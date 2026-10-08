DS N°7: sei colori, cerchi da 19 a 21 pollici e sei interni nel video di DS Italia
Il video di DS Italia mostra tinte, tetto a contrasto, cerchi e ambienti interni del SUV, compresa l’edizione La Première
DS N°7 offre un’ampia gamma di possibilità per esprimere lo stile di ogni conducente. Un nuovo video di DS Italia, della durata di 88 secondi, mostra i colori e gli allestimenti del SUV: sei tinte per la carrozzeria, finiture a contrasto o bicolore, cerchi da 19 a 21 pollici e sei ambienti interni.
Sei colori per la carrozzeria
DS N°7 può essere personalizzata in sei tinte:
- Vert Soie, la novità mostrata nel video;
- Gris Palladium;
- Bleu Topaze;
- Blanc Albâtre;
- Noir Perla Nera;
- Crystal Pearl.
Tetto a contrasto e bicolore
La personalizzazione passa anche dalla tinta del tetto: a contrasto Noir Profond oppure con un bicolore esteso che si prolunga fino al cofano, un omaggio, spiega il video, alle vetture francesi di alta gamma degli anni Trenta.
Cerchi da 19 a 21 pollici
L’offerta di cerchi in lega va dai 19 ai 21 pollici, per interpretare lo stile della vettura in modo diverso a seconda della scelta.
Sei ambienti interni, pensati come collezioni
Ogni ambiente interno è concepito da DS come una collezione. Il video cita:
- Toile DS Noir Basalte;
- Toile DS Gris Perle e Bleu Éternel;
- Alcantara Bleu Éternel;
- pelle Nappa Gris Céleste;
- pelle Nappa Noir Basalte;
- l’edizione di lancio La Première, con un inedito rivestimento in pelle Nappa Noir Byzantin.
Le denominazioni dei colori e dei rivestimenti sono quelle pronunciate nel video di DS Italia.
Domande frequenti su colori e allestimenti di DS N°7
Quanti colori ha DS N°7?
Sei tinte per la carrozzeria: Vert Soie, Gris Palladium, Bleu Topaze, Blanc Albâtre, Noir Perla Nera e Crystal Pearl.
Si può personalizzare il tetto?
Sì, con un tetto a contrasto Noir Profond oppure con un bicolore esteso che si prolunga sul cofano.
Quali cerchi sono disponibili?
Cerchi in lega da 19 a 21 pollici.
Quanti allestimenti interni ci sono?
Sei ambienti interni, ciascuno pensato come una collezione, tra cui l’esclusiva pelle Nappa.
Che cos’è La Première?
È l’edizione di lancio di DS N°7, con un inedito rivestimento in pelle Nappa Noir Byzantin.
Dove si vede il video?
Il video di DS Italia è incorporato in fondo all’articolo.
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