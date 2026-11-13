Aston Martin e Star Wars insieme per celebrare il 50° anniversario della saga

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Aston Martin annuncia l’avvio di una partnership globale, della durata di un anno, con Disney e Lucasfilm, che la vedrà partecipare alle celebrazioni del 50° anniversario di Star Wars, uno dei fenomeni culturali più longevi della storia del cinema. La Casa automobilistica di Gaydon sarà dunque protagonista degli eventi celebrativi del prossimo anno per i 50 anni di Star Wars, saga cinematografica che ha debuttato nel 1977, ridefinendo la narrazione moderna e ispirando generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Puntando sulla capacità condivisa di creare mondi ricchi di fascino ed evasione, Aston Martin e Star Wars, due marchi iconici, si uniranno nel corso del 2027, anno dell’anniversario, attraverso una serie di attivazioni e collaborazioni, con le quali saranno celebrate l’arte dell’artigianalità automobilistica ultra-lusso e la narrazione cinematografica di successo.

Capacità di ispirare intere generazioni in ogni angolo del pianeta

Sottolineano la portata planetaria di Star Wars, Finbar McFall, Global Director of Marketing & SVO di Aston Martin, afferma: “Da 50 anni

Star Wars dimostra lo straordinario potere del design e dello storytelling nell’ispirare generazioni in tutto il mondo. In Aston Martin condividiamo la stessa ambizione: creare prodotti ed esperienze dal carattere inconfondibile e dal forte impatto emotivo duraturo. Ecco perché questa collaborazione è così naturale ed entusiasmante”.

I dettagli a inizio 2027

L’ufficializzazione della collaborazione tra Aston Martin e Star Wars arriva mentre Lucasfilm prepara un ampio programma per celebrare l’eredità e il futuro della saga, tra cui il ritorno nelle sale cinematografiche. La Casa automobilistica britannica fa sapere che i dettagli sul programma di Aston Martin per il 50° anniversario di Star Wars saranno annunciati all’inizio del 2027.

Domande frequenti su Aston Martin e Star Wars

Perché Aston Martin ha stretto una partnership con Star Wars?

Aston Martin ha avviato una collaborazione con Disney e Lucasfilm per partecipare alle celebrazioni del 50° anniversario di Star Wars. La partnership nasce dalla condivisione di valori come creatività, design, artigianalità e capacità di creare esperienze capaci di emozionare il pubblico.

Quando si celebreranno i 50 anni di Star Wars?

Il 50° anniversario di Star Wars sarà celebrato nel 2027. La saga cinematografica ha debuttato nel 1977 con il primo film, diventando uno dei fenomeni culturali più importanti della storia del cinema.

Quali iniziative sono previste dalla collaborazione tra Aston Martin e Star Wars?

Nel corso del 2027 Aston Martin e Lucasfilm daranno vita a una serie di attivazioni e collaborazioni speciali per celebrare il mezzo secolo della saga. I dettagli sulle iniziative organizzate dalla Casa automobilistica britannica saranno annunciati all’inizio del 2027.

Qual è il ruolo di Disney e Lucasfilm nella partnership con Aston Martin?

Disney e Lucasfilm sono i partner con cui Aston Martin ha siglato l’accordo per le celebrazioni. Lucasfilm, società che ha creato e sviluppato l’universo narrativo di Star Wars, sta preparando un programma di iniziative per celebrare i 50 anni della saga, tra eventi e il ritorno del franchise nelle sale cinematografiche.

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