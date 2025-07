Auto: aumentano i furti in Italia, Fiat Panda si conferma la più amata dai ladri

Nel 2024, secondo i dati elaborati da LoJack Italia basati su fonti del Viminale, la Fiat Panda risulta l’auto più rubata in Italia, con oltre 13.000 furti, pari a quasi un quinto del totale. Anche altri modelli Fiat sono frequentemente presi di mira: tra questi spiccano la 500 e la Lancia Ypsilon, entrambe con oltre 5.000 casi. Seguono la Punto e l’Alfa Romeo Giulietta, che superano la 500L per numero di furti. Complessivamente, i veicoli rubati sono stati più di 136.000, con un recupero di circa 60.800 mezzi. I furti sono cresciuti del 3%, quelli dei veicoli commerciali del 112%.

Tra i SUV più colpiti dai furti spiccano la Jeep Renegade e la Fiat 500X, con oltre 2.000 sottrazioni: rappresentano circa il 20% del totale dei SUV rubati. Le regioni più colpite dai furti d’auto sono Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia, che da sole concentrano il 78% dei casi. Questi territori, ampi e densamente popolati, offrono ai ladri maggiori opportunità di agire. I veicoli commerciali sono sempre più nel mirino, con un’impennata del 112% rispetto al 2023: spesso vengono usati per compiere reati gravi o smontati e venduti a pezzi sul mercato nero dei ricambi.

Anche le auto ibride ed elettriche sono sempre più nel mirino dei ladri, soprattutto per il valore delle batterie, che finiscono nel mercato nero. I lunghi tempi di attesa per la sostituzione delle batterie alimentano una domanda parallela, favorendo il commercio illegale. I furti d’auto si sono trasformati: oggi i malviventi usano dispositivi tecnologici avanzati come jammer, chiavi clonate e strumenti per riprogrammare le centraline, rendendo vulnerabili anche i veicoli più moderni. Per difendersi è importante adottare sistemi antifurto efficaci, custodire l’auto in spazi sicuri e fare attenzione a segnali sospetti che possano indicare un tentativo di intrusione digitale.

