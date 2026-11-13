Black Friday Mafra Shop: sconti e 6 omaggi da sbloccare

Dal 13 al 30 novembre Mafra Shop lancia la sua campagna Black Friday: sconti dedicati alla cura dell’auto e sei soglie di spesa, ciascuna con un omaggio da sbloccare direttamente nel carrello.

Black Friday Mafra: il 15% sui kit e fino al 20% sui prodotti selezionati

Dal 13 al 30 novembre, su Mafra Shop sono disponibili due tipi di promozione: uno sconto del 15% sui kit Black Friday, pensati per chi cerca più prodotti riuniti in un’unica proposta, e uno sconto fino al 20% sui prodotti selezionati, per comporre l’acquisto in base alle proprie necessità.

Le offerte si prestano sia a chi vuole fare scorta dei prodotti utilizzati abitualmente, sia a chi desidera comporre un kit da regalare a un appassionato di car care.

Sei checkpoint, sei omaggi: come funziona

Oltre agli sconti, la campagna prevede un percorso a tappe: sei soglie di spesa, ciascuna associata a un omaggio incluso nell’ordine. Più alto è il totale del carrello, maggiore è il valore del regalo sbloccato.

Soglia del carrello Omaggio previsto Da 69,99 € Una Mafra Soda Da 79,99 € Un Tergy Artic -25 da 250 ml Da 99,99 € Un Detergente Igienizzante Superfici Auto Da 129,99 € Uno spruzzino con flacone da 500 ml Da 149,99 € Uno Split da 750 ml Da 199,99 € Un Kit Diluizione

Gli omaggi non si sommano tra loro: ogni ordine dà diritto a un solo premio, corrispondente alla soglia più alta raggiunta dal carrello.

Come prepararsi al Black Friday Mafra Shop

Per sfruttare al meglio la promozione conviene partire da ciò che serve davvero alla propria auto: controllare quali prodotti stanno per esaurirsi, valutare i kit in promozione e confrontare il totale del carrello con le soglie degli omaggi prima di completare l’ordine.

La promozione è attiva dal 13 al 30 novembre su Mafra Shop.

Domande frequenti su Black Friday Mafra Shop

Quando è attivo il Black Friday Mafra Shop?

Dal 13 al 30 novembre, con sconti del 15% sui kit Black Friday e fino al 20% sui prodotti selezionati.

Quanti omaggi si possono ricevere con un ordine?

Un solo omaggio per ordine, corrispondente alla soglia di spesa più alta raggiunta dal carrello.

Qual è la soglia minima per ricevere un omaggio?

A partire da 69,99 € di spesa, con in omaggio una Mafra Soda.

Qual è l’omaggio più alto disponibile?

Raggiungendo i 199,99 € di spesa si riceve un Kit Diluizione.

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