DS N°7: sei colori, cerchi da 19 a 21 pollici e sei interni nel video di DS Italia Il video di DS Italia mostra tinte, tetto a contrasto, cerchi e ambienti interni del SUV, compresa l’edizione La Première

DS N°7 si personalizza con sei colori, tetto a contrasto o bicolore, cerchi da 19 a 21 pollici e sei interni, tra cui la pelle Nappa e l’edizione di lancio La Première.