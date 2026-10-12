Kia EV2, 5 stelle Euro NCAP: punteggi e video del crash test

Il SUV elettrico compatto ottiene il massimo delle stelle con una buona prestazione complessiva

di Redazione12 Ottobre, 2026

Kia EV2

Kia EV2 cinque stelle Euro NCAP: 74% Safe Driving, 66% Crash Avoidance, 86% Crash Protection e 89% Post Crash Safety. Il video del test.

La Kia EV2 ottiene le cinque stelle Euro NCAP, con una buona prestazione complessiva: 74% in Safe Driving, 66% in Crash Avoidance, 86% in Crash Protection e 89% in Post Crash Safety. La valutazione è stata pubblicata il 12 ottobre 2026.

I risultati nei quattro ambiti

Secondo la scheda pubblicata da Euro NCAP, la Kia EV2 ottiene: 74% in Safe Driving, 66% in Crash Avoidance, 86% in Crash Protection e 89% in Post Crash Safety.

Euro NCAP ha testato la Kia EV2 Long Range “Earth” con guida a sinistra, un SUV a cinque porte con massa in ordine di marcia di 2.565 kg.

Kia EV2 al crash test Euro NCAP
Kia EV2 durante i test Euro NCAP

Il verdetto di Euro NCAP

Secondo Euro NCAP la EV2 ottiene cinque stelle grazie a una buona prestazione complessiva.

Kia EV2, test di impatto
Un momento dei test di sicurezza

Il video del crash test

Euro NCAP ha pubblicato il video con i test di sicurezza della Kia EV2.

Domande frequenti su Kia EV2 e Euro NCAP



Quante stelle ha ottenuto Kia EV2 ai test Euro NCAP?

Cinque stelle su cinque, il massimo del punteggio.

Quali sono i punteggi nei quattro ambiti?

Safe Driving 74%, Crash Avoidance 66%, Crash Protection 86%, Post Crash Safety 89%.

Quale versione è stata testata?

La Kia EV2 Long Range “Earth”, guida a sinistra.

Quando è stata pubblicata la valutazione?

Il 12 ottobre 2026.

Il rating vale per altre versioni?

Sì: la scheda indica come coperte le versioni elettriche da 61 kWh (99,5 kW) e da 42 kWh (107,8 kW).

Dove si può vedere il video del test?

Nell’articolo è incorporato il video pubblicato da Euro NCAP con i test di sicurezza.

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