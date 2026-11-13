Filosa (Stellantis): “Maserati deve tornare al centro dell’attenzione”

C’è attesa per conoscere il futuro di Maserati. Se per gli altri marchi del Gruppo Stellantis il piano Fastlane 2030, presentato a maggio, ha rivelato il percorso per i prossimi anni, per la casa del Tridente c’è stato il rinvio alla fine dell’anno. Ora quasi ci siamo ed il prossimo 10 dicembre verrà svelato il futuro del marchio modenese: “Credo sia arrivato il momento di cambiare musica – le parole di Antonio Filosa – e riportare Maserati al centro dell’attenzione”.

”Porteremo prodotti nuovi”

Intervenendo all’assemblea dell’Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), in corso a Milano, il CEO di Stellantis ha parlato delle sue idee sul Tridente: “C’è un tema al quale tengo particolarmente: il futuro dei marchi storici italiani, a partire da Maserati. Quando si parla di automotive italiano, troppo spesso l’attenzione si concentra sempre sugli stessi marchi”. Il riferimento appare piuttosto chiaro a Ferrari e Lamborghini.

L’amministratore delegato del Gruppo non ha voluto dare troppe anticipazioni, ma comunque ha delineato la via da seguire: “Non posso anticipare i contenuti, però posso dire che investiremo insieme a partner e lo faremo in maniera importante sul plant, sul prodotto e sulla filiera. L’ingegneria sarà italiana, sarà ingegneria condivisa anche con i partner e sarà un design fortemente italiano. I fornitori saranno europei, per quelli che servono Cassino e per quelli che servono Modena. La produzione aumenterà perché porteremo prodotti nuovi”.

Le possibili partnership cinesi

Le ultime settimane hanno portato indiscrezioni su una possibile joint venture con i marchi cinesi JAC e Huawei, in particolare per la produzione di nuove auto elettriche, con il logo del Tridente. Secondo quanto riportato dai media cinesi, la prima si occuperebbe dell’ingegneria del veicolo e della produzione nello stabilimento di Hefei, mentre l’azienda famosa per i propri smartphone fornirebbe la tecnologia ed un nuovo sistema di guida assistita. Maserati, invece, si occuperebbe della parte estetica, del design delle vetture e della rete di vendita. Non ci sono state conferme, ma le parole di Filosa fanno pensare possa essere un quadro piuttosto realistico.

Il CEO di Stellantis ha parlato di nuovi modelli e, secondo quanto emerso, si tratterebbe, almeno inizialmente, di due progetti. II primo dovrebbe essere un SUV elettrico, destinato ad essere il successore della Levante, mentre il secondo potrebbe essere un crossover, per prendere il posto della Quattroporte nei listini del marchio italiano. Nessuna informazione, almeno per il momento, sulla configurazione tecnica ed anche sulle tempistiche di arrivo.

Appuntamento al 10 dicembre

Le prossime settimane potrebbero portare nuove indiscrezioni o anticipazioni sul Tridente, ma scopriremo tutto tra meno di un mese. Giovedì 10 dicembre, come detto da Filosa, è la data prescelta dal marchio italiano per svelare ufficialmente il proprio piano sul futuro, in cui capiremo anche le novità per quanto riguarda gli stabilimenti di Cassino e Modena.

Quando sarà presentato il piano per il futuro di Maserati?

Il Gruppo Stellantis ha fissato al 10 dicembre la presentazione ufficiale del piano dedicato al marchio del Tridente. L’appuntamento permetterà di conoscere le strategie per i prossimi anni, dopo il rinvio rispetto alla presentazione del piano Fastlane 2030, avvenuta a maggio. Saranno attese anche indicazioni sul futuro degli stabilimenti di Cassino e Modena.

Cosa ha anticipato Antonio Filosa sul rilancio di Maserati?

Il CEO di Stellantis ha dichiarato di voler riportare Maserati al centro dell’attenzione, attraverso investimenti importanti negli stabilimenti, nei prodotti e nella filiera. Ha inoltre confermato l’arrivo di nuovi modelli, sottolineando il ruolo dell’ingegneria italiana, del design fortemente italiano e dei fornitori europei.

Quali partnership cinesi potrebbero essere coinvolte?

Le indiscrezioni parlano di una possibile joint venture con JAC e Huawei. La prima si occuperebbe dell’ingegneria e della produzione, mentre Huawei fornirebbe tecnologia e sistemi di guida assistita. Maserati curerebbe invece design, estetica e rete commerciale. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Quali potrebbero essere i primi nuovi modelli Maserati?

Le indiscrezioni indicano due possibili progetti: un SUV completamente elettrico destinato a raccogliere l’eredità della Levante e un crossover che potrebbe prendere il posto della Quattroporte. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulle caratteristiche tecniche e sulle date di lancio.

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