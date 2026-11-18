AUDI AG costituisce la controllata Audi Circular Solutions GmbH, destinata a inaugurare un nuovo filone di attività: trasformare l’economia circolare in un modello di business sostenibile. La nuova società, la cui attività inizierà nel 2027, integra l’acquisto di veicoli e ricambi usati, lo smantellamento delle vetture e il riutilizzo dei componenti, con l’obiettivo di rendere più resiliente la supply chain Audi.

Come funziona il nuovo modello di business Audi

Con la costituzione di Audi Circular Solutions GmbH, controllata al 100% da AUDI AG, il Brand rafforza le proprie competenze nel campo dell’economia circolare, sviluppando in collaborazione con partner specializzati un modello basato sul riutilizzo dei componenti delle vetture e sul recupero delle materie prime ad alto valore. In una prima fase verrà creato un canale di vendita centralizzato dedicato ai ricambi originali usati; in un secondo momento si aggiungerà l’acquisto e lo smantellamento delle vetture giunte a fine vita. La plastica riciclata rappresenta una delle principali aree d’interesse per il recupero delle materie prime, che contribuirà a ridurre la dipendenza di Audi dai mercati esteri.

Le quattro aree di business individuate riguardano l’acquisto di veicoli e ricambi usati con potenziale di riutilizzo, la gestione di partner specializzati per lo smantellamento delle vetture, la creazione di un canale di vendita centralizzato per i ricambi Audi usati e l’assicurazione di un flusso continuo di materie prime riciclate per la supply chain Audi. “Abbiniamo i punti di forza del Brand alle competenze di partner specializzati che operano a livello locale in tutta Europa”, spiega Michael Gick, uno dei due CEO di Audi Circular Solutions GmbH.

Dai progetti pilota MaterialLoop a un business scalabile

La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale e del modello di business Audi: l’economia circolare costituisce un’area di crescita strategica per il Brand, al pari della decarbonizzazione e della ricerca della massima efficienza. All’interno del Gruppo Volkswagen, Audi contribuisce alla strategia “REDUCE & GROW”, che getta le basi per l’attuazione dell’economia circolare in modo economicamente sostenibile, come dimostra la linea di smantellamento dei veicoli dello stabilimento di Zwickau.

Negli ultimi anni, in collaborazione con fornitori, istituti di ricerca e aziende specializzate nel riciclo, Audi ha verificato attraverso molteplici progetti pilota come sia possibile riutilizzare con successo diversi componenti e recuperare materie prime ad alto valore: il programma MaterialLoop ha dimostrato come il riciclo possa essere gradualmente integrato nella produzione di serie. “Negli ultimi mesi, insieme a un team multidisciplinare, abbiamo trasformato tutto ciò in un modello di business e lo abbiamo messo in pratica”, afferma Philipp Eder, CEO di Audi Circular Solutions GmbH.

Inizialmente, Audi Circular Solutions GmbH smantellerà veicoli già di proprietà di AUDI AG, per poi passare a vetture acquistate appositamente per questo scopo. La vendita di ricambi usati sarà rivolta a Clienti privati e Business in Germania e in altri mercati europei, e in una fase successiva riguarderà anche i ricambi usati di altri Brand.

Domande frequenti su Audi Circular Solutions

Che cos’è Audi Circular Solutions GmbH?

È la nuova società controllata al 100% da AUDI AG, nata per trasformare l’economia circolare in un modello di business integrando riutilizzo dei componenti, recupero delle materie prime e gestione del fine vita dei veicoli.

Quando inizierà l’attività di Audi Circular Solutions?

Audi Circular Solutions GmbH inizierà la propria attività nel corso del 2027.

Quali vantaggi porterà ai Clienti Audi?

L’obiettivo è offrire una seconda vita ai componenti, ampliare la disponibilità di ricambi originali usati e rendere la supply chain Audi più resiliente, riducendo la dipendenza dalle materie prime provenienti dai mercati esteri.

Chi sono i CEO di Audi Circular Solutions GmbH?

La società è guidata da due CEO, Michael Gick e Philipp Eder, quest’ultimo già protagonista del programma pilota MaterialLoop sul riciclo dei componenti.

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