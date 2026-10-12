Citroën 2 CV Fourgonnette Concept: il furgone elettrico che rilegge un’icona

Al Salone dell’Auto di Parigi 2026 Citroën presenta la 2 CV Fourgonnette Concept, esposta accanto alla 2 CV Concept. È la reinterpretazione contemporanea e dallo spirito libero di una silhouette che ha segnato la storia dei veicoli commerciali compatti: uno studio di design, più precisamente un “passion project”, realizzato dai designer del marchio.

Un passion project dei designer Citroën

La 2 CV Fourgonnette ha accompagnato generazioni di artigiani, commercianti e addetti alle consegne. Con questo concept i designer Citroën hanno voluto far rivivere quello spirito in chiave contemporanea: un veicolo elettrico accessibile, pratico e ingegnoso, con un design immediatamente riconoscibile e capace di suscitare simpatia.

La 2 CV Fourgonnette Concept di profilo

La versione commerciale della 2 CV Concept

Pensata come la versione commerciale della 2 CV Concept, la Fourgonnette ne conserva i principi: attenzione all’essenziale, progettazione intelligente e particolare cura per la facilità d’uso. Porta nel mondo professionale ciò che rappresenta il cuore della nuova 2 CV, cioè una mobilità elettrica semplice, gioiosa e più umana.

Il vano di carico della concept

Le parole di Xavier Chardon

“La 2 CV Fourgonnette era molto più di un semplice strumento di lavoro. Faceva parte della vita quotidiana. Semplice, ingegnosa e accessibile, possedeva soprattutto qualcosa che pochi veicoli commerciali hanno: un’anima”, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën e DS Automobiles. “È proprio questo lo spirito che oggi riportiamo in vita. Perché essere utili non dovrebbe mai significare essere ordinari”.

Nessun modello di serie a breve

Con questo concept Citroën riafferma il rapporto che da oltre un secolo la lega ai professionisti. Il progetto, però, non anticipa un futuro modello di serie nel breve termine: apre nuove prospettive di riflessione e dimostra che lo spirito della 2 CV Fourgonnette è ancora fonte di ispirazione.

Domande frequenti sulla Citroën 2 CV Fourgonnette Concept

Che cos’è la Citroën 2 CV Fourgonnette Concept?

È uno studio di design, un passion project dei designer Citroën, che reinterpreta in chiave contemporanea la storica 2 CV Fourgonnette.

Dove viene presentata?

Al Salone dell’Auto di Parigi 2026, accanto alla 2 CV Concept.

È un veicolo elettrico?

Sì, il comunicato la descrive come un veicolo elettrico accessibile, pratico e ingegnoso.

Che rapporto ha con la 2 CV Concept?

È pensata come la versione commerciale della 2 CV Concept e ne conserva i principi: essenzialità, progettazione intelligente e facilità d’uso.

Andrà in produzione?

Il concept non anticipa un futuro modello di serie nel breve termine.

Chi l’ha realizzata?

I designer Citroën, per reinterpretare lo spirito della 2 CV Fourgonnette in funzione delle esigenze di oggi.

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