità delle vetture storiche del Tridente.

Perché il 2026 è un anno speciale per il logo Maserati?

Il 2026 segna il centenario del Tridente, logo esordito alla Targa Florio del 1926, diventato prima simbolo delle vetture da corsa Maserati e poi firma inconfondibile su tutti i modelli stradali del Marchio.

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