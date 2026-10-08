Audi A2 e-tron nel video «When in Paris»: elettrica e pensata per la città
Il video ufficiale Audi la racconta come elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana: 170 kW e consumo da 15,7 a 13,9 kWh/100 km
Audi A2 e-tron
Audi A2 e-tron è protagonista di un nuovo video ufficiale di Audi ambientato a Parigi, intitolato «When in Paris». Nel filmato, di poco più di un minuto, la casa dei quattro anelli racconta il modello come un’auto elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana.
«Ogni città racconta una storia», scrive Audi nella presentazione: a Parigi, la A2 e-tron «scrive un nuovo capitolo». Il video mostra il modello nel contesto urbano per cui, secondo Audi, è stato pensato.
I dati dichiarati da Audi
Per la versione Audi A2 e-tron da 170 kW la casa indica un consumo combinato di energia elettrica di 15,7-13,9 kWh/100 km, emissioni di CO₂ pari a 0 g/km e classe CO₂ A. Gli optional sono disponibili a pagamento.
Domande frequenti su Audi A2 e-tron
Che cos’è l’Audi A2 e-tron?
È la versione elettrica di Audi A2, descritta da Audi come elettrica, intuitiva e pensata per la vita urbana.
Che potenza ha Audi A2 e-tron?
La versione indicata nel video è la A2 e-tron da 170 kW.
Quanto consuma Audi A2 e-tron?
Il consumo combinato di energia elettrica è di 15,7-13,9 kWh/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 0 g/km e classe CO₂ A.
Dove è ambientato il video?
A Parigi, con il titolo «When in Paris».
Quanto dura il video?
Poco più di un minuto.
Dove si vede il video?
È incorporato in fondo all’articolo ed è pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Audi.
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