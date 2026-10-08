Audi A2 e-tron nel video «When in Paris»: elettrica e pensata per la città

Il video ufficiale Audi la racconta come elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana: 170 kW e consumo da 15,7 a 13,9 kWh/100 km

di Redazione8 Ottobre, 2026

Audi A2 e-tron

Audi pubblica «When in Paris», il video che porta la A2 e-tron nella capitale francese: versione da 170 kW, consumo combinato 15,7-13,9 kWh/100 km, 0 g/km di CO₂.

Audi A2 e-tron è protagonista di un nuovo video ufficiale di Audi ambientato a Parigi, intitolato «When in Paris». Nel filmato, di poco più di un minuto, la casa dei quattro anelli racconta il modello come un’auto elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana.

«Ogni città racconta una storia», scrive Audi nella presentazione: a Parigi, la A2 e-tron «scrive un nuovo capitolo». Il video mostra il modello nel contesto urbano per cui, secondo Audi, è stato pensato.

I dati dichiarati da Audi

Per la versione Audi A2 e-tron da 170 kW la casa indica un consumo combinato di energia elettrica di 15,7-13,9 kWh/100 km, emissioni di CO₂ pari a 0 g/km e classe CO₂ A. Gli optional sono disponibili a pagamento.

Domande frequenti su Audi A2 e-tron



Che cos’è l’Audi A2 e-tron?

È la versione elettrica di Audi A2, descritta da Audi come elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana.

Che potenza ha Audi A2 e-tron?

La versione indicata nel video è la A2 e-tron da 170 kW.

Quanto consuma Audi A2 e-tron?

Il consumo combinato di energia elettrica è di 15,7-13,9 kWh/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 0 g/km e classe CO₂ A.

Dove è ambientato il video?

A Parigi, con il titolo «When in Paris».

Quanto dura il video?

Poco più di un minuto.

Dove si vede il video?

È incorporato in fondo all’articolo ed è pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Audi.

Vota: post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in AUDI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TI POTREBBE INTERESSARE