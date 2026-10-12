Audi Q7, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test
Il SUV tedesco ottiene punteggi elevati in tutti e quattro gli ambiti, con il 100% in Post Crash Safety
La Audi Q7 ottiene le cinque stelle Euro NCAP con punteggi elevati in tutti e quattro gli ambiti: 72% in Safe Driving, 77% in Crash Avoidance, 88% in Crash Protection e 100% in Post Crash Safety. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.
I risultati nei quattro ambiti
Secondo la scheda pubblicata da Euro NCAP, la Audi Q7 ottiene: 72% in Safe Driving, 77% in Crash Avoidance, 88% in Crash Protection e 100% in Post Crash Safety.
Euro NCAP ha testato la Audi Q7 TDI quattro 220 kW con guida a sinistra, un SUV a cinque porte con massa in ordine di marcia di 2.380 kg.
Il verdetto di Euro NCAP
Euro NCAP definisce il risultato un cinque stelle ben meritato, con punteggi eccellenti in tutte e quattro le fasi.
Il video del crash test
Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Audi Q7.
Domande frequenti su Audi Q7 e Euro NCAP
Quante stelle ha ottenuto Audi Q7 ai test Euro NCAP?
Cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio.
Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?
Safe Driving 72%, Crash Avoidance 77%, Crash Protection 88%, Post Crash Safety 100%.
Quale versione è stata testata?
La Audi Q7 TDI quattro 220 kW, guida a sinistra.
Quando è stata pubblicata la valutazione?
Il 12 ottobre 2026.
Il rating vale per altre versioni?
Sì: la scheda indica come coperte anche le versioni diesel TDI quattro 180 kW, benzina TFSI quattro 270 kW e plug-in hybrid TFSI e-hybrid.
Dove si può vedere il video del test?
Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP con i test di sicurezza.
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