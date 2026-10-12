Kia EV2, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test
Il SUV elettrico compatto ottiene il massimo delle stelle con una buona prestazione complessiva
La Kia EV2 ottiene le cinque stelle Euro NCAP, con una buona prestazione complessiva: 74% in Safe Driving, 66% in Crash Avoidance, 86% in Crash Protection e 89% in Post Crash Safety. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.
I risultati nei quattro ambiti
Secondo la scheda pubblicata da Euro NCAP, la Kia EV2 ottiene: 74% in Safe Driving, 66% in Crash Avoidance, 86% in Crash Protection e 89% in Post Crash Safety.
Euro NCAP ha testato la Kia EV2 Long Range “Earth” con guida a sinistra, un SUV a cinque porte con massa in ordine di marcia di 2.565 kg.
Il verdetto di Euro NCAP
Secondo Euro NCAP la EV2 ottiene cinque stelle grazie a una buona prestazione complessiva.
Il video del crash test
Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Kia EV2.
Domande frequenti su Kia EV2 e Euro NCAP
Quante stelle ha ottenuto Kia EV2 ai test Euro NCAP?
Cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio.
Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?
Safe Driving 74%, Crash Avoidance 66%, Crash Protection 86%, Post Crash Safety 89%.
Quale versione è stata testata?
La Kia EV2 Long Range “Earth”, guida a sinistra.
Quando è stata pubblicata la valutazione?
Il 12 ottobre 2026.
Il rating vale per altre versioni?
Sì: la scheda indica come coperte le versioni elettriche da 61 kWh (99,5 kW) e da 42 kWh (107,8 kW).
Dove si può vedere il video del test?
Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP con i test di sicurezza.
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