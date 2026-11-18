Saloni come quelli di Torino e Parigi tornano a brillare, con tanta gente, nuovi modelli e concept, ma le concessionarie restano vuote: i clienti negli showroom mancano e le vendite languono. Nonostante lo sforzo dei dealer per tirare avanti, quasi il 15% dei concessionari italiani ha chiuso il bilancio 2025 in perdita, secondo i dati di Italia Bilanci. L’analisi è di Catello Esposito, Consigliere Delegato del Gruppo Intergea.

Il mercato si inceppa dopo un triennio difficile

Si arriva da un triennio in cui i numeri avevano sorriso un po’ a tutti, con risultati medi dell’1-1,5%; ora, secondo Esposito, qualcosa si è inceppato. Tra guerre, dazi e il rincaro dei carburanti, la fiducia del consumatore è letteralmente crollata, e i tanti modelli arrivati negli showroom non hanno fatto altro che aumentare la confusione nella testa dei clienti, che si trovano di fronte allo stesso quesito: “che auto compro per stare tranquillo nei prossimi anni?”.

Il peso sulla forza vendita e il disorientamento del cliente

Secondo l’analisi, la macchina del Bdc macina a fatica i lead, tra chiamate su chiamate e appuntamenti che cercano di portare in showroom potenziali clienti, a fronte di ingressi spontanei sempre più rari. La forza vendita va in sofferenza: il venditore si esalta quando vende e si deprime quando le trattative crollano, tra finanziarie che bocciano le richieste, clienti senza garante, sconti aggressivi della concorrenza e permute rifiutate. Per Esposito le sole novità di prodotto non bastano più a convincere chi rimanda l’acquisto: tra incertezze e troppe alternative, scegliere un’auto diventa sempre più difficile, e anche il venditore rischia di smarrire la bussola.

Serve fare squadra, la ricetta di Catello Esposito

Di fronte a un mondo della distribuzione che attraversa un momento complicato, con nuovi player che si affacciano all’orizzonte, Esposito non crede che avere più scelta significhi vendere di più, anzi: il rischio è aumentare ulteriormente la confusione. Per questo, spetta alla rete tenere la rotta, come chi governa una nave in un mare in tempesta, condurre l’imbarcazione in porto sano e salvo non è un’impresa scontata. Proprio nei momenti più critici, conclude Esposito, è il gioco di squadra a fare la differenza.

Domande frequenti sui concessionari auto in Italia

Quanti concessionari italiani hanno chiuso in perdita il bilancio 2025?

Secondo i dati di Italia Bilanci, quasi il 15% dei concessionari italiani ha chiuso il bilancio 2025 in perdita.

Chi è Catello Esposito?

Catello Esposito è Consigliere Delegato del Gruppo Intergea, gruppo di concessionarie auto, ed è autore dell’analisi sulla pressione che sta vivendo la rete vendita in Italia.

Perché le vendite auto in Italia sono in difficoltà?

Secondo l’analisi, pesano il crollo della fiducia dei consumatori legato a guerre, dazi e rincaro dei carburanti, oltre alla confusione generata dai troppi modelli e dalle troppe alternative tra cui scegliere.

Qual è la soluzione indicata da Catello Esposito?

Per Esposito la risposta è fare squadra: ascoltare la forza vendita e tenere una rotta salda nel momento più complicato per la distribuzione auto in Italia.

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