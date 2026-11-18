Apre a Torino, in corso Rosselli 173, il primo Point Easyprivato, il servizio di intermediazione nella compravendita di auto usate tra privati sviluppato da Carzooon S.p.A., società del Gruppo Intergea. La sede ospita anche Autobro, il marchio di Carzooon dedicato alla vendita online di auto usate e a chilometri zero.

Comprare o vendere un’auto usata tra privati può rappresentare un’opportunità di convenienza, ma richiede attenzione: dalla verifica del chilometraggio alle condizioni del veicolo, dalla gestione dei documenti alla sicurezza del pagamento. Per rendere questo percorso più semplice e sicuro nasce Easyprivato, un servizio che mantiene la compravendita tra privati affiancandola all’assistenza di un intermediario professionale per gestire gli aspetti più delicati dell’operazione. Il Point di Torino rappresenta un nuovo spazio fisico dove venditore e acquirente possono rivolgersi per ricevere consulenza e supporto durante tutte le fasi della transazione.

Come funziona il servizio Easyprivato

Il servizio di Easyprivato prevede:

Controllo elettronico del veicolo : al momento della presa in carico vengono analizzati i dati disponibili nelle centraline attraverso la presa diagnostica, per verificare la coerenza del chilometraggio dichiarato e rilevare eventuali anomalie.

: al momento della presa in carico vengono analizzati i dati disponibili nelle centraline attraverso la presa diagnostica, per verificare la coerenza del chilometraggio dichiarato e rilevare eventuali anomalie. Garanzia di 12 mesi , con possibilità di estensione fino a quattro anni, secondo le condizioni previste.

, con possibilità di estensione fino a quattro anni, secondo le condizioni previste. Pagamento protetto : l’acquirente versa il prezzo a Carzooon prima del passaggio di proprietà; completati il trasferimento e la consegna dell’auto, Carzooon dispone il bonifico al venditore, al netto del compenso di intermediazione, di norma entro il giorno lavorativo successivo e comunque entro tre giorni lavorativi.

: l’acquirente versa il prezzo a Carzooon prima del passaggio di proprietà; completati il trasferimento e la consegna dell’auto, Carzooon dispone il bonifico al venditore, al netto del compenso di intermediazione, di norma entro il giorno lavorativo successivo e comunque entro tre giorni lavorativi. Assistenza nella gestione della compravendita , dalla documentazione contrattuale alle pratiche per il passaggio di proprietà.

, dalla documentazione contrattuale alle pratiche per il passaggio di proprietà. Vendita tramite asta: per chi ha urgenza di vendere, è possibile proporre il veicolo a operatori professionali, in alternativa alla compravendita tra privati.

Il Point di Torino, tra sicurezza e assistenza sul territorio

“Chi compra o vende un’auto tra privati non dovrebbe scegliere tra convenienza e sicurezza”, spiega Gilberto Brecciaroli, Responsabile Sviluppo Strategico e Coordinamento Point di Easyprivato. Con Easyprivato, sottolinea Brecciaroli, la trattativa resta tra privati, ma venditore e acquirente non restano soli: il servizio controlla l’auto, affianca le parti nella gestione dei documenti e segue il pagamento in modo sicuro. Il Point rappresenta un riferimento concreto sul territorio, dove ci si può recare di persona, fare domande e ricevere supporto da un consulente.

Domande frequenti su Easyprivato

Cos’è Easyprivato?

È il servizio di intermediazione nella compravendita di auto usate tra privati sviluppato da Carzooon S.p.A., società del Gruppo Intergea, che affianca alla trattativa tra privati l’assistenza di un intermediario professionale.

Dove si trova il primo Point Easyprivato?

Il primo Point Easyprivato ha aperto a Torino, in corso Rosselli 173, nella stessa sede che ospita anche Autobro.

Come funziona il pagamento protetto di Easyprivato?

L’acquirente versa il prezzo a Carzooon prima del passaggio di proprietà; una volta completati trasferimento e consegna dell’auto, Carzooon bonifica l’importo al venditore, al netto del compenso di intermediazione, entro tre giorni lavorativi.

Cos’è Autobro?

Autobro è il marchio di Carzooon dedicato alla vendita online di auto usate e a chilometri zero, ospitato nella stessa sede torinese del Point Easyprivato.

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